Antes de regar tus plantas este fin de semana, mira la tierra: “Que la superficie esté seca no siempre significa que necesiten agua”

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La mayoría de las plantas no deben regarse “porque toca” o solo por ser fin de semana, sino cuando el sustrato realmente lo necesita. Comprobar la humedad introduciendo un dedo unos centímetros en la tierra, valorar el peso de la maceta y, con cautela, fijarse en el color y la textura del sustrato son métodos mucho más fiables que seguir un calendario fijo. Además, las necesidades de agua varían mucho según el tipo de planta: suculentas, plantas tropicales de follaje, helechos u orquídeas requieren frecuencias de riego muy diferentes. En todos los casos, la mejor práctica consiste en regar a fondo hasta que el agua salga por los orificios de drenaje, dejar escurrir el exceso y no volver a regar hasta que el sustrato lo vuelva a necesitar.

No riegues porque “toca”: el truco del dedo en la tierra para saber si tu planta necesita agua

Regar por costumbre, porque llega el sábado o porque “toca” cada siete días, es una de las causas más frecuentes de problemas en las plantas de interior. Las guías de la Universidad de Maryland coinciden en que el calendario casi nunca funciona, porque la demanda de agua cambia según la especie, la luz, la temperatura, la humedad ambiental, el tamaño de la maceta, el sustrato y la estación. La prueba casera más útil sigue siendo la más simple: introduce el dedo en el sustrato, idealmente hasta el segundo nudillo o unos pocos centímetros, y comprueba si la zona activa de las raíces sigue húmeda. Si solo está seca la superficie, no siempre toca regar; las raíces finas absorben el agua a mayor profundidad. Además, unas hojas caídas no significan automáticamente que la planta tenga sed: el exceso de agua también provoca que se marchiten porque las raíces dañadas o asfixiadas dejan de absorber agua. Mirar la planta ayuda, pero tocar la tierra ayuda más: si se nota fresca y húmeda, espera; si se percibe seca donde trabajan las raíces, riega. La idea clave es sencilla: antes de coger la regadera, toca la tierra.

El color de la tierra, su textura y el peso de la maceta también pueden decirte cuándo regar

La tierra también habla sin instrumentos, aunque conviene interpretarla con prudencia. En suelos minerales, la humedad suele oscurecer el color; al secarse, muchos horizontes aclaran su tono y pierden cohesión. Esa lógica sirve como pista en macetas, pero no como una regla infalible, porque los sustratos comerciales pueden ser muy oscuros incluso cuando están secos o contener corteza, fibra de coco y perlita, materiales que cambian el aspecto y la retención de agua. Por eso conviene combinar varias señales. La textura es una de ellas: un sustrato aún húmedo suele notarse fresco, algo cohesivo o ligeramente adherente; uno seco se desmenuza más, ofrece menos resistencia y se siente menos frío al tacto. La segunda pista importante es el peso. Cuando el sustrato pierde agua, la maceta se vuelve más ligera. Varias publicaciones especializadas recomiendan levantarla periódicamente para comparar el peso tras el riego con el peso antes del siguiente. En las macetas de barro cocido el secado suele ser más rápido que en las de plástico, así que el mismo color superficial puede resultar engañoso.

No todas las plantas necesitan que la tierra se seque igual antes de regar

Hablar de “regar las plantas” como si todas fuesen iguales oculta la variable decisiva: su ecología. Las especies con hojas carnosas, tejidos de reserva o un metabolismo distinto, como muchas suculentas y cactáceas, utilizan el agua con eficiencia y agradecen periodos de secado entre riegos. En el extremo opuesto, helechos, calatheas o espatifilos proceden de ambientes más húmedos y suelen desarrollarse mejor con una humedad estable, aunque nunca con el sustrato encharcado. Entre medias están los pothos, los filodendros o las drácenas, que toleran un secado parcial del sustrato y sufren más el exceso persistente de agua que una ligera espera entre riegos. También importa la estructura radicular y el sustrato: una Phalaenopsis crece en corteza aireada, no en tierra compacta, así que su pauta de riego no se parece a la de una maceta con turba o fibra de coco. Los estudios sobre plantas ornamentales muestran que distintas especies responden de forma desigual al déficit hídrico, ajustando la fotosíntesis, la transpiración y el crecimiento mediante estrategias diferentes. Por eso, la pregunta no es “¿cada cuánto riego?”, sino “¿qué nivel de humedad tolera realmente esta especie, en este sustrato y en esta estación?”.

Cuando la tierra está seca, así debes regar para que el agua llegue a las raíces

Cuando la tierra está seca donde trabajan las raíces, el objetivo no es “dar un sorbo”, sino rehumedecer bien todo el volumen del sustrato. Por eso, las recomendaciones más consistentes indican: Regar despacio, cerca del sustrato , hasta que el agua empiece a salir por los orificios de drenaje. Después, hay que dejar escurrir la maceta y vaciar el plato o cubremaceta para que las raíces no queden sumergidas.

, hasta que el agua empiece a salir por los orificios de drenaje. Después, hay que dejar escurrir la maceta y vaciar el plato o cubremaceta para que las raíces no queden sumergidas. En contenedores muy secos, el agua puede abrir canales y salir demasiado rápido, de modo que a veces conviene repetir el riego para empapar bien el cepellón.

para empapar bien el cepellón. El riego superior suele ser el método más eficiente para la mayoría de las plantas, aunque el riego por absorción puede servir en casos concretos. Aun así, varias publicaciones especializadas aconsejan regar desde arriba de vez en cuando para evitar la acumulación de sales.

Utiliza, cuando la especie lo requiera, agua a temperatura ambiente o templada . Las Phalaenopsis, por ejemplo, no deberían regarse con cubitos de hielo.

. Las Phalaenopsis, por ejemplo, no deberían regarse con cubitos de hielo. Regar correctamente consiste en mojar bien el sustrato, dejar que drene y volver a esperar hasta que la tierra vuelva a necesitar agua. En definitiva, más que seguir un calendario, aprender a interpretar las señales de la planta y del sustrato es la mejor forma de acertar con el riego. Observar, tocar la tierra y adaptar la frecuencia a cada especie ayudará a mantener las plantas sanas durante mucho más tiempo.