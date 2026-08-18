Colocar una bandeja con piedras debajo de las macetas: el sencillo truco para mantener la humedad de las plantas en verano

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Hay plantas de interior que llevan especialmente mal el ambiente seco que se genera en casa durante el verano. El calor, el aire acondicionado y las altas temperaturas pueden hacer que algunas especies necesiten más humedad de la habitual. Para estos casos existe un método sencillo que no requiere comprar ningún aparato: colocar la maceta sobre una bandeja con piedras y agua. Este sistema se utiliza desde hace tiempo en jardinería doméstica y tiene una explicación científica detrás. El agua que queda en la bandeja se va evaporando poco a poco, aumentando la humedad en la zona más próxima a la planta. Eso sí, conviene conocer sus límites: no sirve para bajar varios grados la temperatura de una habitación ni sustituye a un sistema de climatización, pero sí puede crear unas condiciones algo más favorables para determinadas plantas.

En qué consiste el truco que ayuda a mantener la humedad alrededor de las plantas

La idea consiste en aprovechar un proceso natural: la evaporación. Cuando el agua pasa de líquido a vapor necesita energía y parte de ella procede del calor del ambiente. Por eso, la evaporación puede producir un ligero efecto de enfriamiento. En el caso de una planta de interior, el efecto se concentra en una zona muy pequeña. El agua de la bandeja se evapora gradualmente y eleva la humedad del aire que rodea a la maceta. Cuanto mayor sea la superficie de agua expuesta, más fácilmente se producirá este proceso. Las piedras tienen una función práctica además de estética. Sirven para mantener la maceta elevada y evitar que la base permanezca sumergida. Esto es especialmente importante porque el exceso de agua en las raíces puede ser mucho más perjudicial para la planta que un ambiente ligeramente seco. Por tanto, la maceta debe quedar apoyada sobre las piedras, mientras que el agua permanece por debajo. De esta forma se consigue humedad sin convertir el recipiente en un pequeño depósito de agua para las raíces.

La humedad que necesitan algunas plantas para sobrevivir al verano

El ambiente de una vivienda cambia considerablemente cuando llegan las altas temperaturas. El uso prolongado del aire acondicionado puede contribuir a que el aire interior sea más seco, algo que determinadas plantas toleran peor que otras. En este contexto, la bandeja permite mantener una pequeña fuente de humedad justo alrededor de la planta. No modifica de manera significativa la humedad de todo el salón, pero sí puede generar unas condiciones más favorables en el espacio inmediato a las hojas. A esto se suma otro proceso natural de las plantas: la transpiración. A través de sus hojas liberan vapor de agua de manera constante. Por eso, cuando se agrupan varias plantas, la humedad alrededor de ellas puede ser algo mayor que en una estancia en la que solo hay una maceta. Es una de las razones por las que este método se utiliza especialmente con especies que proceden de ambientes húmedos. Aun así, no todas las plantas necesitan el mismo nivel de humedad, por lo que no tiene sentido mantener una bandeja permanentemente llena si la especie no lo requiere.

Cómo preparar en casa una bandeja de piedras para aumentar la humedad sin dañar las raíces

Para poner en práctica este método no hace falta ningún producto específico. Basta con buscar una bandeja o recipiente impermeable y suficientemente ancho, colocar en su interior una capa de piedras pequeñas y añadir agua. La cantidad de líquido debe ser suficiente para que haya una superficie húmeda, pero sin llegar a cubrir por completo las piedras. La maceta se coloca encima de ellas, de modo que quede elevada respecto al agua. También se puede utilizar grava, guijarros o bolas de arcilla. Lo importante es que el material permita mantener la maceta estable y separada del agua. El tamaño de la bandeja también influye. Una superficie más amplia permite que haya más agua expuesta al aire y, por tanto, favorece la evaporación. En los días de temperaturas muy elevadas habrá que comprobar con frecuencia el nivel, ya que puede reducirse rápidamente. La limpieza es otro aspecto que conviene tener en cuenta. El agua estancada durante mucho tiempo no debería mantenerse sin renovar, especialmente en verano. Lo recomendable es vaciar y limpiar la bandeja y las piedras periódicamente antes de volver a añadir agua.

Este método casero tiene un efecto limitado sobre la temperatura, pero puede beneficiar a determinadas plantas

La principal utilidad de este método no está en enfriar la habitación, sino en aumentar ligeramente la humedad alrededor de las macetas. Aunque la evaporación del agua produce cierto efecto de enfriamiento, la cantidad de líquido de una bandeja doméstica es demasiado pequeña para reducir de forma apreciable la temperatura de un salón. Por eso, no sustituye al aire acondicionado ni a otras medidas para combatir el calor. Su función es mucho más concreta: puede resultar útil para determinadas plantas que necesitan un ambiente húmedo, especialmente durante los meses más secos. Además, no todas las especies tienen las mismas necesidades. Antes de mantener una bandeja con agua de forma habitual, conviene comprobar que la planta tolera bien una mayor humedad ambiental.