Biodiversidad El inesperado problema de Doñana: los jabalíes amenazan a las aves protegidas Por Irene Juste , Editora Sénior.

En uno de los espacios naturales más emblemáticos de Europa, algo no está funcionando del todo como se esperaba. En el Parque Nacional de Doñana, símbolo de biodiversidad y conservación, el aumento de poblaciones de jabalíes está generando un impacto creciente sobre aves protegidas, especialmente durante la época de cría. Lo que a simple vista podría parecer un fenómeno natural —la interacción entre especies— se ha convertido en un dilema complejo para la gestión ambiental en Doñana: ¿cómo proteger a unas especies sin perjudicar a otras?

Un depredador oportunista en un ecosistema frágil

El jabalí es una especie extraordinariamente adaptable. Su dieta omnívora y su alta capacidad reproductiva le permiten prosperar en distintos entornos, incluidos espacios protegidos donde la presión humana es menor. En Doñana, su presencia no es nueva. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un incremento significativo de su población. Esto ha provocado un efecto indirecto pero preocupante: la depredación de nidos de aves, incluyendo huevos y pollos de especies vulnerables. Entre las más afectadas se encuentran aves acuáticas que nidifican en el suelo, un comportamiento que las hace estar especialmente expuestas.

Aves protegidas en riesgo en Doñana debido a la presión creciente de los jabalíes

Doñana es clave para la supervivencia de numerosas especies, algunas en situación delicada. Entre ellas destacan aves que hacen el nido en el suelo, como la calamón común (Porphyrio porphyrio), la ánade real (Anas platyrhynchos), el morito común (Plegadis falcinellus) y la garza imperial (Ardea purpurea), además de otras aves ligadas a humedales. De hecho, el caso de la presión de los jabalíes hacia el morito común y la garza imperial ya fue debatido hace un tiempo de la mano de SEO BirdLife y Ecologistas en Acción. Cuando los jabalíes acceden a zonas de cría, pueden arrasar nidos enteros en pocas horas. Este comportamiento, aunque natural desde el punto de vista ecológico, se convierte en un problema cuando ocurre en un contexto de desequilibrio poblacional. A esto se suma que muchas de estas especies dependen de campañas de reproducción exitosas para mantener sus poblaciones, por lo que la pérdida reiterada de nidos puede tener efectos acumulativos. En años especialmente secos, además, la concentración de fauna en menos zonas húmedas aumenta el riesgo de encuentros. Los expertos advierten de que este tipo de presión puede alterar los ciclos naturales de cría y reducir el éxito reproductor de las aves. Todo ello convierte la situación en un desafío creciente para la conservación en espacios protegidos como el Parque Nacional de Doñana.

¿Por qué está ocurriendo esto en Doñana?

La situación no puede entenderse sin tener en cuenta el papel del ser humano. Varios factores están detrás de este fenómeno: Ausencia de depredadores naturales que controlen la población de jabalíes.

que controlen la población de jabalíes. Cambios en el hábitat , que favorecen su expansión.

, que favorecen su expansión. Limitaciones en la gestión activa dentro de parques nacionales.

dentro de parques nacionales. Alta tasa de reproducción de la especie. En ecosistemas alterados, incluso las dinámicas naturales pueden generar efectos inesperados. Lo que antes era equilibrio, ahora puede convertirse en presión excesiva sobre determinadas especies.

Un debate incómodo en conservación

El caso de Doñana pone sobre la mesa una cuestión que cada vez genera más debate: ¿hasta qué punto es suficiente la protección pasiva en los espacios naturales? Durante años, la conservación ha apostado por reducir al máximo la intervención humana. Sin embargo, algunos expertos advierten de que, en ecosistemas ya modificados, no intervenir también puede ser una forma de intervención. Esto abre un debate especialmente sensible en ámbitos animalistas y ecologistas: ¿Es ético controlar una especie para salvar a otra?

¿Qué métodos son aceptables?

¿Existen alternativas a la caza?

¿Hay soluciones sin recurrir a la caza del jabalí en Doñana?

Desde el ámbito científico y conservacionista se están explorando distintas opciones: Control de fertilidad , aún en fase experimental.

, aún en fase experimental. Gestión del hábitat , para reducir el acceso a zonas sensibles.

, para reducir el acceso a zonas sensibles. Refuerzo de poblaciones vulnerables .

. Recuperación de depredadores naturales, aunque a largo plazo. Ninguna de estas soluciones es sencilla ni inmediata. Todas requieren inversión, planificación y consenso social.

Un equilibrio cada vez más difícil

Lo que ocurre en Doñana no es un caso aislado, sino un ejemplo de los desafíos actuales de la conservación. Proteger la biodiversidad ya no consiste solo en evitar daños directos, sino en gestionar sistemas complejos donde todo está interconectado. El aumento de jabalíes y su impacto sobre aves protegidas obliga a replantear algunas ideas asumidas. No hay respuestas fáciles, pero sí una certeza: el equilibrio natural, en algunos casos, puede requerir intervención para mantenerse. La gran pregunta es cómo hacerlo de forma ética, eficaz y coherente con los valores de conservación que inspiran espacios como Doñana.