Mayo es un mes fundamental para preparar muchas plantas antes de la llegada del calor intenso del verano. Con las temperaturas suaves y más horas de luz, numerosas especies entran en una fase de crecimiento acelerado y necesitan algunos cuidados para desarrollarse correctamente. Rosales, lavanda, geranios o jazmines son algunas de las especies que más agradecen un pequeño recorte en esta época, ya que ayuda a estimular nuevos brotes y favorece una floración más abundante. Si tienes estas plantas en casa, mayo es el mes clave para podarlas y lograr que florezcan mejor. Eso sí, no todas las plantas deben podarse igual ni en el mismo momento. Mientras algunas agradecen una poda ligera de mantenimiento, otras necesitan más cuidado para evitar problemas en la floración. Hacerlo correctamente ayudará a que crezcan más fuertes, sanas y llenas de color durante el verano.

Por qué mayo es tan importante para podar las plantas

Durante mayo, muchas plantas ornamentales ya han terminado parte de su floración primaveral y comienzan a prepararse para el verano. Una poda ligera en este momento ayuda a: Estimular nuevos brotes .

. Favorecer una floración más abundante .

. Eliminar ramas secas o dañadas .

. Mejorar la circulación del aire .

. Prevenir plagas y enfermedades con la llegada del calor. Además, en buena parte de España las temperaturas todavía son moderadas, lo que reduce el estrés de la planta tras el corte.

Las plantas que conviene podar en mayo

Rosales Los rosales son una de las las plantas que más se benefician de una poda en mayo, especialmente cuando empiezan a aparecer flores marchitas. Lo recomendable es: Retirar las rosas secas.

Cortar ramas débiles.

Eliminar tallos que crezcan hacia el interior. Con ello se consigue que la planta concentre energía en nuevos brotes y prolongue la floración durante más tiempo. Un error habitual es hacer cortes demasiado agresivos en plena primavera. En mayo conviene realizar solo una poda de mantenimiento. Lavanda La lavanda necesita pequeños recortes después de la floración inicial para mantener su forma compacta y estimular nuevas flores. Lo ideal es: Eliminar las espigas secas.

Recortar ligeramente los tallos.

Evitar cortar la parte leñosa de la base. Si se poda demasiado, la planta puede tardar mucho en recuperarse. Geranios Los geranios crecen con mucha rapidez en primavera y mayo es perfecto para limpiarlos antes de la época de más calor. Conviene: Retirar hojas amarillas.

Cortar flores marchitas.

Pinzar ligeramente los tallos más largos. Este pequeño mantenimiento favorece una floración mucho más abundante en balcones y terrazas durante el verano. Jazmín y otras trepadoras El jazmín puede podarse ligeramente tras las primeras floraciones para controlar su crecimiento y estimular nuevas ramas. Lo mismo ocurre con otras plantas trepadoras habituales en jardines y terrazas. La clave está en: Eliminar ramas enredadas.

Cortar partes secas.

Guiar los nuevos tallos para controlar el crecimiento. Una poda suave ayuda además a mantener una forma más ordenada y decorativa. Plantas aromáticas Plantas aromáticas como el romero, el tomillo, la salvia o el orégano agradecen pequeños recortes durante mayo para estimular un crecimiento más compacto. Además de mejorar su aspecto: Se evita que se vuelvan leñosas.

Se favorece la aparición de nuevos brotes.

Se consigue una planta más densa y aromática. Setos Mayo también es un buen momento para realizar una poda ligera de mantenimiento en muchos setos antes de la llegada del calor intenso. Es recomendable: Igualar la forma del seto.

Retirar ramas secas o sobresalientes.

Evitar podas demasiado profundas. Especies como el ciprés, el laurel, la photinia o el boj suelen responder muy bien a estos recortes suaves de primavera.

Hortensia: la planta que debes podar con más cuidado en mayo

Las hortensias requieren una atención especial porque no todas deben podarse igual. Algunas variedades florecen sobre ramas antiguas y una poda incorrecta puede hacer que no den flores durante el verano. En mayo lo más seguro es: Eliminar flores secas.

Retirar ramas dañadas.

Revisar si hay tallos secos del invierno.

Evitar cortar brotes nuevos. Por eso, antes de podar hortensias conviene conocer bien la variedad que se tiene en casa.

Qué plantas es mejor no podar todavía

No todas las especies agradecen la poda en esta época. Algunas plantas podrían debilitarse o perder la floración si se cortan ahora. Es mejor evitar podas fuertes en: Camelias

Lilas

Árboles ornamentales en plena savia

Arbustos que todavía estén floreciendo Ante la duda, siempre es preferible realizar solo una limpieza ligera.

Cómo podar correctamente sin dañar las plantas

Para conseguir buenos resultados, la forma de podar es tan importante como el momento. Estos consejos ayudan a evitar errores: Usa tijeras limpias y afiladas .

. Haz cortes inclinados para evitar acumulación de agua.

para evitar acumulación de agua. No elimines más de un tercio de la planta.

Retira primero ramas secas o enfermas .

. Evita podar en las horas centrales del día.

Riega ligeramente después de la poda si hace calor. Una poda suave y bien hecha suele ser mucho más efectiva que un recorte excesivo.

El error más común al podar en primavera

Uno de los fallos más frecuentes en mayo es cortar demasiado por miedo a que la planta “se descontrole”. Muchas especies todavía están en pleno crecimiento y una poda agresiva puede frenar la floración durante semanas. También es habitual cortar brotes nuevos sin darse cuenta. Esos pequeños tallos verdes suelen ser precisamente los que darán flores en verano. Por eso, antes de podar conviene observar bien la planta y eliminar solo lo necesario.

Una pequeña poda ahora puede cambiar por completo el jardín en verano

Dedicar unos minutos a podar correctamente en mayo puede marcar una gran diferencia en las próximas semanas. Las plantas crecen más fuertes, florecen mejor y soportan mucho mejor el calor del verano. Con unos cuidados básicos y evitando cortes excesivos, terrazas, balcones y jardines pueden mantenerse llenos de color y mucho más saludables durante toda la temporada.