Biodiversidad Destruir un nido de ave silvestre puede salir muy caro: lo que dice la ley española y cómo hay que actuar Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Las aves silvestres y sus nidos están protegidos por la legislación española. Aunque muchas personas desconocen esta normativa, destruir o retirar un nido sin autorización puede conllevar sanciones económicas importantes, especialmente durante la época de cría. Estas leyes establecen qué actuaciones están prohibidas, en qué casos existen excepciones y cómo debe actuarse si aparece un nido en una vivienda o edificio. Te contamos qué dice la legislación española acerca de destruir los nidos de aves y como hay que actuar.

Destruir un nido de ave silvestre puede salir así de caro según esta ley

En España, los nidos de aves silvestres están protegidos por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta norma establece medidas destinadas a conservar la fauna silvestre y evitar actuaciones que puedan poner en riesgo a las especies, especialmente durante su reproducción. La ley prohíbe de forma general destruir, dañar, recoger o alterar intencionadamente los nidos, huevos y lugares de reproducción de las aves silvestres. Esta protección no se limita únicamente a especies en peligro de extinción, sino que alcanza a la mayoría de aves autóctonas presentes en el territorio español. La protección se aplica especialmente durante la época de cría, cuando los nidos están activos. En esos casos, retirar un nido o manipularlo sin autorización puede considerarse una infracción administrativa grave, incluso aunque el nido se encuentre en una vivienda, una terraza, un tejado o una instalación privada. El artículo 57 de la Ley 42/2007 recoge expresamente la prohibición de destruir o deteriorar los lugares de reproducción, invernada o reposo de las especies silvestres protegidas. Además, muchas aves urbanas, como golondrinas, aviones comunes o vencejos, cuentan con protección específica debido al descenso de sus poblaciones en las últimas décadas. La sanción económica en caso de dañar un nido es de 3.001€ hasta 200.000€.

Hay algunas excepciones en la protección de los nidos

Aunque la normativa protege de forma general los nidos de aves silvestres, la propia legislación contempla algunas excepciones en situaciones concretas. La Ley 42/2007 permite adoptar medidas excepcionales cuando exista una causa justificada, siempre que no haya otra solución satisfactoria y que la actuación no ponga en peligro el estado de conservación de la especie afectada. Estas excepciones suelen aplicarse, por ejemplo, en casos de seguridad aérea, riesgos para la salud pública, daños importantes en infraestructuras o motivos de seguridad en edificios. También puede autorizarse la retirada de nidos durante obras o rehabilitaciones, especialmente si el nido está vacío y fuera del periodo reproductivo. Sin embargo, incluso en estas situaciones, lo habitual es que las autoridades ambientales establezcan condiciones específicas, como realizar los trabajos en determinadas fechas o instalar soluciones alternativas para las aves. Cualquier actuación que vaya más allá de estas excepciones se califica como ilegal y, como tal, podría ser merecedora de la correspondiente sanción económica.

Las aves tienen una gran importancia ecológica que debemos respetar

Las aves desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Aunque muchas veces pasan desapercibidas en entornos urbanos y rurales, su presencia resulta clave para controlar plagas, dispersar semillas y mantener la biodiversidad. Muchas especies insectívoras, como golondrinas, vencejos o aviones comunes, ayudan a reducir de forma natural la población de mosquitos y otros insectos. De hecho, una sola golondrina puede llegar a consumir cientos de insectos al día durante la época de cría. Esto convierte a las aves en un aliado natural tanto para el medio ambiente como para las personas. Otras especies contribuyen a la regeneración de bosques y espacios naturales mediante la dispersión de semillas. Al alimentarse de frutos y desplazarse grandes distancias, favorecen el crecimiento de nuevas plantas y ayudan a mantener la diversidad vegetal. Además, las aves actúan como indicadores del estado de salud ambiental. Cuando las poblaciones disminuyen de forma repentina, suele ser una señal de que existe algún problema en el ecosistema, como contaminación, pérdida de hábitat, uso excesivo de pesticidas o efectos del cambio climático.

Qué debes hacer si hay un nido de aves en tu casa

Encontrar un nido de aves en una vivienda, una terraza, un tejado o una fachada es una situación relativamente habitual, especialmente durante la primavera y el verano. En estos casos, lo más importante es evitar actuar de forma impulsiva, ya que retirar o destruir un nido sin autorización puede incumplir la normativa de protección de fauna silvestre. Si estás en esta situación, sigue estos consejos: Lo primero es comprobar si el nido está activo . Si hay huevos, polluelos o actividad frecuente de los adultos, lo recomendable es no manipularlo ni acercarse demasiado para evitar causar estrés a las aves. Durante la época de cría, los nidos cuentan con una protección especialmente estricta.

. Si hay huevos, polluelos o actividad frecuente de los adultos, lo recomendable es no manipularlo ni acercarse demasiado para evitar causar estrés a las aves. Durante la época de cría, los nidos cuentan con una protección especialmente estricta. Si el nido genera molestias, riesgos o problemas en la vivienda, lo adecuado es contactar con el ayuntamiento, agentes medioambientales o el servicio de fauna de la comunidad autónoma. Estos organismos pueden indicar cómo actuar legalmente y, en algunos casos, autorizar medidas concretas.

de la comunidad autónoma. Estos organismos pueden indicar cómo actuar legalmente y, en algunos casos, autorizar medidas concretas. En situaciones relacionadas con obras, reformas o mantenimiento de edificios, suele ser necesario planificar los trabajos fuera del periodo reproductivo. A veces también se exigen medidas compensatorias, como instalar cajas nido o respetar determinadas zonas de nidificación.

o respetar determinadas zonas de nidificación. Cuando el nido está vacío y abandonado, la situación puede variar según la especie y la normativa autonómica. Algunas aves reutilizan el mismo lugar cada año, por lo que incluso los nidos aparentemente inactivos pueden seguir protegidos. Por eso, antes de retirarlo conviene consultar con las autoridades competentes.

También es importante evitar métodos disuasorios ilegales o perjudiciales, como destruir nidos de forma preventiva, usar productos tóxicos o impedir el acceso de las aves mientras están criando. Además de las posibles multas, estas prácticas pueden afectar a especies protegidas y alterar el equilibrio ambiental del entorno. En la mayoría de los casos, la convivencia suele ser temporal, ya que muchas aves abandonan el nido al finalizar la cría. Actuar con precaución y siguiendo la normativa es la mejor forma de evitar problemas legales y contribuir a la conservación de la fauna silvestre.