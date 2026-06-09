El lince ibérico alcanza los 2.663 ejemplares, pero más de 200 atropellos al año amenazan su recuperación

Imagen: EFE / Nuno Veiga La recuperación del lince ibérico continúa dejando cifras históricas en la Península Ibérica. El último censo de la especie confirma que la población ha alcanzado los 2.663 ejemplares, el dato más alto registrado desde que comenzaron los programas de conservación. Este crecimiento consolida una tendencia positiva que ha permitido duplicar la población en apenas cuatro años y situar al lince como uno de los mayores éxitos de conservación de fauna salvaje en Europa. Sin embargo, los expertos advierten de que el trabajo está lejos de haber terminado. Aunque el número de ejemplares sigue aumentando, una amenaza sigue provocando cientos de muertes cada año y pone en riesgo parte de los avances conseguidos durante las últimas décadas.

El lince ibérico alcanza una cifra récord y duplica su población en cuatro años

El lince ibérico atraviesa el mejor momento de su historia reciente. Los datos del último censo sitúan la población total en 2.663 ejemplares repartidos entre España y Portugal, una cifra que confirma la consolidación de la recuperación de una especie que hace apenas unas décadas estaba al borde de la desaparición. El crecimiento ha sido especialmente significativo durante los últimos años. En apenas cuatro ejercicios, la población se ha duplicado gracias a los programas de conservación, la mejora del hábitat y las iniciativas de reintroducción desarrolladas en diferentes territorios de la Península Ibérica. Además del aumento de ejemplares adultos, los datos reflejan una evolución positiva en el número de hembras reproductoras, uno de los indicadores más importantes para evaluar la viabilidad futura de la especie. La expansión de nuevas áreas de presencia también demuestra que el lince está recuperando parte del territorio que había perdido durante décadas. Este avance ha permitido que el felino ibérico se convierta en uno de los casos de recuperación más destacados a nivel internacional. Lo que durante años fue considerado uno de los mamíferos más amenazados del planeta es hoy un ejemplo de cómo la combinación de inversión, investigación científica y protección ambiental puede ofrecer resultados tangibles. Imagen: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / Borja García / Agencia EFE

De la extinción inminente a convertirse en un referente mundial de conservación

A principios de los años 2000, la situación del lince ibérico era crítica. La población se había reducido a niveles mínimos y la supervivencia de la especie estaba seriamente comprometida. La pérdida de hábitat, la escasez de conejo —su principal fuente de alimento— y la mortalidad causada por actividades humanas habían llevado al felino a una situación límite. Ante este escenario, administraciones públicas, organizaciones conservacionistas y equipos científicos pusieron en marcha una estrategia de recuperación sin precedentes. Los programas de cría en cautividad permitieron aumentar el número de ejemplares disponibles para futuras reintroducciones, mientras que la protección de espacios naturales ayudó a crear entornos más favorables para la especie. La mejora de las poblaciones de conejo también desempeñó un papel fundamental. Garantizar la disponibilidad de alimento resultó clave para favorecer el asentamiento y la reproducción de los linces en las zonas seleccionadas para su recuperación. Con el paso de los años, los resultados comenzaron a hacerse visibles. Nuevos núcleos de población aparecieron en distintas comunidades autónomas y el área de distribución de la especie se amplió progresivamente. Hoy, el lince ibérico está presente en más territorios que hace una década y continúa expandiéndose hacia nuevas zonas donde las condiciones son favorables. El éxito alcanzado ha convertido a este proyecto en una referencia internacional dentro de las políticas de conservación de especies amenazadas. Sin embargo, los especialistas recuerdan que el crecimiento poblacional no significa que todos los riesgos hayan desaparecido. Imagen: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico / Borja García / Agencia EFE

Los atropellos se consolidan como la principal amenaza para el lince ibérico

Pese a los avances logrados, la mortalidad en carretera sigue siendo uno de los mayores problemas para la especie. Durante el último año se registraron más de 200 linces atropellados, una cifra que preocupa a los expertos por su impacto sobre una población que todavía continúa en fase de recuperación. Las carreteras atraviesan algunas de las áreas donde viven o se desplazan estos animales, aumentando el riesgo de colisión. Los ejemplares jóvenes suelen ser especialmente vulnerables durante los periodos de dispersión, cuando abandonan el territorio donde nacieron en busca de nuevas zonas donde establecerse. La preocupación es aún mayor cuando las víctimas son hembras reproductoras o individuos con un papel importante dentro de las poblaciones locales. Cada pérdida supone un obstáculo para el crecimiento natural de la especie y puede afectar a la estabilidad de determinados núcleos. Para reducir este problema, las administraciones han impulsado diversas medidas durante los últimos años. Entre ellas destacan la instalación de vallados específicos, la construcción de pasos de fauna y la mejora de la señalización en los puntos considerados más peligrosos. No obstante, los especialistas coinciden en que todavía es necesario reforzar las actuaciones en determinados tramos para disminuir de forma significativa la mortalidad. La reducción de los atropellos se ha convertido en una de las prioridades para garantizar que la recuperación del lince ibérico continúe avanzando al mismo ritmo que hasta ahora.

El reto ahora es consolidar el crecimiento de la especie

Las perspectivas para los próximos años son positivas, pero los responsables de los programas de conservación insisten en que todavía queda trabajo por hacer. Mantener poblaciones conectadas, ampliar el área de distribución y reducir las causas de mortalidad seguirán siendo objetivos fundamentales. La cifra récord de 2.663 ejemplares demuestra que la recuperación del lince ibérico es una realidad. Sin embargo, alcanzar una población estable y plenamente segura dependerá de que las medidas de protección continúen desarrollándose y de que amenazas como los atropellos pierdan peso en los próximos años. Por el momento, el felino más emblemático de la fauna ibérica sigue escribiendo una historia de recuperación que hace apenas dos décadas parecía imposible. Imagen: Europa Press / WWF

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