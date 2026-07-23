Extremadura se sumará a LIFE Resilience, el nuevo proyecto que quiere garantizar el futuro del lince ibérico

Imagen: Francisco J. Olmo ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google El lince ibérico ha protagonizado una de las mayores historias de éxito de la conservación en Europa. En poco más de dos décadas ha pasado de estar al borde de la desaparición a superar los 2.400 ejemplares en libertad, un hito que ha permitido mejorar su estado de conservación. Sin embargo, los expertos insisten en que este logro no significa que la especie esté fuera de peligro. Con esa idea nace LIFE Resilience, un nuevo proyecto internacional presentado durante el Congreso Internacional del Lince Ibérico celebrado en Cáceres. La iniciativa, impulsada por España y Portugal, pretende consolidar la recuperación alcanzada hasta ahora y preparar a la especie para afrontar amenazas como el cambio climático, la fragmentación del hábitat o los atropellos, que siguen siendo una de las principales causas de mortalidad.

LIFE Resilience, el proyecto que toma el relevo para proteger al lince ibérico

Tras el éxito de programas como LIFE Iberlince y LIFE LynxConnect, el siguiente paso pasa por garantizar que las poblaciones de lince ibérico sean viables a largo plazo. Ese es el objetivo de LIFE Resilience, una iniciativa que buscará reforzar la resiliencia de la especie y asegurar que los avances conseguidos durante las últimas décadas no se pierdan. El proyecto se presentó en el Congreso Internacional del Lince Ibérico, celebrado en Cáceres, un encuentro que reunió a administraciones, investigadores y organizaciones implicadas en la conservación de este felino. Durante el congreso se puso de manifiesto que el reto ya no consiste únicamente en aumentar el número de ejemplares, sino en conseguir poblaciones más conectadas, con mayor diversidad genética y capaces de adaptarse a los cambios ambientales. Entre las líneas de actuación previstas destacan la mejora de los corredores ecológicos, la reducción de las amenazas que afectan al lince y el impulso de nuevas medidas de conservación que permitan mantener la tendencia positiva de la especie. Imagen: Junta de Extremadura

El lince ibérico ha multiplicado su población, pero todavía afronta importantes amenazas

La recuperación del lince ibérico es uno de los mayores éxitos de la conservación de fauna en España. Si a principios de siglo apenas quedaban alrededor de un centenar de ejemplares, hoy la población supera los 2.400 linces en libertad, repartidos entre Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Portugal. Este crecimiento ha sido posible gracias a los programas de cría en cautividad, la liberación de ejemplares, la restauración de hábitats y la recuperación de las poblaciones de conejo, su principal alimento. La coordinación entre administraciones, científicos y entidades conservacionistas también ha sido clave para evitar la desaparición de una especie que llegó a considerarse el felino más amenazado del planeta. No obstante, el lince sigue enfrentándose a numerosos desafíos. Los atropellos continúan siendo una de las principales causas de muerte, especialmente en las zonas donde la especie se está expandiendo. A ello se suman la fragmentación del territorio, la reducción de la disponibilidad de presas en algunos lugares y los efectos que el cambio climático puede tener sobre los ecosistemas mediterráneos donde habita.

El cambio climático y la conectividad, dos de los grandes retos del futuro

Una de las principales novedades de LIFE Resilience es que pone el foco en amenazas que irán ganando importancia durante los próximos años. El aumento de las temperaturas, las sequías más intensas y frecuentes o las modificaciones del paisaje pueden afectar tanto al hábitat del lince como a las poblaciones de conejo. Por ello, el proyecto pretende anticiparse a estos escenarios mediante actuaciones que favorezcan ecosistemas más resistentes y permitan a la especie seguir expandiéndose de forma natural. Otro de los objetivos será mejorar la conexión entre las distintas poblaciones. Aunque el número de linces ha aumentado de forma notable, muchos núcleos permanecen aislados entre sí, lo que dificulta el intercambio genético y puede afectar a la viabilidad de la especie a largo plazo. La creación y conservación de corredores ecológicos facilitará el desplazamiento de los animales entre diferentes territorios, favoreciendo poblaciones más saludables y reduciendo el riesgo de aislamiento.

Extremadura se consolida como uno de los territorios clave para la conservación del lince

La elección de Cáceres para presentar este nuevo proyecto no es casual. En los últimos años, Extremadura se ha convertido en uno de los principales territorios para la expansión del lince ibérico gracias a los programas de reintroducción desarrollados en la región y al crecimiento constante de sus poblaciones. El éxito alcanzado ha permitido que cada vez nazcan más cachorros en libertad y que la especie ocupe nuevos territorios donde llevaba décadas desaparecida. Este avance convierte a la comunidad autónoma en un escenario estratégico para continuar impulsando su recuperación. Con LIFE Resilience, los responsables de conservación quieren dar un paso más. El objetivo ya no es únicamente evitar la extinción del lince ibérico, sino conseguir que la especie sea capaz de mantener poblaciones estables y autosuficientes frente a los desafíos del futuro. Después de una recuperación considerada ejemplar a nivel internacional, el siguiente reto consiste en garantizar que este éxito sea permanente y que el felino más emblemático de la península siga formando parte de los ecosistemas ibéricos durante las próximas décadas.