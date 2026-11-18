Cambio climático Seis narvales se sumergieron a más de 1.500 metros y revelaron una amenaza oculta bajo los glaciares de Groenlandia: el agua cálida del Atlántico ya está llegando hasta ellos Por Alejandro Lingenti

Imagen: Servicio de prensa de PJSC “Gazprom Neft” ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Los narvales, unos cetáceos conocidos por su característico colmillo en forma de espiral, han permitido descubrir una transformación preocupante en las profundidades del océano Ártico. Equipados con sensores científicos, seis narvales recopilaron información en zonas de Groenlandia prácticamente inaccesibles para los barcos de investigación. Los resultados confirman que las aguas relativamente cálidas del Atlántico están penetrando cada vez más en los fiordos y alcanzando los frentes de grandes glaciares. La investigación, publicada en agosto de 2026 en la revista científica Science Advances, aporta nuevas pruebas sobre un fenómeno conocido como atlantificación, que está modificando las condiciones del océano Ártico. Sus consecuencias pueden extenderse mucho más allá de Groenlandia, porque el calentamiento de las aguas profundas favorece la pérdida de hielo continental y contribuye al aumento del nivel del mar.

Los narvales revelan hasta dónde está llegando el agua cálida del Atlántico

El equipo científico, integrado por investigadores del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia, la Universidad de Copenhague y otras instituciones, colocó instrumentos de medición en seis narvales que habitan el sistema de fiordos de Scoresby Sound, en el este de Groenlandia. Entre 2017 y 2020, los animales realizaron inmersiones que permitieron obtener 2.060 perfiles de temperatura, salinidad y profundidad. Algunos descendieron a más de 1.500 metros, mientras que los dispositivos permanecieron instalados durante periodos de entre 85 y 332 días. La información se combinó con registros oceanográficos históricos, algunos de finales del siglo XIX. Los resultados mostraron que las aguas atlánticas están alcanzando cuencas situadas hasta 300 kilómetros hacia el interior de los fiordos. El hallazgo resulta especialmente importante porque estas regiones permanecen cubiertas de hielo durante buena parte del año. Los narvales pudieron obtener mediciones en lugares donde los barcos científicos encuentran enormes dificultades para navegar. Los investigadores comprobaron que la capa de agua atlántica, más cálida y salada, está aumentando su presencia, mientras que la capa superior de agua polar, más fría y menos salina, pierde espesor. En determinadas cuencas, la influencia atlántica predomina por debajo de los 250 metros. Imagen: Servicio de prensa de PJSC “Gazprom Neft”

Cómo el agua cálida acelera el deshielo de los glaciares

El principal peligro se encuentra bajo la superficie. Los glaciares que desembocan en el mar tienen grandes frentes de hielo sumergidos y pueden perder masa cuando entran en contacto con aguas relativamente cálidas. Según explica la NASA en su proyecto Oceans Melting Greenland, las corrientes profundas transportan energía térmica hasta las bases de los glaciares. Además, el agua dulce procedente del deshielo puede ascender y arrastrar agua salada más cálida hacia el hielo, intensificando la fusión submarina. Este proceso puede debilitar los frentes glaciares, favorecer el desprendimiento de icebergs y contribuir al retroceso del hielo. La profundidad de los fiordos es determinante: algunos relieves submarinos bloquean las corrientes cálidas, mientras que otros permiten que avancen hasta los glaciares. La nueva investigación identifica una mayor exposición en zonas como Scoresby Sound y Kangerlussuaq. También encuentra una relación entre las temperaturas elevadas de las aguas profundas y una mayor descarga estival de icebergs. Sin embargo, los científicos advierten que todavía es necesario cuantificar cuánto del retroceso de cada glaciar puede atribuirse específicamente al calentamiento oceánico. Imagen: Dr. Kristin Laidre, Polar Science Center, UW NOAA/OAR/OER

El deshielo de Groenlandia amenaza las costas de todo el mundo

Groenlandia alberga la segunda mayor masa de hielo continental del planeta, después de la Antártida. Su pérdida progresiva constituye una de las principales preocupaciones de los climatólogos por sus repercusiones sobre los océanos y las regiones costeras. Los datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus indican que Groenlandia perdió aproximadamente 139.000 millones de toneladas de hielo durante el año hidrológico 2025, una cantidad suficiente para elevar el nivel medio global del mar unos 0,4 milímetros. El organismo europeo también señala que, si toda la capa de hielo groenlandesa desapareciera, el nivel del mar podría aumentar alrededor de siete metros. Se trata de un escenario extremo que no representa una previsión para este siglo, pero ilustra la importancia de preservar este gigantesco depósito de agua congelada. El incremento del nivel del mar agrava las inundaciones costeras, favorece la erosión de las playas y puede facilitar la entrada de agua salada en acuíferos. Sus efectos alcanzan también a España, especialmente a las zonas costeras bajas y densamente pobladas.

El agua dulce del deshielo puede alterar las grandes corrientes oceánicas

Existe otro riesgo que preocupa a los investigadores: la incorporación de grandes cantidades de agua dulce al Atlántico Norte, capaz de modificar la salinidad y la densidad de las aguas superficiales. Estos cambios pueden afectar a la circulación oceánica, aunque el nuevo estudio sobre los narvales no demuestra por sí mismo una alteración de las grandes corrientes atlánticas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierte de que el calentamiento oceánico y la pérdida de hielo terrestre son dos factores fundamentales del aumento del nivel del mar.

Groenlandia gana importancia estratégica a medida que retrocede el hielo

El calentamiento de Groenlandia también tiene consecuencias geopolíticas. La isla, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, se ha convertido en objeto de interés estratégico para Estados Unidos. Donald Trump ha reiterado su intención de controlar este territorio, fundamental por su posición entre América del Norte y Europa y por sus recursos minerales. En octubre de 2026, el presidente estadounidense anunció planes para impulsar la exploración de petróleo, gas y minerales, mientras que en noviembre el Parlamento groenlandés ratificó un acuerdo que amplía la presencia militar norteamericana. El retroceso del hielo marino puede facilitar determinadas rutas comerciales y actividades económicas en el Ártico, aunque la explotación de sus recursos sigue planteando enormes dificultades técnicas y ambientales. Así, el mismo calentamiento que amenaza los glaciares está transformando el valor estratégico de una región cada vez más disputada. La información obtenida por los narvales permitirá comprender mejor todos estos procesos y perfeccionar las proyecciones climáticas. El descubrimiento demuestra, además, el valor de utilizar animales marinos para investigar regiones de difícil acceso. Gracias a sus inmersiones, los científicos han podido observar un fenómeno que permanecía parcialmente oculto bajo el hielo y que puede acelerar las transformaciones del Ártico.