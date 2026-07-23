Ahorro energético Un técnico de climatización advierte: “Lo más importante para limpiar bien el aire acondicionado es desinfectar la batería y la turbina; no basta solo con limpiar el filtro” Por Helena Sala , Periodista.

Imagen: TikTok @sitgranollers ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Con las altas temperaturas ya instaladas en buena parte del país, el aire acondicionado vuelve a convertirse en un imprescindible en miles de hogares. Antes de encenderlo por primera vez tras meses parado, muchas personas optan por sacar los filtros, lavarlos y volver a colocarlos. Sin embargo, los profesionales del sector advierten de que este gesto, aunque recomendable, no garantiza que el equipo esté realmente limpio ni preparado para funcionar en las mejores condiciones. Así lo explica un técnico de climatización de la empresa SIT Granollers, que en un vídeo difundido en TikTok desmonta una de las ideas más extendidas sobre el mantenimiento doméstico de estos equipos. El especialista asegura que una revisión adecuada va mucho más allá de limpiar los filtros y recuerda que hay componentes esenciales que suelen pasar completamente desapercibidos.

Limpiar los filtros es importante, pero no es suficiente para un buen mantenimiento

Los filtros del aire acondicionado tienen la función de retener polvo, polen y otras partículas presentes en el ambiente para evitar que circulen por el interior de la vivienda. Mantenerlos limpios favorece el paso del aire y ayuda a que el equipo trabaje con mayor eficiencia. Sin embargo, el técnico insiste en que limitar el mantenimiento a esta tarea deja sin revisar las zonas donde más suciedad se acumula. “Vemos mucho que los clientes nos dicen que el técnico únicamente limpia los filtros, revisa que las temperaturas sean correctas y ya está. Eso no es realizar una buena limpieza”, afirma. Según explica, un mantenimiento profesional debe incluir la limpieza y desinfección de otras piezas clave para garantizar tanto el rendimiento del aparato como la calidad del aire.

La batería y la turbina concentran gran parte de la suciedad

Uno de los puntos donde más insiste el especialista es en la batería del evaporador y en la turbina de la unidad interior. Debido a la humedad que genera el funcionamiento del aire acondicionado, ambas piezas pueden acumular polvo, suciedad e incluso microorganismos con el paso del tiempo. “Lo primero de todo es desinfectar con lejía, o cualquier desinfectante, toda la batería”, explica. Pero añade que hay otro elemento igual de relevante. La turbina, encargada de impulsar el aire hacia la estancia, también necesita una limpieza periódica para evitar malos olores, reducir la acumulación de suciedad y mantener un flujo de aire adecuado. Imagen: TikTok @sitgranollers

Un buen mantenimiento también incluye la revisión de la parte eléctrica

Además de la limpieza, el técnico recuerda que una revisión completa debe comprobar el estado general del equipo. Entre otras tareas, recomienda verificar que las conexiones eléctricas estén correctamente ajustadas y controlar el funcionamiento de las unidades interior y exterior. “Siempre tenemos que verificar que todos los bornes eléctricos estén bien apretados y que los consumos tanto de las unidades interiores como exteriores sean correctos”, explica. Estas comprobaciones permiten detectar pequeñas anomalías antes de que se conviertan en averías más costosas y ayudan a que el aparato funcione con mayor eficiencia energética.

La unidad exterior también necesita limpieza para evitar un mayor consumo

Aunque suele quedar olvidada por estar instalada en fachadas, balcones o terrazas, la unidad exterior desempeña un papel esencial en el funcionamiento del sistema. De hecho, el especialista asegura que es la parte del equipo a la que más tiempo dedica durante un mantenimiento. “La máquina más importante siempre es la exterior. Se tiene que revisar el compresor, que la válvula funcione, que todos los amperajes estén correctos y hacer una buena limpieza de la batería exterior”, señala. El técnico explica que es habitual que los usuarios limpien únicamente la parte visible del aparato y se olviden de la unidad exterior. “Vemos mucho que la gente limpia únicamente lo que se ve”, comenta.

Por qué un equipo sucio consume más y puede durar menos tiempo

Descuidar el mantenimiento del aire acondicionado no solo afecta a la higiene del equipo. Cuando la suciedad se acumula en la batería o dificulta el intercambio de calor en la unidad exterior, el aparato necesita trabajar durante más tiempo para alcanzar la temperatura deseada. El especialista insiste en que un mantenimiento completo no debe limitarse a una limpieza superficial. “Que no te engañen y que te hagan un buen mantenimiento de tu aire acondicionado si quieres que te dure muchos años”, concluye. Según explica, revisar tanto la unidad interior como la exterior contribuye a mejorar el rendimiento del equipo, reducir el consumo eléctrico y prolongar su vida útil.