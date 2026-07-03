Animales en peligro extinción Piden modificar la UTMB Val d'Aran para proteger a varias osas con crías y evitar encuentros con corredores en el Pirineo Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: EFE ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La celebración de la UTMB Val d'Aran podría verse condicionada por la presencia de varias osas con crías en uno de los tramos previstos del recorrido. La Associació per a la Defensa del Llop i l'Os al Pirineu (ADLO Pirineu) ha presentado una solicitud formal al Conselh Generau d'Aran para modificar parte del itinerario de la prueba y evitar así el paso de miles de participantes por una zona considerada especialmente sensible para la conservación del oso pardo. En concreto, la entidad propone desviar un tramo de 6,2 kilómetros al haberse confirmado la presencia de una osa acompañada de tres cachorros, además de otras dos hembras con crías en áreas próximas. Según explica la asociación, este espacio es utilizado de forma habitual por las hembras durante el periodo de reproducción y crianza, por lo que consideran necesario aplicar medidas preventivas que minimicen cualquier alteración de la fauna. La petición llega apenas unos días antes del inicio de una competición que cada año reúne a corredores procedentes de decenas de países y que convierte al Valle de Arán en uno de los grandes escenarios europeos del trail running.

La razón por la que quieren cambiar el recorrido de la UTMB Val d'Aran

La solicitud presentada por ADLO Pirineu se basa en la confirmación de varios grupos familiares de oso pardo en una zona por la que está previsto que transite la carrera. Según la asociación ecologista, la coincidencia entre el desarrollo de la prueba y el periodo de cría incrementa la sensibilidad del entorno y hace recomendable evitar el paso masivo de personas. El tramo afectado representa únicamente 6,2 kilómetros del recorrido total, una modificación que, a juicio de la entidad, permitiría compatibilizar la celebración de la prueba deportiva con la conservación del oso pardo, una especie protegida. Desde ADLO Pirineu recuerdan que las osas con cachorros suelen mostrar un comportamiento especialmente protector durante los primeros meses de vida de las crías. La presencia continuada de corredores, voluntarios y personal de apoyo podría generar situaciones de estrés para los animales e incluso favorecer encuentros fortuitos en un momento especialmente delicado para su desarrollo. La asociación insiste en que no pretende impedir la celebración de la carrera, sino adaptar el recorrido para reducir el impacto sobre una zona considerada de alto valor ecológico durante estas semanas. Imagen: Conselh Generau d’Aran

El paso de 7.500 corredores preocupa por el impacto sobre la fauna

La UTMB Val d'Aran se ha consolidado como una de las competiciones de trail running más importantes de Europa y cada edición reúne a alrededor de 7.500 participantes, además de acompañantes, organización y numerosos espectadores. Precisamente esa elevada afluencia es uno de los principales argumentos esgrimidos por ADLO Pirineu. La entidad considera que el tránsito continuado de miles de personas por un área utilizada por varias hembras con crías puede alterar su comportamiento natural y aumentar el riesgo de interacciones no deseadas entre personas y fauna salvaje. Los ecologistas recuerdan que el oso pardo es una especie protegida cuya población en los Pirineos sigue siendo objeto de programas de conservación y seguimiento. Durante el periodo de reproducción y crianza, cualquier perturbación puede provocar cambios en los movimientos de las hembras o hacer que abandonen temporalmente zonas consideradas seguras para sus cachorros. Aunque los ataques de osos a personas son extremadamente poco frecuentes, los expertos coinciden en que las hembras con crías son las que muestran una mayor actitud defensiva si perciben una amenaza cercana. Por ese motivo, las organizaciones conservacionistas consideran prioritario reducir al máximo las posibilidades de encuentros accidentales durante eventos multitudinarios. Imagen: Gencat / Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Existen precedentes de restricciones para proteger al oso pardo

ADLO Pirineu sostiene que la petición no constituye una medida excepcional, sino que responde al denominado principio de precaución, aplicado en numerosas ocasiones por distintas administraciones españolas cuando se detecta la presencia de osas con cachorros en zonas frecuentadas por visitantes. Entre los ejemplos citados figura el caso del Parque Natural de Somiedo, en Asturias, donde en la primavera de 2023 se limitaron temporalmente varios itinerarios para evitar molestias a una osa y su cría. Este tipo de restricciones también se ha aplicado en diferentes espacios de la cordillera Cantábrica cuando los técnicos han considerado que existía un riesgo para la tranquilidad de los animales durante la época reproductiva. La asociación considera que adaptar de forma puntual el recorrido de la UTMB Val d'Aran seguiría esa misma línea de actuación y permitiría compatibilizar la práctica deportiva con la conservación del patrimonio natural del Pirineo.

Qué ocurrirá durante la celebración de la carrera

Tras los avisos trasladados por la entidad ecologista, los Agents de Miei Ambient del Valle de Arán realizarán un seguimiento de la zona tanto en los días previos como durante el desarrollo de la competición para comprobar la situación de los ejemplares detectados. Por el momento no se ha confirmado si el Conselh Generau d'Aran introducirá cambios en el recorrido previsto de la prueba, por lo que la solicitud continúa pendiente de resolución. Mientras tanto, el debate vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre la organización de grandes eventos deportivos en espacios naturales y la protección de especies amenazadas. La creciente popularidad del trail running ha multiplicado el número de competiciones que se desarrollan en entornos de montaña de alto valor ambiental, una circunstancia que obliga cada vez con más frecuencia a buscar fórmulas que permitan compatibilizar la actividad deportiva con la conservación de la biodiversidad. En este caso, la decisión que finalmente adopten las autoridades aranesas marcará si la edición de este año de la UTMB Val d'Aran mantiene su recorrido original o introduce modificaciones para evitar una de las áreas donde se ha constatado la presencia de varias familias de oso pardo en pleno periodo de cría.