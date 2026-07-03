Ni olivo ni limonero: el árbol de flores que resiste el calor, da sombra y transforma cualquier jardín

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Cuando llega el verano, el jardín se convierte en el refugio favorito de muchas familias. Sin embargo, mantenerlo fresco y lleno de color no siempre es sencillo, sobre todo cuando las altas temperaturas ponen a prueba a muchas plantas y árboles. Frente a especies tan populares como el olivo o el limonero, hay un árbol ornamental que cada vez gana más protagonismo por una combinación difícil de igualar: soporta muy bien el calor, necesita pocos cuidados y ofrece una floración espectacular durante buena parte del verano. Se trata del árbol de Júpiter (Lagerstroemia indica), una especie que destaca tanto por su belleza como por su resistencia. Además de llenar el jardín de flores durante meses, con el paso de los años desarrolla una copa capaz de proporcionar una agradable sombra, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan un espacio exterior bonito y fácil de mantener.

El árbol de Júpiter, la especie que florece cuando otras plantas sufren por el calor

Una de las grandes ventajas del árbol de Júpiter es que alcanza su máximo esplendor precisamente cuando muchas otras especies ornamentales comienzan a perder fuerza debido a las altas temperaturas. Mientras el calor castiga jardines y terrazas, este árbol se cubre de llamativos racimos de flores que pueden ser blancas, rosas, lilas, rojas o púrpuras. Originario de Asia y conocido también como crespón o lila de las Indias, se ha adaptado perfectamente al clima mediterráneo gracias a su buena resistencia al sol y al calor. Su floración suele comenzar a mediados del verano y puede prolongarse hasta principios del otoño, ofreciendo color durante varias semanas. A ello se suma una copa redondeada que, conforme el árbol madura, proporciona una sombra cada vez más agradable. No alcanza el tamaño de otras especies de gran porte, ya que normalmente mide entre tres y seis metros de altura, es un árbol pequeño, una característica que facilita su cultivo incluso en jardines de dimensiones medias. Su atractivo no termina cuando desaparecen las flores. En otoño, sus hojas cambian a tonos amarillos, anaranjados y rojizos, mientras que en invierno su característica corteza lisa, que se desprende de forma natural, continúa aportando valor ornamental.

El motivo por el que cada vez más personas lo eligen para sus jardines

El árbol de Júpiter reúne varias cualidades que explican por qué su presencia es cada vez más habitual tanto en jardines particulares como en parques y espacios urbanos. Una vez establecido, necesita menos agua que muchas otras especies ornamentales, por lo que resulta una opción interesante en zonas donde los veranos son largos y secos. Aunque durante sus primeros años conviene mantener un riego regular, posteriormente soporta bastante bien los periodos de calor si el suelo conserva un mínimo de humedad. Otro de sus grandes atractivos es su escaso mantenimiento. No requiere podas continuas ni cuidados complejos para mantenerse sano y florecer cada temporada. De hecho, basta con eliminar las ramas secas o dañadas a finales del invierno para favorecer la aparición de nuevos brotes. Su tamaño también juega a su favor. A diferencia de otros árboles que terminan ocupando demasiado espacio, el árbol de Júpiter puede integrarse fácilmente en jardines pequeños y medianos sin generar problemas con el paso del tiempo. A todo ello se suma su enorme valor decorativo. Es una especie capaz de ofrecer interés visual durante prácticamente las cuatro estaciones del año, algo poco habitual entre los árboles ornamentales.

Los cuidados básicos para disfrutar de una floración espectacular

Aunque se trata de una especie poco exigente, existen algunos cuidados que ayudan a conseguir una floración mucho más abundante. Lo más importante es elegir una ubicación donde reciba varias horas de sol directo cada día. Cuanta más luz tenga, mayor será la cantidad de flores que producirá durante el verano.

cada día. Cuanta más luz tenga, mayor será la cantidad de flores que producirá durante el verano. También conviene plantarlo en un terreno con buen drenaje para evitar que el exceso de humedad afecte a las raíces. Si el suelo es fértil y ligero, su desarrollo será todavía más vigoroso.

para evitar que el exceso de humedad afecte a las raíces. Si el suelo es fértil y ligero, su desarrollo será todavía más vigoroso. En cuanto al riego, durante los primeros años necesita cierta regularidad para favorecer el crecimiento. Después, puede soportar periodos de sequía moderada con bastante facilidad, aunque agradecerá aportes de agua durante las olas de calor más intensas .

con bastante facilidad, aunque agradecerá . Por último, un abonado suave al inicio de la primavera y una poda ligera antes de la brotación serán suficientes para mantener el árbol fuerte y favorecer una nueva floración.

Una alternativa cada vez más popular para dar sombra y color al jardín

A la hora de elegir un árbol con flores para el jardín, no basta con fijarse únicamente en su aspecto. También es importante valorar su capacidad para soportar el clima, el espacio disponible y el tiempo que requerirá su mantenimiento. En ese sentido, el árbol de Júpiter reúne muchas de las características que hoy buscan quienes quieren disfrutar de un jardín bonito sin demasiadas complicaciones. Su resistencia al calor, su bajo consumo de agua una vez establecido, su prolongada floración estival y la sombra que proporciona con el paso de los años lo convierten en una alternativa muy interesante frente a especies más tradicionales. No es casualidad que cada vez esté más presente en jardines particulares y espacios públicos. Quienes apuestan por él encuentran un árbol capaz de llenar de color el verano y de mantener su atractivo durante gran parte del año, con unos cuidados mucho más sencillos de lo que muchos imaginan.