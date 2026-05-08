El Sol “Ese día nos fascinaremos todos”: el aviso de la astronauta Sara García sobre el eclipse histórico de agosto de 2026 Por Irene Juste , Editora Sénior.

El próximo 12 de agosto de 2026, millones de personas en España levantarán la vista al cielo al mismo tiempo para presenciar uno de los fenómenos astronómicos más impactantes que pueden verse desde la Tierra. Durante unos minutos, el Sol desaparecerá por completo en el primer eclipse total visible desde la península ibérica en más de un siglo. Para Sara García Alonso, será mucho más que un simple acontecimiento astronómico. La astronauta y divulgadora científica, primera mujer española seleccionada como astronauta de reserva por la Agencia Espacial Europea (ESA), lleva meses advirtiendo de que se tratará de una experiencia irrepetible. “Ese día nos fascinaremos todos”, afirmó durante el encuentro sobre el eclipse celebrado en Barcelona "Catalunya mira al cel". Sara García considera que el fenómeno será una oportunidad única para acercar la ciencia a millones de personas. También ha lanzado varios avisos prácticos para quienes quieran disfrutar del eclipse sin riesgos, desde la importancia de usar gafas homologadas hasta la necesidad de planificar bien el lugar desde el que observarlo.

El eclipse total que España no veía desde 1905

El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será uno de los grandes acontecimientos astronómicos de las últimas décadas en España. La franja de totalidad cruzará la península de oeste a este y permitirá contemplar cómo el día se convierte en noche durante unos instantes. Según ha explicado Sara García en varias intervenciones públicas, no se trata de algo habitual. “No ocurría uno desde 1905”, recordó la astronauta al hablar de un fenómeno que solo será visible en Groenlandia, Islandia y gran parte de España. La experta subraya que la ubicación convierte el evento en algo todavía más especial. “Que te pille en tu propio país no es algo que ocurra todos los días”, señaló durante una conferencia dedicada al eclipse. En ciudades como Madrid, el fenómeno llegará a cubrir prácticamente la totalidad del Sol, alcanzando alrededor del 99,9%. Pero más allá de la imagen del cielo oscureciéndose, Sara insiste en el impacto que provoca el eclipse en el entorno. “El mundo se vuelve loco de alguna manera durante un eclipse”, explicó. Durante esos minutos, los pájaros dejan de cantar, los grillos comienzan a hacerlo y la temperatura desciende de forma perceptible, generando una extraña sensación de noche en pleno día de verano. “Sí se nota el cambio. Puede ser un momento épico”, aseguró la astronauta al describir lo que sentirán quienes tengan la suerte de encontrarse dentro de la franja de totalidad. La expectación es tan alta que ya se esperan millones de visitantes en España durante esas fechas. Según comentó Sara García, muchas zonas desde las que mejor se verá el eclipse ya empiezan a registrar problemas de disponibilidad hotelera y apartamentos turísticos.

El aviso de Sara García antes del 12 de agosto: “Luego vienen las prisas”

Además de destacar el valor científico y emocional del eclipse, Sara García ha querido insistir en un mensaje muy concreto: la importancia de preparar la observación con antelación y hacerlo de forma segura. “Id consiguiendo vuestras gafas homologadas, que luego vienen las prisas”, avisó recientemente al recordar la llegada del eclipse total de 2026 en un post en su cuenta de X. Las gafas especiales serán imprescindibles durante todas las fases parciales del fenómeno. Para observar el Sol de manera segura, deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2, diseñada específicamente para este tipo de eventos astronómicos. La recomendación es especialmente importante porque el eclipse solar se producirá al atardecer, cuando el Sol estará muy cerca del horizonte en gran parte de España. Eso obligará a buscar lugares con una visión completamente despejada hacia el oeste, ya que cualquier edificio, montaña o línea de árboles podría tapar el momento clave. Sara también recuerda que hay que tener cuidado con cámaras, telescopios o prismáticos. Mirar directamente al Sol utilizando dispositivos ópticos sin filtros solares específicos puede provocar daños oculares graves en apenas unos segundos. La astronauta ha conectado este consejo con otro fenómeno reciente relacionado con la exploración espacial. Durante la misión Artemis II, los astronautas pudieron contemplar un eclipse solar total desde el espacio profundo durante su viaje alrededor de la Luna, una experiencia extraordinaria que ha servido para volver a poner el foco sobre el eclipse que millones de personas vivirán desde la Tierra el próximo verano.

Lo que más fascina a Sara García del eclipse total de 2026

Más allá del espectáculo visual, Sara García cree que el eclipse puede convertirse en algo todavía más importante: una oportunidad para volver a despertar el interés por la ciencia en plena era de la sobreinformación y los bulos en redes sociales. La astronauta ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por la desinformación científica y por la facilidad con la que circulan contenidos falsos en internet. Por eso considera que experiencias como un eclipse tienen un enorme valor educativo y emocional. “Lo que observas, lo que entiendes porque lo has palpado y porque lo has visto, permea mucho más en tu cerebro”, explicó durante una conferencia sobre divulgación científica. Para ella, el eclipse tiene la capacidad de conectar directamente a las personas con la astronomía y con el conocimiento científico de una forma que pocos acontecimientos consiguen. Durante unos minutos, millones de personas compartirán la misma experiencia mirando hacia el cielo. En un contexto marcado por el ritmo constante de las redes sociales y el exceso de estímulos, la astronauta cree que ese instante tendrá algo especial. “Todos vamos a mirar al cielo al mismo tiempo”, afirmó antes de resumir el sentimiento que, según ella, dominará aquel día: “Ese día nos fascinaremos todos”. El 12 de agosto de 2026 todavía queda un poco lejos, pero la cuenta atrás para uno de los eclipses más importantes de la historia reciente de España ya ha comenzado. Y para Sara García, la recomendación es clara: prepararse con tiempo para no perderse un fenómeno que muchas personas solo podrán ver una vez en la vida.