El romero lo aguanta casi todo, pero nunca lo plantes junto a esta planta: dónde ponerlo y cómo cuidarlo

El romero es una de las plantas más agradecidas que puedes tener en casa. Resiste el calor, necesita pocos cuidados y crece con facilidad en casi cualquier espacio. Por eso no falta en muchos jardines, terrazas o balcones. Sin embargo, hay un error muy común que puede afectar a su crecimiento sin que te des cuenta. No tiene que ver con el sol ni con el tipo de tierra, sino con algo mucho más sencillo: la planta que tiene al lado. Elegir bien sus “vecinas” es clave si quieres que el romero crezca fuerte y sano. Además, hay algunas claves básicas para saber exactamente dónde colocarlo y cómo cuidarlo sin complicaciones. Si quieres sacarle el máximo partido, esto te interesa.

El romero: una planta fuerte… pero no invencible

El romero es una planta medicinal y aromática mediterránea que está acostumbrada a condiciones duras y suelos pobres. Necesita sobre todo tres cosas: Mucha luz solar directa.

Suelo seco y con buen drenaje.

Poco riego. De hecho, uno de los errores más frecuentes es regarlo demasiado. Esta planta tolera mejor la sequía que el exceso de agua. También se adapta a temperaturas variadas, aunque prefiere climas cálidos. Y puede crecer incluso en terrenos con pocos nutrientes. Pero hay un detalle importante: no soporta bien la humedad constante. Por eso, cuando se planta junto a especies que necesitan más agua o sombra, empiezan los problemas. Hongos, raíces dañadas o crecimiento irregular son algunas de las consecuencias.

La planta que nunca deberías poner cerca del romero

Aquí está el punto clave. Una de las peores combinaciones es plantar el romero junto a la albahaca. Puede parecer una buena idea, porque ambas son aromáticas muy usadas en la cocina. Sin embargo, la realidad es otra porque tienen necesidades muy diferentes. La albahaca necesita riego frecuente y suelos húmedos .

. El romero prefiere sequedad y poco agua. Esto hace que sea imposible cuidarlas bien al mismo tiempo, sobre todo en la misma maceta o en el mismo trozo de suelo. Si riegas lo suficiente para la albahaca, el romero sufre. Si reduces el riego para el romero, la albahaca se debilita. Además, el exceso de humedad alrededor del romero puede favorecer enfermedades y pudrición de raíces. Pero no es la única mala compañía. También conviene evitar: Coles o repollo (compiten por nutrientes).

Cebolla o zanahoria (atraen plagas).

Plantas que requieren mucha humedad, como calabazas o acelgas. En general, cualquier planta que necesite más agua que el romero puede perjudicarlo, necesita plantas vecinas que también toleren la sequía.

Dónde plantar el romero para que crezca fuerte y sano

La ubicación es clave para que el romero se desarrolle bien. Lo ideal es colocarlo en un lugar donde reciba sol directo varias horas al día . Puede ser en el jardín, en una terraza o en un balcón bien orientado.

. Puede ser en el jardín, en una terraza o en un balcón bien orientado. El suelo debe drenar muy bien . Si el agua se queda acumulada, las raíces pueden dañarse rápidamente. Un truco sencillo es mezclar la tierra con arena o añadir piedras en el fondo de la maceta. Así se evita el exceso de humedad. Si lo plantas en maceta, asegúrate de que tenga agujeros para que el agua salga sin problema.

. Si el agua se queda acumulada, las raíces pueden dañarse rápidamente. Un truco sencillo es mezclar la tierra con arena o añadir piedras en el fondo de la maceta. Así se evita el exceso de humedad. Si lo plantas en maceta, asegúrate de que tenga agujeros para que el agua salga sin problema. También es recomendable dejar espacio entre plantas. Esto mejora la ventilación y evita la acumulación de humedad. Con estas condiciones, el romero puede crecer durante años sin apenas esfuerzo.

Cómo cuidar el romero sin complicarte

Cuidar el romero es más fácil de lo que parece. Solo hay que evitar algunos errores básicos. El riego debe ser moderado . Lo mejor es esperar a que la tierra esté completamente seca antes de volver a regar.

. Lo mejor es esperar a que la tierra esté completamente seca antes de volver a regar. En cuanto a la luz, necesita sol directo . Sin suficiente luz, puede debilitarse y crecer de forma irregular.

. Sin suficiente luz, puede debilitarse y crecer de forma irregular. No requiere abonos constantes . Puede vivir perfectamente en suelos con pocos nutrientes.

. Puede vivir perfectamente en suelos con pocos nutrientes. La poda tampoco es complicada. Basta con retirar las ramas secas o dañadas de vez en cuando para mantener la planta sana. El error más común al momento de cuidar un romero es regarlo en exceso. Esto es lo que más problemas causa y lo que debes evitar a toda costa, ya que puede acabar matando a la planta fácilmente.

Cómo usar el romero en casa y sacarle partido

Además de ser resistente, el romero es muy útil. En la cocina , es ideal para dar sabor a carnes, patatas o guisos. Su aroma intenso lo convierte en un ingrediente muy versátil.

, es ideal para dar sabor a carnes, patatas o guisos. Su aroma intenso lo convierte en un ingrediente muy versátil. También tiene un valor decorativo . Sus hojas verdes y sus flores aportan un toque natural y agradable a cualquier espacio. Incluso puedes cortar algunas ramas y dejarlas secar para utilizarlas más adelante.

. Sus hojas verdes y sus flores aportan un toque natural y agradable a cualquier espacio. Incluso puedes cortar algunas ramas y dejarlas secar para utilizarlas más adelante. Además, gracias a su aroma y otras propiedades, también es muy útil como ambientador y eliminador de malos olores. Es una planta sencilla, pero con muchas posibilidades. El romero es una planta fuerte, pero no invencible. Colocarlo en un lugar soleado, regarlo poco y evitar combinarlo con plantas como la albahaca puede marcar una gran diferencia. A veces, cuidar bien el jardín no depende de hacer más, sino de evitar pequeños errores que lo cambian todo.