Biodiversidad Arranca LoupO Coexistence, el proyecto que usa IA para mejorar la convivencia con osos y lobos en el Pirineo Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Europa Press / Sociedad FOA El regreso del oso y del lobo a distintas zonas del Pirineo vuelve a abrir uno de los grandes debates de la montaña: cómo proteger la biodiversidad sin perjudicar la actividad rural. Ganaderos y apicultores llevan años reclamando soluciones para reducir los ataques al ganado y las pérdidas económicas provocadas por la presencia de grandes carnívoros. Ahora, un nuevo proyecto europeo quiere intentar rebajar esa tensión. Se trata de LoupO Coexistence, una iniciativa que unirá durante los próximos tres años a España, Francia y Andorra para mejorar la convivencia entre fauna salvaje y actividades rurales. El plan combinará inteligencia artificial, genética avanzada y nuevas medidas preventivas para seguir a osos y lobos y minimizar conflictos en el Pirineo. La iniciativa llega además en un momento importante para la cordillera, marcado por la recuperación progresiva de ambas especies en varias zonas de montaña.

Un plan europeo para proteger biodiversidad y actividad rural en el Pirineo

LoupO Coexistence es un proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa POCTEFA 2021-2027. El presupuesto total supera los 1,95 millones de euros y el programa tendrá una duración de tres años. La iniciativa reúne a administraciones públicas, universidades y entidades ambientales de España, Francia y Andorra. Entre los socios participan la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona y organismos franceses especializados en biodiversidad. El objetivo principal será mejorar la convivencia entre grandes carnívoros y actividades humanas en el Pirineo. Para ello, el proyecto se centrará en tres líneas de trabajo: seguimiento científico, prevención de ataques y mediación social. Imagen: Europa Press / WWF

El oso y el lobo recuperan presencia en el Pirineo

El proyecto arranca en un contexto marcado por el regreso progresivo de estas especies a distintas zonas de la cordillera. Actualmente, el oso pardo mantiene una población reproductora consolidada en áreas del Pirineo central. El lobo ibérico, por su parte, sigue ampliando su presencia en diferentes sectores del Prepirineo y del Pirineo oriental. En 2025 se confirmó además la primera pareja reproductora de lobos en el sector oriental de la cordillera después de más de un siglo de ausencia. La expansión de ambas especies vuelve a generar debate en zonas vinculadas a la ganadería extensiva, donde muchos productores reclaman más protección y medidas eficaces para reducir daños.

La inteligencia artificial será clave en el seguimiento

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto será el uso de inteligencia artificial y genética avanzada para monitorizar osos y lobos. Los investigadores emplearán técnicas no invasivas para identificar ejemplares y analizar sus movimientos. La IA permitirá agilizar el seguimiento en zonas de montaña difíciles de controlar. Además, se utilizarán nuevos marcadores moleculares y herramientas genéticas para estudiar la filiación de los individuos detectados en el Pirineo. Los científicos también analizarán la dieta, el estado sanitario y posibles procesos de hibridación entre ejemplares. Los responsables consideran que compartir datos y metodologías entre España, Francia y Andorra será fundamental para mejorar la gestión de especies que cruzan constantemente las fronteras.

Perros guardianes y medidas para reducir ataques

Otra de las prioridades del proyecto será proteger a la ganadería extensiva y a la apicultura frente a ataques de grandes carnívoros. El programa potenciará medidas preventivas como el uso de perros guardianes y la formación de pastores especializados en manejo de ganado en zonas con presencia de osos y lobos. También se elaborarán manuales específicos y se estudiará la eficacia de sistemas acústicos disuasorios en áreas con elevada presión de depredación. La intención es reducir pérdidas económicas y disminuir la tensión social que existe en algunas zonas rurales del Pirineo. Además, el proyecto analizará posibles mejoras en los sistemas de peritación de daños y en los mecanismos de mediación de conflictos.

La aceptación social será uno de los grandes retos

LoupO Coexistence no se centrará únicamente en tecnología y prevención. El proyecto también estudiará cómo perciben los habitantes del Pirineo la presencia de osos y lobos. Para ello, se organizarán foros, encuentros y estudios específicos sobre convivencia y conflictividad social. Los responsables consideran que muchos de los problemas relacionados con grandes carnívoros, como los osos y los lobos, tienen también componentes culturales y emocionales. Por ese motivo, el programa buscará crear espacios de diálogo entre administraciones, científicos, ganaderos y población local. El gran objetivo será encontrar un equilibrio entre conservación ambiental y mantenimiento de las actividades tradicionales de montaña.