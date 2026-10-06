Los expertos en jardinería coinciden: poner corchos en las macetas puede ayudar mucho a las plantas

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Los corchos de las botellas pueden acabar en la basura después de abrir una botella de vino, pero algunos especialistas en jardinería han encontrado una forma mucho más útil de reutilizarlos. María Ferrarotto, Ulla Rothschuh y David Domoney coinciden en que este material puede tener una función en el cuidado de las plantas, aunque proponen colocarlo de maneras diferentes. Mientras Ferrarotto, profesora en ciencias y especialista en plantas, y Ulla Rothschuh, bióloga especializada en botánica, explican su uso sobre el sustrato, Domoney, jardinero, propone colocarlos debajo de las macetas para elevarlas ligeramente y facilitar la salida del agua. Además, investigaciones recientes han estudiado el propio corcho triturado como componente de sustratos para plantas cultivadas en recipientes.

María Ferrarotto y Ulla Rothschuh utilizan los corchos sobre la tierra de las macetas

La experta en plantas María Ferrarotto recomienda cortar los corchos en trozos pequeños y distribuirlos sobre la superficie del sustrato. Según explica en su vídeo, esta capa puede ayudar a conservar la humedad de la tierra, proteger las raíces y mantener unas condiciones más estables en el interior de la maceta. La propuesta coincide en buena medida con la de Ulla Rothschuh, bióloga, que también plantea reutilizar los corchos de vino como una especie de mantillo o mulch. La idea es crear una cubierta sobre el sustrato que reduzca la pérdida de agua por evaporación y proteja la tierra frente a los cambios de temperatura. En ambos casos, el corcho no se utiliza como fertilizante. Su posible utilidad está relacionada principalmente con la superficie del sustrato y su comportamiento frente a la humedad. Por eso, colocar algunos trozos sobre la tierra no sustituye al riego adecuado ni permite regar sin tener en cuenta las necesidades concretas de cada especie. También es importante distinguir entre reutilizar corchos naturales y utilizar materiales que simplemente imitan su aspecto. Para esta práctica tiene más sentido emplear corcho natural y limpio, sin recubrimientos o componentes que puedan acabar incorporándose al sustrato.

La ciencia también ha estudiado el corcho como parte del sustrato

La utilización del corcho en horticultura no se limita a los trucos domésticos. Un estudio publicado en 2025 en Cleaner and Circular Bioeconomy analizó residuos procedentes de la industria de los tapones como posible componente de los medios de cultivo para plantas en maceta. Los investigadores probaron distintos porcentajes de granulado de corcho mezclado con turba y observaron que determinadas formulaciones con un 25 % de residuos de corcho presentaban una adecuada disponibilidad de aire y agua y permitían mantener un crecimiento satisfactorio de las plantas. El trabajo concluyó que estos residuos podrían sustituir parcialmente a la turba en determinados sustratos. Otro trabajo publicado en HortScience estudió las propiedades hidrológicas de materiales elaborados a partir de residuos industriales de corcho y compost de corcho para su posible utilización como sustratos hortícolas. Los investigadores analizaron, entre otros aspectos, la capacidad de aireación, la disponibilidad de agua y el comportamiento hidráulico de estos materiales. Esto aporta un matiz importante: no es lo mismo enterrar un tapón entero en una maceta que utilizar corcho triturado y acondicionado como parte de un sustrato. La investigación disponible se ha realizado principalmente con materiales granulados y formulaciones controladas, por lo que no permite asegurar que cualquier tapón colocado directamente en la tierra produzca los mismos efectos.

David Domoney propone colocar los corchos debajo de la maceta

El uso que plantea el jardinero británico David Domoney en su vídeo es diferente. En lugar de introducir el corcho en la tierra, recomienda colocarlo debajo de la maceta para elevarla ligeramente. El objetivo es sencillo: cuando una maceta está completamente apoyada sobre el suelo, una superficie plana puede dificultar la salida del agua por los agujeros de drenaje. Al colocar varios corchos debajo, siempre que sean suficientes para mantener estable el recipiente, se crea un pequeño espacio entre la base y el suelo que facilita que el agua pueda salir. En este caso, por tanto, el corcho no mejora el drenaje porque absorba el exceso de agua, sino porque eleva el recipiente y permite que los agujeros de la base queden libres. Es una diferencia importante, especialmente en plantas sensibles al exceso de humedad. Domoney también señala que este recurso no sustituye a una maceta con agujeros de drenaje adecuados ni a un riego adaptado a las necesidades de cada planta.

El truco funciona mejor si se entiende para qué sirve el corcho

Las tres propuestas tienen algo en común: reutilizar un material que puede tener una función física en el cultivo, pero ninguna convierte los corchos en un sustituto de los cuidados básicos. Sobre el sustrato, los trozos de corcho pueden utilizarse como una cubierta que ayuda a reducir la evaporación y protege la superficie de la tierra. Debajo de la maceta, sirven como pequeños apoyos para mejorar la separación respecto al suelo y favorecer el drenaje. La evidencia científica añade una tercera posibilidad: el corcho triturado puede formar parte de determinados sustratos hortícolas, aunque las investigaciones se han realizado con materiales granulados y proporciones concretas, no simplemente enterrando tapones enteros. Por eso, si se quieren reutilizar los corchos que quedan en casa, lo más prudente es utilizarlos como una ayuda complementaria. En la superficie del sustrato pueden contribuir a conservar la humedad; debajo de la maceta pueden ayudar a mantener libres los agujeros de drenaje. Pero ninguno de los dos usos sustituye un buen sustrato, un recipiente correctamente drenado o un riego ajustado a cada planta.