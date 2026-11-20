Otros medio ambiente Feijóo defiende los montes productivos: qué es la gestión forestal y cómo puede ayudar a prevenir incendios Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Nacho Cubero - Europa Press ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente La gestión de los montes y su aprovechamiento económico han vuelto al debate político en España, especialmente después de los grandes incendios forestales de los últimos años. Alberto Núñez Feijóo ha defendido en varias ocasiones que los bosques necesitan una gestión activa y que su aprovechamiento puede contribuir a mantener el territorio, generar empleo y reducir el riesgo de incendios. El presidente del Partido Popular ha recuperado esta idea en sus propuestas para el mundo rural y forestal, donde plantea flexibilizar determinados aprovechamientos y dar más protagonismo a agricultores, ganaderos y trabajadores del monte. Pero ¿qué significa realmente tener unos montes productivos? ¿Puede esta actividad ayudar a prevenir los incendios y qué aspectos de su discurso generan debate desde el punto de vista ambiental?

Feijóo apuesta por los montes productivos y una mayor gestión forestal

La defensa de los montes productivos no es una idea nueva en el discurso de Feijóo. Ya en septiembre de 2023, durante una visita a Tenerife por los incendios que afectaron a la isla, relacionó el problema del fuego con el cambio climático, el abandono del medio rural y la deficiente gestión forestal. Entonces anunció que quería introducir la política forestal en el debate nacional. En agosto de 2025, el líder del PP presentó un plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal con 50 medidas. Entre ellas figuraba modificar la Ley de Montes para flexibilizar los aprovechamientos forestales, impulsar las agrupaciones de propietarios y facilitar la reducción de combustibles leñosos. También propuso incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que contribuyan al mantenimiento de los montes y a la prevención de incendios. Un mes después, en el acto celebrado en Membrilla (Ciudad Real), volvió a defender la necesidad de compatibilizar la actividad económica con la protección del territorio. En su discurso criticó el “ecologismo de salón” y afirmó que no se puede atribuir todo al cambio climático mientras, a su juicio, se ponen obstáculos a la limpieza del monte. La propuesta no se ha quedado en aquellos anuncios. En julio de 2026, el PP recuperó su plan de 50 medidas para llevarlo al Congreso mediante una proposición no de ley (PNL). Entre sus prioridades seguían figurando la gestión forestal, la reducción de combustible vegetal y la modificación de la normativa de montes. Imagen: Nacho Cubero - Europa Press

Qué son los montes productivos y cómo pueden ayudar a prevenir incendios

Un monte productivo es aquel del que se obtienen recursos y beneficios económicos, sociales o ambientales mediante un aprovechamiento planificado. Puede incluir la extracción de madera, leña, corcho, resina, frutos forestales o biomasa, así como actividades ganaderas y otros usos compatibles con la conservación. Sin embargo, que un monte sea productivo no significa que deba explotarse sin límites. La Ley 43/2003 de Montes define la gestión forestal sostenible como aquella que permite mantener la biodiversidad, la productividad, la vitalidad y la capacidad de regeneración de los ecosistemas, sin perjudicar a otros. Esta gestión puede contribuir a reducir el riesgo de incendios mediante diferentes actuaciones: Reducir la acumulación de combustible vegetal: retirar parte de la vegetación seca, los restos de podas y otros materiales puede disminuir la continuidad del combustible que alimenta el fuego.

retirar parte de la vegetación seca, los restos de podas y otros materiales puede disminuir la continuidad del combustible que alimenta el fuego. Mantener actividades ganaderas extensivas: el pastoreo controlado ayuda a mantener determinadas zonas abiertas y a reducir la cantidad de vegetación herbácea y arbustiva.

el pastoreo controlado ayuda a mantener determinadas zonas abiertas y a reducir la cantidad de vegetación herbácea y arbustiva. Aprovechar los recursos forestales: la extracción sostenible de madera, leña y biomasa puede contribuir a financiar trabajos de mantenimiento y conservación.

la extracción sostenible de madera, leña y biomasa puede contribuir a financiar trabajos de mantenimiento y conservación. Crear paisajes en mosaico: combinar zonas arboladas con pastos, cultivos y áreas de matorral puede dificultar la propagación de algunos incendios. Estas actuaciones forman parte de las estrategias de prevención que recoge el Ministerio para la Transición Ecológica en sus orientaciones para la gestión de incendios forestales. No obstante, no existe una intervención única que garantice evitar el fuego: también son fundamentales la planificación territorial, la vigilancia, los medios de extinción y la adaptación de los bosques al cambio climático. Imagen: Varios bomberos trabajan en las labores de extinción, en Lousame, Galicia. / Agostime - Europa Press

Las críticas al discurso de Feijóo sobre medio ambiente y gestión forestal

Aunque la gestión activa de los montes cuenta con respaldo técnico, algunas de las posiciones políticas de Feijóo han generado controversia entre organizaciones ecologistas y especialistas en medio ambiente. Una de las cuestiones más debatidas es su crítica a determinadas regulaciones ambientales. En septiembre de 2025, durante su intervención en Membrilla, cuestionó lo que denominó “ecologismo de salón” y rechazó que las políticas climáticas puedan limitar la actividad agraria y forestal. En marzo de 2026, además, criticó la regulación ambiental europea por considerar que algunos estándares tienen un componente ideológico y perjudican la competitividad económica. También ha habido discrepancias sobre su respuesta a los incendios. Tras presentar el plan de 50 medidas en agosto de 2025, Greenpeace consideró que algunas propuestas eran necesarias, pero calificó el documento de incompleto por no abordar suficientemente problemas estructurales como el abandono rural y la adaptación de los ecosistemas al cambio climático. La organización también cuestionó que varias iniciativas ya estuvieran contempladas en la legislación o no se hubieran aplicado suficientemente en territorios gobernados por el PP. Otro punto de debate es la importancia que concede el partido a la regulación climática. En julio de 2026, Feijóo evitó pronunciarse sobre la posibilidad de negociar el pacto de Estado contra el cambio climático planteado por Pedro Sánchez, mientras que el PP no aceptó participar en esas negociaciones. Esta posición contrasta con la necesidad de abordar de forma coordinada los efectos del calentamiento global sobre los bosques y los incendios. En cualquier caso, conviene distinguir entre las declaraciones del propio Feijóo, las posiciones de su partido y las críticas de otras organizaciones. El líder popular ha defendido expresamente que la gestión forestal y la protección ambiental deben ser compatibles, aunque mantiene discrepancias con determinadas políticas climáticas y regulaciones europeas. La cuestión de fondo es que los montes necesitan cuidados continuados y una planificación que tenga en cuenta tanto su valor económico como su biodiversidad. Darles un aprovechamiento sostenible puede ayudar a conservarlos y a reducir algunos factores de riesgo, pero no basta con convertirlos en espacios productivos: también es necesario proteger sus ecosistemas y prepararlos para unas condiciones climáticas cada vez más exigentes.