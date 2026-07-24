Cambio climático La NASA fotografía un enorme agujero en medio de un fiordo del Ártico y su explicación ayuda a entender el cambio climático Por Alejandro Lingenti

Imagen: NASA Earth Observatory ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las imágenes obtenidas desde el espacio suelen ofrecer perspectivas sorprendentes de nuestro planeta. En ocasiones muestran volcanes en erupción, enormes tormentas o glaciares fracturándose. Otras veces, como ocurrió recientemente en el Ártico canadiense, revelan fenómenos que a primera vista parecen casi inexplicables. Eso fue lo que sucedió cuando una imagen difundida por la NASA mostró una peculiar estructura circular en las aguas heladas de Cañon Fiord, una estrecha entrada marina situada en la isla de Ellesmere, uno de los territorios habitados más septentrionales del planeta. La formación, visible incluso desde el espacio, parecía un gigantesco agujero abierto en medio del hielo. La fotografía llamó rápidamente la atención de medios y aficionados a la ciencia. Sin embargo, la explicación no tiene nada de sobrenatural. Según los especialistas de la NASA Earth Observatory, se trata de un enorme remolino oceánico generado por la interacción entre corrientes marinas, fragmentos de hielo flotante y sedimentos presentes en el agua.

Así se forma el enorme remolino que apareció en un fiordo del Ártico

La fotografía fue obtenida por el satélite Landsat 8, desarrollado conjuntamente por la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sobre Cañon Fiord, una estrecha entrada de mar situada en la isla de Ellesmere, en el extremo norte de Canadá. Lo que desde cientos de kilómetros de altura parecía un gigantesco círculo oscuro era, en realidad, un gran remolino oceánico. La corriente hacía girar fragmentos de hielo, sedimentos y agua, creando una figura perfectamente visible desde el espacio. Según explica la NASA Earth Observatory, este tipo de estructuras aparecen cuando confluyen masas de agua que circulan a distintas velocidades o en direcciones diferentes. En los fiordos árticos, donde coinciden el deshielo estacional, las corrientes marinas y un relieve submarino muy complejo, estos remolinos pueden alcanzar dimensiones extraordinarias. Para los investigadores, la imagen constituye un excelente ejemplo de que incluso las zonas aparentemente inmóviles del Ártico mantienen una intensa actividad bajo la superficie. Imagen: NASA Earth Observatory

Por qué los fiordos son clave para estudiar el cambio climático

Los fiordos son valles excavados por antiguos glaciares que posteriormente quedaron inundados por el mar. Se caracterizan por sus paredes escarpadas, grandes profundidades y una intensa interacción entre agua dulce y agua salada. Aunque suelen asociarse a Noruega, también son muy abundantes en Groenlandia, Canadá, Alaska, Chile o Nueva Zelanda. Para los investigadores del clima, los fiordos representan auténticos laboratorios naturales. En ellos se producen algunos de los intercambios más importantes entre los glaciares continentales y el océano. Investigaciones impulsadas por la NASA han demostrado que las aguas relativamente cálidas que penetran en algunos fiordos pueden acelerar el deshielo desde la base de los glaciares, un fenómeno clave para comprender el aumento global del nivel del mar. Imagen: NASA Earth Observatory

La isla de Ellesmere, uno de los lugares más fríos e inhóspitos del planeta

El fenómeno se observó en la isla de Ellesmere, situada en el archipiélago ártico canadiense. Con más de 196.000 kilómetros cuadrados de superficie, es la décima isla más grande del mundo y alberga algunos de los paisajes más inhóspitos del hemisferio norte. Durante buena parte del año permanece cubierta por nieve, hielo marino y temperaturas extremas. La región forma parte del ecosistema polar que experimenta algunos de los cambios más rápidos asociados al calentamiento global. Según el Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), el Ártico se está calentando aproximadamente cuatro veces más rápido que la media mundial, un fenómeno conocido como amplificación ártica. Este calentamiento está modificando la extensión del hielo marino, alterando ecosistemas enteros y transformando procesos oceánicos que hasta hace pocas décadas permanecían relativamente estables.

Lo que este fenómeno revela sobre el deshielo del Ártico

La importancia científica de estas imágenes va mucho más allá de su espectacularidad. Los remolinos, corrientes y movimientos de agua observados en los fiordos permiten a los investigadores estudiar cómo circula el calor en las regiones polares. Y comprender estos mecanismos resulta fundamental para predecir la velocidad con la que podrían fundirse determinados glaciares en las próximas décadas. La misión IceBridge de la NASA, junto con satélites como ICESat y GRACE, lleva años recopilando información sobre la pérdida de masa de hielo en Groenlandia y el Ártico canadiense. Los datos muestran una aceleración significativa del deshielo desde principios del siglo XXI. El National Snow and Ice Data Center (NSIDC) ha informado que la extensión del hielo marino ártico durante el verano se ha reducido de forma sostenida durante las últimas décadas, alcanzando mínimos históricos en varias ocasiones.

Mucho más que una imagen espectacular: una herramienta para vigilar el planeta

Las fotografías obtenidas por satélites como Landsat permiten monitorizar regiones extremadamente remotas donde la presencia humana es limitada. Gracias a estas observaciones, los investigadores pueden seguir la evolución de glaciares, movimientos del hielo marino, cambios en la temperatura superficial del agua y fenómenos como el observado en Cañon Fiord. Estas imágenes ayudan a identificar procesos que posteriormente pueden estudiarse con más detalle mediante campañas científicas sobre el terreno. La NASA destaca que muchas de las grandes preguntas sobre el futuro del clima global dependen de comprender mejor lo que ocurre en regiones polares aparentemente alejadas de la vida cotidiana de la mayoría de las personas. En este caso, la curiosa estructura circular detectada en un remoto fiordo canadiense terminó siendo mucho más que una imagen llamativa y se convirtió en una ventana privilegiada para observar las complejas interacciones entre océano, hielo y clima en una de las regiones más sensibles del planeta.

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Bibliografía