Ni geranios ni potos: las plantas colgantes con flor más bonitas para decorar tu casa y el jardín

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las plantas colgantes con flor son una de las opciones decorativas más habituales para llenar de color balcones, terrazas, jardines o el interior de casa. Gracias a su crecimiento en cascada, resultan ideales para macetas colgantes, estanterías o pérgolas, aportando un toque natural a cualquier espacio. Aunque muchas especies se cultivan únicamente en interior o exterior, existen variedades que pueden adaptarse a ambos ambientes con los cuidados adecuados, como por ejemplo la hoya, las petunias o el cactus de navidad. Si, además, buscas plantas resistentes y fáciles de mantener, estas opciones destacan por su floración y su capacidad para crecer en diferentes condiciones. A continuación, te mostramos algunas de las mejores plantas colgantes con flor para decorar tu hogar y el jardín.

Dipladenia, la mejor planta colgante para interior

Conocidas también como mandevillas, son las mejores plantas colgantes con flor para interior. En zonas templadas suelen cultivarse en invernaderos domésticos, donde destacan por su aspecto tropical. Se caracterizan por tener grandes flores de aspecto tropical, con forma de trompeta y varios lóbulos que forman los pétalos, con hojas brillantes que acompañan los tallos largos.

Hoya, la “flor de cera” o “flor de cristal”

La hoya es una de las plantas favoritas de los aficionados a la jardinería. Produce espectaculares ramilletes de flores en forma de estrella, motivo por el que también recibe el nombre de “flor de cera” o “flor de cristal”. Dependiendo de la variedad, sus flores pueden desprender aromas que recuerdan al chocolate, la vainilla o los cítricos. Sus hojas cerosas y sus largos tallos colgantes la convierten en una planta muy decorativa. En cuanto a sus hábitos, requiere luz filtrada pero brillante, siendo ideal para tener bajo domos en interior, o recibiendo luz indirecta en exterior. Además, es una planta de bajo mantenimiento, ya que agradece riegos espaciados, lo que incluso favorece su floración.

Clemátide italiana, la espectacular trepadora violeta

Entre las clemátides trepadoras destaca la variedad de flores violeta intenso, casi azul, muy apreciada por su espectacular floración. En exterior puede cultivarse desde pleno sol hasta semisombra, donde alcanza varios metros de longitud y produce abundantes flores. En interior también puede desarrollarse, bajo un domo o cerca de una ventana, si recibe entre dos y seis horas de luz natural al día. Si no encuentras esta variedad, otras clemátides presentan un comportamiento muy similar.

Cactus de Navidad, la planta colgante que florece mejor sin sol directo

El cactus de Navidad es una cactácea diferente, ya que en la naturaleza crece bajo la sombra de los árboles. Gracias a ello puede cultivarse en lugares con menos luz que otros cactus. Puede mantenerse en interiores luminosos o en exteriores protegidos por árboles o porches. Conviene evitar el sol directo durante muchas horas, ya que sus tallos pueden amarillear debido a las quemaduras. Destaca por sus segmentos planos, que en realidad son tallos modificados, y por sus llamativas flores de vivos colores que aparecen en los extremos de la planta.

Petunia, flores en forma de trompeta

Las petunias producen flores en forma de trompeta en colores tan variados como violeta, rosa, rojo, blanco, amarillo o combinaciones de varios tonos. Su crecimiento en cascada las convierte en una de las mejores opciones para macetas colgantes, desde las que crean un efecto muy ornamental. Aunque alcanzan su máximo esplendor a pleno sol en exteriores, también pueden cultivarse en interior si se colocan junto a una ventana donde reciban al menos seis horas de luz al día. En este caso, la floración será menos abundante.

Ojo de poeta, transforma balcones con una cascada de flores

El ojo de poeta se caracteriza por dar abundantes flores medianas con centro negro y corola naranja o amarilla. Se trata de una enredadera que tolera tanto el pleno sol como la semisombra, por lo que puede cultivarse en interiores luminosos y en exteriores. En jardines suele utilizarse para cubrir cercas o troncos gracias a su rápido crecimiento. En una maceta colgante, en cambio, sus tallos caerán en forma de cascada, aportando un efecto muy decorativo.

Fucsia, flores espectaculares y poco sol

La fucsia es una planta herbácea muy apreciada por sus elegantes flores colgantes. Estas presentan una estructura muy característica, con pétalos superpuestos y largos estambres que les confieren un gran valor ornamental. Es ideal para macetas colgantes, donde sus flores lucen especialmente bien. Necesita algo de sombra durante el día y entre dos y cuatro horas de sol para florecer correctamente, por lo que puede cultivarse tanto en interior como en exterior siempre que se respeten estas condiciones.

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Bibliografía