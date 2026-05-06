Qué plantar en mayo en el huerto en España: calendario, plantas y tareas importantes

En España, mayo marca el verdadero arranque del huerto de primavera-verano: las temperaturas suben, el riesgo de heladas prácticamente desaparece y el calendario de siembra se llena de opciones. Es el momento ideal para decidir qué plantar en mayo en el huerto, tanto en zonas cálidas como en climas de interior, montaña o atlánticos. Durante este mes puedes alternar el cultivo de hojas como lechuga o acelga en la primera quincena, con plantas más exigentes en calor —tomate, calabacín o pepino— a medida que avanza mayo. Pero no todo es plantar: este periodo también es clave para organizar el calendario del huerto, mejorar el suelo con abonado y mantillo, y realizar tareas importantes que asegurarán una cosecha sana y abundante.

Qué plantar en mayo en el huerto según tu zona climática en España

Clima de montaña La temperatura ronda los 7 a 15°C, que todavía es un poco baja como para incorporar hortalizas de calor. Además, hay lluvias frecuentes que mantienen el suelo húmedo, y riesgo de algunas heladas tardías. Lo ideal es mantenerte con opciones seguras como son las verduras hoja: Lechuga

Acelga

Espinaca También puedes incorporar tubérculos que requieren más de 10°C, como son: Patata

Remolacha Clima continental Como es característico de este clima, para mayo aún hay clima fluctuante con mañanas soleadas y cálidas, pero noches frías. La temperatura mínima es de 7°C y la máxima de 17°C. La temperatura de más de 15°C significa que ya se pueden plantar las siguientes hortalizas de calor: Tomate

Berenjena

Pepino

Pimiento

Patata

Zanahoria

Remolacha Clima atlántico Aquí hay lluvias frecuentes, con un clima suave que no es demasiado frío ni cálido que se encuentra entre los 10 y 13°C. Algunas hortalizas aptas para el suelo húmedo son: Lechuga

Guisante

Acelga

Kale

Espinaca

Patata

Zanahoria También puedes sembrar en interior: Tomate

Pepino

Calabacín

Berenjena Clima mediterráneo La temperatura es estable, rondando los 13 a 22°C. Además de hortalizas de calor, puedes aventurarte a frutas tropicales. Algunas posibilidades de siembra para el mes son: Tomate

Calabacín

Pepino

Pimiento

Berenjena

Melón

Sandía Clima árido El cima para mayo en esta zona es sumamente seco, con pocas lluvias y temperatura alta que llega a los 25°C, así que puedes aprovechar para sembrar hortalizas de calor como son: Tomate

Pimiento

Berenjena

Calabacín

Melón

Pepino

Sandía Clima subtropical Se disfruta de temperatura estable, con pocas lluvias y de 17 a 25°C. Aquí se puede sembrar: Maíz

Melón

Sandía

Pepino

Tomate

Berenjena

Maracuyá

Hortalizas y verduras que se siembran en mayo y dan cosecha en verano

Todas las siembras requieren tiempo para la cosecha, unas más rápidas que otras, pero mucho de lo sembrado en mayo será recolectado entre julio y septiembre. Algunas de ellas son: Tomate

Pimiento

Calabacín

Pepino

Berenjena

Melón

Sandía

Zanahoria

Guisante

Calendario de siembra en mayo: qué plantar cada semana

Primera quincena La primera quincena es fría en las zonas atlánticas y de montaña, en donde el suelo puede llegar a mínimos de 7°C, en comparación con el resto de zonas. Si quieres ir avanzando en los cultivos de calor, puedes germinar en interior las semillas de tomate y calabacín, para que no se hielen en el trasplante directo. En el resto de zonas con temperatura superior a los 15°C, puedes incorporar en siembra directa melones, sandía, calabacines y guisantes. Segunda quincena En todas las zonas climáticas la temperatura es cálida, y puedes sembrar con toda confianza las hortalizas sensibles, como son las berenjenas, tomates, calabacines, pepino o guisante.

Tareas imprescindibles en el huerto en mayo que no debes olvidar

Además de sembrar, hay una serie de actividades que puedes hacer para tener un jardín sano y productivo. Revisémoslas. Abona el sustrato Mayo es un mes de crecimiento activo de las plantas, así que agradecerán que les des nutrientes extra. Hazlo a comienzos del mes, usando idealmente abonos naturales como el humus de lombriz en versión sólida o lixiviados, composta casera o de lombriz californiana. Siembra flores de bulbo Para tener un huerto alegre, no olvides las flores. Ahora que el suelo está tibio, puedes comenzar a sembrar bulbos sensibles que darán para el verano, como son las dalias, begonias o alcatraces. Coloca mantillo Con el aumento de la temperatura viene la evaporación, y es importante que des una mano a tus plantas para retener el agua lo más posible. Esto se logra fácilmente usando mantillo, que puede ser hojarasca, chips de madera o grava. Estos materiales se colocan en la superficie, y ayudarán a que el agua no escape y que el suelo se mantenga fresco.

Errores comunes al plantar en mayo que pueden arruinar tu cosecha

No controlar el riego Aunque en zonas áridas puedas aprovechar la temperatura, esto no exime al riego. Es importante que des abundante agua a tus cultivos, porque de otra forma las plantas podrían secarse muy rápido bajo el sol ardiente. Sembrar hortalizas de calor directamente en suelo Si vives en clima de montaña o atlántico, lo ideal es que germines primero tus semillas de tomate, berenjena, pepino, y afines, en interior para que ni las posibles heladas ni las lluvias lleguen a acabar con las plántulas. Cuando la temperatura suba en la segunda mitad del mes, ya puedes trasplantarlos al exterior.

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Bibliografía