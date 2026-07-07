Ahorro energético Alex Bermúdez, asesor energético: “Tener el aire acondicionado encendido toda la noche te cuesta 45 céntimos” Por Helena Sala , Periodista.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Con una nueva ola de calor a las puertas, muchas personas vuelven a hacerse la misma pregunta: ¿es mejor dejar el aire acondicionado encendido toda la noche o apagarlo para ahorrar en la factura de la luz? Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante esta semana se esperan temperaturas superiores a los 40 grados en numerosos puntos del interior peninsular e incluso máximas por encima de los 42 ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Ante este escenario, dormir sin aire acondicionado puede resultar complicado. El asesor energético Alex Bermúdez, conocido en TikTok por divulgar consejos sobre consumo eléctrico y desmontar mitos relacionados con la factura de la luz, asegura que mantener el aire acondicionado funcionando durante toda la noche no supone un gasto tan elevado como muchos creen.

Cuánto cuesta tener el aire acondicionado encendido toda la noche

En uno de sus vídeos, Bermúdez lanza un mensaje claro: “Tener el aire de tu habitación encendido toda la noche te cuesta menos que el café de mañana”. Según sus cálculos, mantener el aire acondicionado funcionando durante toda la noche cuesta alrededor de 45 céntimos. Por ello, considera que muchas personas tienen un miedo infundado a la factura eléctrica y terminan utilizando el aparato de una forma menos eficiente.

El error que aumenta el consumo eléctrico

A pesar de que las altas temperaturas dificultan el descanso, muchas personas optan por apagar el aire acondicionado antes de dormir o lo encienden y apagan varias veces durante la noche por miedo a que la factura de la luz se dispare. Es una creencia muy extendida, especialmente durante los meses de verano, cuando el uso de este tipo de aparatos aumenta considerablemente en los hogares. Sin embargo, los expertos en eficiencia energética recuerdan que el consumo no depende únicamente del tiempo que el aparato permanece encendido, sino también de cómo se utiliza. Una temperatura demasiado baja o los continuos arranques del equipo pueden incrementar el gasto más que mantener una climatización estable durante varias horas. Uno de los consejos que más repite el experto Alex Bermúdez es evitar encender y apagar continuamente el aire acondicionado. “Olvídate de apagarlo, encenderlo, apagarlo y encenderlo”, señala. Según Bermúdez, cuando el aparato tiene que volver a enfriar una habitación que ya ha ganado temperatura, necesita realizar un mayor esfuerzo y consume más energía que si mantiene una temperatura estable. “Tu aire es como un coche: vas por la autopista a 120 y el consumo es mínimo. Ahora, si te metes en la ciudad, con semáforos, peatones y frenazos... Con el aire pasa lo mismo: el consumo se dispara”, aclara.

Esta es la temperatura ideal del aire acondicionado, según el experto

El experto también advierte de otro error muy habitual durante los días de más calor: programar el aire acondicionado a temperaturas muy bajas. “Tampoco te flipes y pongas el aire a 16 grados”, advierte. Su recomendación es mantener el aire entre los 23 y los 25 ºC durante toda la noche, una temperatura suficiente para descansar con comodidad y, al mismo tiempo, reducir el consumo eléctrico. Además, recuerda que por cada grado que se baja la temperatura del aire acondicionado, el consumo aumenta entre un 6 % y un 8 %, por lo que intentar enfriar la habitación demasiado rápido puede acabar reflejándose en la factura.

Dormir con el aire acondicionado, ¿sale rentable?

Para Alex Bermúdez, pasar la noche con el aire encendido puede salir a cuenta siempre que el aparato se utilice correctamente. En realidad, los equipos más modernos, especialmente los que cuentan con tecnología inverter, están diseñados para mantener una temperatura estable regulando automáticamente la potencia, según apuntan varios expertos. Esto hace que, una vez alcanzados los grados programados, el compresor reduzca su actividad y consuma menos electricidad que si el equipo tuviera que arrancar desde cero una y otra vez. Mantener una temperatura constante, evitar encender y apagar el equipo continuamente y no programarlo a temperaturas extremas son, según el divulgador, las claves para dormir fresco sin que el consumo eléctrico se dispare. En plena ola de calor, seguir estas recomendaciones puede ayudar a mejorar el descanso y, al mismo tiempo, evitar un gasto innecesario en la factura de la luz.

Otros consejos para ahorrar con el aire acondicionado

Además de ajustar la temperatura entre los 23 y los 25 ºC, existen otros hábitos populares que ayudan a reducir el consumo sin renunciar al confort. Antes de acostarse, conviene ventilar la vivienda aprovechando las horas más frescas del día y cerrar ventanas y persianas cuando el aire acondicionado esté funcionando para evitar que entre el calor del exterior. También es recomendable limpiar periódicamente los filtros del equipo. Cuando están sucios, el aparato necesita trabajar más para enfriar la estancia, lo que aumenta el consumo eléctrico y reduce su eficiencia. Por último, utilizar el modo Sleep o Noche, disponible en muchos equipos, permite que el aire acondicionado ajuste progresivamente la temperatura durante la madrugada, reduciendo el gasto energético sin afectar al descanso.