Productos ecológicos No los tires: mezclar café usado con bicarbonato, el truco ecológico para limpiar en casa Por Irene Juste , Editora Sénior.

En muchos hogares, el café usado acaba directamente en la basura sin pensarlo dos veces. Lo mismo ocurre con otros pequeños restos cotidianos que parecen no tener una segunda vida. Sin embargo, hay combinaciones sencillas que pueden cambiar esa rutina sin esfuerzo. Una de ellas es mezclar café usado con bicarbonato, un truco casero que cada vez gana más popularidad entre quienes buscan alternativas más sostenibles. No solo permite reutilizar residuos, sino que también puede ayudar en tareas básicas de limpieza. Pero, ¿para qué sirve realmente esta mezcla y por qué se recomienda tanto?

Para qué sirve mezclar café usado con bicarbonato

La mezcla de café usado con bicarbonato se utiliza principalmente como un limpiador casero ecológico. Es una solución simple que puede aplicarse en distintas zonas del hogar sin recurrir a productos químicos convencionales. Entre sus usos más habituales destacan: Eliminar malos olores en la cocina, especialmente en cubos de basura, fregaderos o desagües.

en la cocina, especialmente en cubos de basura, fregaderos o desagües. Limpiar grasa leve en utensilios como ollas, sartenes o platos.

leve en utensilios como ollas, sartenes o platos. Desodorizar superficies donde se acumulan restos de comida.

donde se acumulan restos de comida. Ayudar a limpiar fregaderos y tablas de cortar .

. Reducir olores en electrodomésticos como microondas o neveras.

como microondas o neveras. Neutralizar olores en zapatos , cajones u otros objetos y rincones.

, cajones u otros objetos y rincones. Limpiar las manos después de cocinar alimentos con olor fuerte, como ajo o pescado.

después de cocinar alimentos con olor fuerte, como ajo o pescado. Actuar como exfoliante suave en tareas de limpieza más difíciles. Este tipo de combinación resulta especialmente útil en espacios donde se acumulan restos orgánicos, humedad o suciedad cotidiana. Además, su valor no está solo en lo que limpia, sino en lo que evita: permite reducir el uso de productos químicos convencionales y dar una segunda vida a un residuo muy común como el café.

La razón por la que café y bicarbonato funcionan juntos

El funcionamiento de este truco está en las propiedades de sus dos ingredientes principales. El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar olores . Además, actúa como un abrasivo suave , lo que permite eliminar suciedad sin dañar la mayoría de superficies si se usa correctamente.

es conocido por su capacidad para . Además, actúa como un , lo que permite eliminar suciedad sin dañar la mayoría de superficies si se usa correctamente. El café usado, por su parte, aporta una textura granulada que mejora el efecto limpiador. También tiene la capacidad de absorber y disimular olores fuertes, especialmente en ambientes cerrados. Al combinarse, ambos ingredientes crean una mezcla que ayuda a retirar suciedad superficial y a mejorar el olor del entorno de forma natural.

Cómo usar esta mezcla para limpiar en casa paso a paso

Aplicar este truco es sencillo y no requiere materiales especiales. Solo es importante seguir unas pautas básicas para que funcione correctamente. Pasos recomendados: Dejar secar ligeramente el café usado. Mezclar dos cucharadas de café con una de bicarbonato. Colocar la mezcla en un recipiente. Aplicar sobre la superficie que se desea limpiar. Frotar con una esponja o paño. Aclarar con agua. Lo más recomendable es preparar pequeñas cantidades y utilizarlas en el momento para mantener su eficacia.

Qué beneficios tiene realmente esta mezcla que muchos ya usan

Una de las razones por las que esta mezcla se ha popularizado es por sus ventajas, especialmente desde el punto de vista ambiental. Permite reutilizar un residuo orgánico como el café.

un residuo orgánico como el café. Reduce el uso de productos químicos en casa.

en casa. Es una alternativa económica y accesible .

. Ayuda a disminuir olores sin ambientadores artificiales.

sin ambientadores artificiales. Se prepara de forma rápida y sencilla. Además, encaja con hábitos de consumo más responsables, donde se busca aprovechar mejor los recursos disponibles.

Precauciones y errores que conviene evitar al usar esta mezcla para la limpieza

Aunque se trata de un método práctico, no es adecuado para todas las superficies. Su textura puede resultar abrasiva en ciertos materiales. Se recomienda evitar su uso en: Vidrios y espejos.

Superficies brillantes o lacadas.

Mármol o granito sin sellar.

Materiales delicados o porosos. También es aconsejable probar primero en una zona poco visible antes de aplicarlo por completo. Y, tras su uso, es importante aclarar bien para no dejar restos.

Un pequeño gesto con impacto en casa

Reutilizar el café usado puede parecer un detalle menor, pero forma parte de un cambio más amplio hacia hábitos más sostenibles. Mezclarlo con bicarbonato es una forma sencilla de reducir residuos y aprovechar mejor lo que ya tenemos en casa. No sustituye a todos los productos de limpieza, pero sí puede convertirse en un aliado útil en el día a día. A veces, lo más simple es también lo más efectivo.