Ecosistemas Preocupación entre los científicos: el Himalaya se está llenando de árboles y no es una buena noticia Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google A primera vista, la noticia parece positiva: cada vez hay más árboles y vegetación en las montañas del Himalaya. Sin embargo, son muchos los especialistas que consideran que este proceso podría convertirse en una de las señales más visibles de los cambios que el calentamiento global está provocando en uno de los ecosistemas más sensibles del planeta. Estudios recientes basados en imágenes satelitales han detectado un fenómeno conocido como greening o reverdecimiento, es decir, un aumento de la cobertura vegetal en zonas de alta montaña donde tradicionalmente predominaban pastizales alpinos, arbustos bajos o superficies prácticamente desprovistas de vegetación. Una investigación reciente liderada por científicos de la Universidad de Exeter concluyó que las plantas están colonizando elevaciones cada vez mayores en diferentes regiones del Himalaya. Los autores observaron desplazamientos altitudinales significativos asociados al aumento de las temperaturas.

Más árboles, menos biodiversidad: la paradoja del Himalaya que preocupa a los científicos

La idea de que más vegetación siempre es beneficiosa resulta intuitiva, pero en ecología la situación suele ser más compleja. Las zonas alpinas del Himalaya albergan ecosistemas especializados que han evolucionado durante miles de años bajo condiciones extremas de frío, nieve y fuertes vientos. Muchas especies vegetales y animales dependen precisamente de esos ambientes abiertos. Cuando los árboles avanzan montaña arriba, pueden desplazar comunidades enteras adaptadas a la alta montaña. Los investigadores advierten de que este proceso reduce la extensión de los prados alpinos y modifica la composición de los ecosistemas. Un análisis publicado por Current World Environment sobre la dinámica de la línea de árboles en el Himalaya señala que el ascenso de los bosques amenaza hábitats fundamentales para numerosas especies y puede provocar cambios profundos en la biodiversidad regional. Imagen: Ecography / Nordic Society Oikos

Los científicos detectan árboles por encima de sus límites históricos

Los científicos utilizan el concepto de "línea de árboles" (treeline) para describir la altitud máxima a la que los árboles pueden crecer. Durante décadas, las bajas temperaturas actuaron como una barrera natural que impedía que los bosques colonizaran cotas superiores. Sin embargo, el aumento global de las temperaturas está modificando esa frontera biológica. Numerosos trabajos han documentado que la línea de árboles se está desplazando gradualmente hacia zonas más elevadas en Nepal, India, Tíbet y otras regiones del Himalaya. Una revisión publicada en Earth System Dynamics concluyó que existen evidencias crecientes de reclutamiento de árboles jóvenes por encima de los límites tradicionales del bosque, un fenómeno estrechamente vinculado al calentamiento climático. Otro estudio desarrollado en Nepal observó que la dinámica de la línea forestal está respondiendo a las nuevas condiciones climáticas, favoreciendo el establecimiento de árboles en áreas anteriormente demasiado frías para su desarrollo.

El cambio podría afectar al agua de millones de personas

Más allá de la biodiversidad, uno de los principales motivos de preocupación es el efecto que estos cambios pueden tener sobre el ciclo hidrológico. El Himalaya es conocido como "la torre de agua de Asia". Sus glaciares, nieves y ecosistemas de montaña alimentan algunos de los ríos más importantes del planeta, incluidos el Ganges, el Brahmaputra y el Indo. Según los investigadores de la Universidad de Exeter, la expansión de la vegetación puede alterar la acumulación de nieve, la humedad del suelo y los flujos de agua que abastecen a millones de personas aguas abajo. Las plantas modifican la cantidad de radiación solar absorbida por el terreno, cambian la retención de nieve y afectan los procesos de evaporación y almacenamiento de agua. A gran escala, estos cambios pueden influir en la disponibilidad hídrica regional.

Los satélites muestran que el cambio ya afecta a gran parte del Himalaya

La magnitud del proceso resulta tan grande que puede observarse mediante satélites. Un estudio publicado en la revista Remote Sensing documentó cambios significativos en la estructura de la vegetación de las zonas de transición forestal del Himalaya, detectando modificaciones en la composición de las comunidades vegetales y en los patrones de colonización de nuevas áreas. Otra investigación encontró que aproximadamente el 17,5% de la vegetación del Himalaya mostró cambios significativos durante las últimas décadas y que la inmensa mayoría correspondía a tendencias de reverdecimiento. Aunque factores como el pastoreo, los incendios o determinadas actividades humanas también influyen en la dinámica de los ecosistemas montañosos, los científicos coinciden en señalar al calentamiento global como el principal motor de estos cambios. La región del Himalaya se está calentando a un ritmo superior al de muchas zonas de menor altitud. Este incremento térmico está alterando patrones de precipitación, ciclos de nieve y condiciones de crecimiento vegetal. La publicación científica Frontiers in Environmental Science ha advertido que el cambio climático está generando transformaciones profundas en los ecosistemas himalayos, incluyendo pérdidas de biodiversidad, alteraciones en la disponibilidad de agua y modificaciones en la distribución de especies. La imagen de montañas cada vez más verdes puede parecer esperanzadora, pero para muchos científicos constituye una señal de alerta. Los ecosistemas alpinos del Himalaya se encuentran entre los más vulnerables del planeta. A medida que los árboles continúan avanzando hacia cotas superiores, especies especializadas, recursos hídricos y procesos ecológicos que llevan miles de años funcionando podrían experimentar cambios difíciles de revertir.