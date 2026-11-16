Política medioambiental Gabriel Rufián y su advertencia sobre el planeta: “Solamente tenemos uno y a veces actuamos como si tuviéramos dos o tres” Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Diego Radamés / Europa Press ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente En un debate electoral celebrado en noviembre de 2019, Gabriel Rufián lanzó una reflexión sobre el cambio climático que sigue teniendo plena actualidad: “Solamente tenemos un planeta y a veces actuamos como si tuviéramos dos o tres”. Con esta frase, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quiso llamar la atención sobre la falta de responsabilidad con la que utilizamos los recursos naturales y afrontamos la crisis climática. Su intervención no se quedó en una advertencia general. Rufián aprovechó aquel turno para defender una ley de emergencia climática y plantear medidas relacionadas con el consumo de proximidad, las energías renovables y la reducción de las emisiones contaminantes. Siete años después, los informes científicos siguen alertando de la presión que ejercemos sobre los ecosistemas, el clima y la biodiversidad. Una realidad que da contexto a sus palabras y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de cambiar nuestra relación con el medio ambiente.

La advertencia de Gabriel Rufián sobre el cambio climático en un debate electoral

La frase de Rufián se pronunció durante el debate electoral organizado por RTVE el 1 de noviembre de 2019, en la campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre. El político participaba como representante de ERC en un encuentro en el que los portavoces de distintas formaciones abordaron cuestiones económicas, sociales, territoriales y medioambientales. En el bloque dedicado a la igualdad, el clima y la crisis social, el moderador preguntó cómo podía contribuir España a mejorar la salud del planeta. Rufián comenzó hablando de la emergencia climática y recordó las advertencias científicas que, según señaló, llevaban años apareciendo sin recibir suficiente atención. “Las películas que llevamos viendo durante años, muchos de nosotros, que siempre empiezan igual, con un científico que avisa y nadie le hace caso, pues ya están aquí”, afirmó antes de pronunciar su conocida reflexión. Su mensaje apuntaba a una contradicción: conocemos los problemas ambientales y sus posibles consecuencias, pero nuestros hábitos de consumo y producción siguen ejerciendo una presión considerable sobre la naturaleza. La transcripción de aquel debate permite recuperar el contexto de sus palabras. No se trataba únicamente de una frase sobre el futuro de la Tierra, sino de una crítica a la falta de medidas suficientes para afrontar el calentamiento global. Imagen: EFE/Javier Lizón

Comercio de proximidad y energías renovables: las medidas que defendió Rufián

Después de su advertencia, Rufián explicó algunas de las propuestas ambientales que ERC quería impulsar mediante una ley de emergencia climática. Su intervención se centró en reducir el impacto del transporte de mercancías, aprovechar mejor las energías renovables y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de sus primeras críticas fue al transporte innecesario de productos que podrían consumirse cerca de su lugar de origen. Para ilustrarlo, utilizó el ejemplo de una naranja que llega envuelta en varios plásticos después de recorrer miles de kilómetros. “No tiene ningún tipo de sentido que una naranja venga envuelta en cuatro plásticos de cuatro mil kilómetros”, señaló. Con esta comparación, puso el foco en el impacto ambiental de determinadas cadenas de distribución y en la importancia de fomentar el comercio de proximidad. También defendió que España debía aprovechar mejor sus condiciones para desarrollar las energías renovables, especialmente la solar. Durante el debate, comparó la situación española con la del Reino Unido y cuestionó que este último país estuviera generando y utilizando más energía solar que España. Por último, planteó objetivos de reducción de gases de efecto invernadero del 40 % para 2030, del 60 % para 2040 y del 100 % para 2050. Estas cifras correspondían a la propuesta que expuso durante aquel debate y no deben confundirse con los objetivos establecidos posteriormente en la legislación estatal. La idea que conectaba todas estas medidas era que la lucha contra el cambio climático requiere transformar diferentes actividades cotidianas y sectores económicos.

La ciencia confirma que la presión humana sobre el planeta sigue aumentando

La advertencia de Rufián encuentra contexto en las evaluaciones científicas sobre el estado del medio ambiente. El problema no se limita al calentamiento global: también afecta a la biodiversidad, los recursos naturales, los océanos y los ecosistemas terrestres. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) habla de una triple crisis planetaria, formada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. En su informe Panorama de los Recursos Globales 2024, advierte del aumento del consumo mundial de materiales y de la necesidad de transformar los sistemas de producción y consumo. El cambio climático es otra de las grandes señales de alarma. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) confirmó en su informe de síntesis de 2023 que las actividades humanas han provocado inequívocamente el calentamiento global. Entre 2011 y 2020, la temperatura media de la superficie terrestre fue aproximadamente 1,1 °C superior a la del periodo preindustrial. Además, la pérdida de biodiversidad refleja hasta qué punto estamos modificando los ecosistemas. La evaluación mundial de IPBES de 2019 estimó que alrededor de un millón de especies animales y vegetales están amenazadas de extinción. Entre sus principales causas identificó los cambios en los usos del suelo y del mar, la explotación de organismos, el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. Estos problemas están relacionados: el deterioro de los ecosistemas afecta a servicios esenciales como la polinización, la fertilidad del suelo, la regulación del agua y la captura de carbono.

¿Qué puede hacer España para reducir su impacto ambiental?

En España, uno de los principales instrumentos para afrontar este desafío es la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética. Entre sus objetivos originales para 2030 figuran reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 23 % respecto a 1990 y conseguir que las energías renovables representen al menos el 42 % del consumo de energía final. Más allá de las leyes y los compromisos institucionales, reducir el impacto ambiental también requiere cambios en la vida cotidiana. Apostar por productos de temporada y proximidad, evitar los envases innecesarios, reducir el desperdicio alimentario, mejorar la eficiencia energética y utilizar medios de transporte menos contaminantes son algunas decisiones que pueden contribuir a este objetivo. Sin embargo, la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en los consumidores. Las administraciones públicas y las empresas tienen un papel fundamental en la transformación de los sistemas de producción, distribución y generación de energía. La reflexión de Gabriel Rufián sigue siendo una manera directa de resumir el desafío ambiental: solo tenemos un planeta y necesitamos organizar nuestra economía y nuestra forma de vida teniendo en cuenta sus límites. Ignorarlos no afecta únicamente a la naturaleza, sino también a la salud, la alimentación y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.