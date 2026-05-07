Uvita y U2 hacen historia: nace la primera camada de lince ibérico en el Parque Nacional de Cabañeros

Imagen: Europa Press / Francisco J. Olmo En un espacio donde la naturaleza lleva décadas recuperando terreno, acaba de producirse un momento que marca un antes y un después. El Parque Nacional de Cabañeros ha registrado el nacimiento de una camada de lince ibérico en libertad por primera vez desde su declaración como parque. Son solo dos crías, pero su llegada representa mucho más que un simple nacimiento. Detrás hay años de trabajo, seguimiento científico y decisiones clave de conservación. Y también hay dos nombres propios: Uvita y U2, los protagonistas que han hecho posible esta historia. Lo que ha ocurrido ahora es el resultado de un proceso largo que apenas empieza a mostrar sus frutos.

Un nacimiento histórico que marca un antes y un después

El Parque Nacional de Cabañeros, situado entre Ciudad Real y Toledo, ha confirmado el nacimiento en libertad de la primera camada de lince ibérico registrada en su historia como espacio protegido. Se trata de dos crías descendientes de la pareja formada por Uvita y U2, cuya consolidación en el territorio ha sido decisiva para este éxito reproductivo. Este hecho supone un avance importante en la recuperación del lince ibérico, una de las especies más amenazadas del planeta. La confirmación del nacimiento refuerza la idea de que los ejemplares reintroducidos no solo sobreviven en el medio natural, sino que también son capaces de reproducirse y empezar a crear poblaciones estables. Un paso clave hacia la recuperación de la especie en libertad.

Uvita y U2: la historia detrás de la pareja que lo ha hecho posible

Detrás de este hito hay dos historias de vida muy distintas que acabaron cruzándose en Cabañeros. Uvita es una hembra de lince ibérico que nació en 2023 dentro del Programa Nacional de Conservación del Lince Ibérico. En septiembre de 2024 fue capturada en Sierra Morena y trasladada al centro de recuperación ‘El Chaparrillo’, donde pasó por cuarentena y controles veterinarios. Tras un periodo de adaptación en un cercado de preliberación, fue soltada en libertad en noviembre de 2024. U2, por su parte, tiene un origen especialmente delicado. Su madre murió atropellada y él fue trasladado junto a sus hermanos al centro de cría de La Olivilla, en Jaén. Allí fue criado mediante un sistema mixto que combina intervención humana y aprendizaje de comportamientos naturales como la caza o la territorialidad. Fue liberado en el parque en abril de 2024. Ambos ejemplares fueron seguidos de forma constante mediante fototrampeo y radioseguimiento GPS. A finales de 2024, los técnicos detectaron interacciones entre ellos, lo que apuntaba a la formación de un territorio compartido. La pareja intentó reproducirse en un primer ciclo sin éxito, algo habitual en procesos de reintroducción. En esta segunda etapa, sin embargo, el resultado ha sido diferente.

Un proceso de reintroducción que lleva años detrás

El nacimiento de estos cachorros no es fruto del azar. Es el resultado de un trabajo prolongado de conservación y restauración del ecosistema. Durante el seguimiento científico, los equipos técnicos comprobaron cómo Uvita y U2 iban consolidando su presencia en el territorio. El uso del espacio, registrado mediante GPS, y las observaciones con fototrampeo permitieron entender cómo ambos ejemplares se adaptaban al entorno y establecían su área de vida. El primer intento reproductivo no llegó a prosperar, algo frecuente en las primeras fases de reintroducción. Sin embargo, la estabilización de la pareja ha permitido que en este segundo ciclo se produzca el nacimiento de las crías. Este proceso refleja un patrón conocido en conservación: la reproducción en libertad suele requerir tiempo, adaptación y estabilidad territorial antes de consolidarse.

Cabañeros, un ecosistema preparado para el regreso del lince

El éxito de esta reproducción también está directamente relacionado con la recuperación del hábitat en el Parque Nacional de Cabañeros. Durante décadas se han llevado a cabo actuaciones para mejorar las condiciones del ecosistema, especialmente orientadas a la recuperación del conejo de monte, pieza clave en la dieta del lince ibérico. Esta especie puede representar hasta el 80-90% de su alimentación. Entre las medidas aplicadas destacan la construcción de vivares artificiales, siembras específicas, cerramientos selectivos y programas de refuerzo de poblaciones. Todo ello ha contribuido a mejorar la disponibilidad de alimento y a favorecer el equilibrio del ecosistema. Gracias a estas actuaciones, el parque no solo ha recuperado parte de su biodiversidad original, sino que se ha convertido en un entorno capaz de sostener depredadores especializados como el lince ibérico.

Un paso clave para el futuro del lince ibérico

El nacimiento de esta camada supone algo más que una buena noticia puntual. Representa la consolidación de un proceso de recuperación que llevaba años en marcha. Cabañeros se suma así a los espacios donde el lince ibérico empieza a formar poblaciones viables en libertad, un objetivo clave dentro de las estrategias de conservación de la especie. Aun así, los expertos insisten en que el seguimiento debe continuar. La supervivencia de las crías, la estabilidad de la pareja y la evolución del territorio serán determinantes en los próximos meses. Lo que está ocurriendo en Cabañeros es una señal positiva, pero también el inicio de una nueva etapa en la historia del lince ibérico en la Península.