Salud y ciencia El crucero con un brote de hantavirus que podría llegar a Canarias: qué está pasando y qué riesgo real hay Por Irene Juste , Editora Sénior.

Un crucero holandés, el MV Hondius, se ha convertido en el centro de la atención sanitaria internacional tras detectarse un brote de hantavirus a bordo. El barco, que partió de Argentina y navega por el Atlántico, podría llegar a Canarias en los próximos días, lo que ha activado los protocolos de vigilancia en España. La situación ha generado inquietud: hay varios casos sospechosos, al menos tres fallecidos y una investigación en marcha. Pero, más allá del impacto inicial, las autoridades sanitarias, como la OMS, insisten en un mensaje clave: el riesgo real para la población general es bajo. ¿Qué está pasando exactamente en este crucero? ¿Por qué este brote es tan inusual y qué ocurriría si finalmente llega a territorio español?

Qué ha ocurrido en el crucero MV Hondius

El brote se ha detectado a bordo del MV Hondius, un crucero de bandera neerlandesa que zarpó desde Ushuaia, en Argentina. Durante su travesía por el Atlántico, cerca de 150 personas han viajado en el barco, procedentes de más de 20 países. Según los datos disponibles, al menos 7 personas han desarrollado síntomas compatibles con hantavirus. De ellas, 3 han fallecido y 1 ha sido trasladada a una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado al menos un caso mediante laboratorio y sigue investigando el resto. El organismo también coordina la respuesta internacional. De hecho, tal y como explican en Science Media Centre, el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, ha insistido en que “el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo para el pánico ni para imponer restricciones de viaje”. El barco ha tenido problemas para atracar en algunos puertos, como Cabo Verde, y ahora existe la posibilidad de que llegue a Canarias. Ante este escenario, las autoridades españolas ya han activado protocolos de seguimiento y coordinación sanitaria. Imagen: AFP PHOTO / OCEANWIDE EXPEDITIONS

Qué es el hantavirus y cómo se transmite realmente

El hantavirus no es un virus nuevo. Se conoce desde hace décadas y pertenece a un grupo de enfermedades que se transmiten de animales a humanos, principalmente a través de roedores. Tal y como el epidemiólogo Salvador Peiró declaró a Science Media Centre España: “no es un virus de transmisión comunitaria (nada que ver con la covid-19) y no se transmite entre personas”, salvo en circunstancias muy excepcionales. La vía de contagio habitual es la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados. Es decir, el riesgo está en la exposición ambiental, no en el contacto cotidiano entre personas, tal y como aclara el investigador Liam Brierley, que explica al SMC que estos virus “se transmiten a los seres humanos al inhalar el virus en forma de aerosol procedente de los excrementos de los roedores”, y que los brotes suelen afectar a personas con alta exposición a estos animales. Los síntomas pueden empezar como una gripe, pero en algunos casos evolucionan hacia cuadros graves. Aun así, la mayoría de las infecciones no llegan a esas fases más severas.

Por qué este brote en un crucero desconcierta a los expertos

El caso del MV Hondius resulta llamativo porque rompe con el patrón habitual del hantavirus. Como señala el propio Peiró, se trata de un episodio “llamativo por el contexto (un crucero con varios casos) y por la gravedad”. Este tipo de virus no suele aparecer en entornos marítimos ni en viajes turísticos. Los expertos manejan varias hipótesis. Una de ellas es que los pasajeros se infectaran antes de embarcar. El largo periodo de incubación —que puede ser de varias semanas— hace difícil determinar el momento exacto del contagio. Otra posibilidad es la existencia de una fuente común dentro del barco. Según se publica en el SMC, Charlotte Hammer, epidemióloga de la Universidad de Cambridge, apunta a que “no es del todo infrecuente que los roedores se suban a bordo de un barco”, lo que podría explicar una exposición en el propio crucero. También se ha planteado la transmisión entre personas, aunque se considera poco probable. Paul Hunter, catedrático de Medicina, lo resume así: “si la transmisión de persona a persona se da, es muy poco frecuente”. Además, todo apunta a que podría tratarse de una variante más agresiva del virus presente en Sudamérica. Hammer advierte de que este tipo puede provocar cuadros graves, con tasas de letalidad que pueden alcanzar el 40 % en algunos casos. Imagen: AFP

Qué riesgo real hay si el crucero llega a Canarias

La posible llegada del MV Hondius a Canarias ha generado preocupación, pero los expertos insisten en contextualizar el riesgo. El propio Peiró es claro: “no hay ningún riesgo general para la población donde vaya el barco”. Esto se debe a que el virus no se transmite fácilmente entre personas. En la misma línea, Hunter considera “muy improbable que este brote suponga un mayor riesgo en Europa”. Si el crucero finalmente atraca en Canarias, la actuación estaría completamente controlada. Las autoridades sanitarias aplicarían medidas como el aislamiento de casos sospechosos, la atención hospitalaria de los afectados y el seguimiento del resto de pasajeros durante el periodo de incubación. Además, el control se centra en detectar posibles síntomas, no en evitar una propagación masiva, ya que este escenario no es el esperado con este virus. También se actuaría sobre el propio barco, con medidas de limpieza y control sanitario para eliminar cualquier posible foco de exposición. En definitiva, aunque el brote es impactante por el número de casos graves y el contexto en el que se ha producido, no supone una amenaza para la población general. Como resumen, se trata de un episodio poco habitual, bajo investigación y con implicaciones limitadas fuera del entorno del crucero. La clave está en seguir de cerca la evolución del caso, pero sin caer en alarmismos.