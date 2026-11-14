5 arbustos resistentes que crecen mejor cuando los plantas en otoño

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El otoño no solo marca el final de la temporada de floración, también es una excelente oportunidad para renovar el jardín y preparar las plantas para los meses siguientes. Las temperaturas más frescas, las lluvias y la menor evaporación favorecen el establecimiento de numerosos arbustos antes de la llegada del invierno. Además, estas condiciones reducen el estrés hídrico y permiten que las plantas concentren parte de su energía en desarrollar un sistema radicular fuerte, fundamental para afrontar las condiciones climáticas de las siguientes estaciones. En el hemisferio norte, plantar entre septiembre y noviembre permite que muchas especies desarrollen sus raíces mientras el suelo conserva suficiente temperatura y humedad. Esta ventaja resulta especialmente importante en regiones donde los veranos son calurosos y secos, ya que los arbustos pueden llegar mejor establecidos a la siguiente temporada de crecimiento. Algunas especies incluso ofrecen flores, frutos o ramas coloridas durante los meses más fríos, manteniendo el atractivo del jardín durante todo el año. Estos cinco arbustos destacan por su resistencia, facilidad de cultivo y valor ornamental, incluidos varios autóctonos de España.

Durillo: flores que desafían al invierno

Nombre botánico : Viburnum tinus

: Viburnum tinus Exposición al sol : Pleno sol, semisombra o sombra.

: Pleno sol, semisombra o sombra. Tipo de suelo : Arcilloso, arenoso, franco o calizo, bien drenado.

: Arcilloso, arenoso, franco o calizo, bien drenado. pH del suelo: Ácido, neutro o alcalino. El durillo es un arbusto mediterráneo autóctono de España que conserva sus hojas verdes durante todo el año. Su principal atractivo son los racimos de flores blancas, precedidos por capullos rosados, que aparecen entre finales del invierno y la primavera. Puede alcanzar aproximadamente tres metros de altura y adaptarse a diferentes suelos. Plantarlo en otoño resulta especialmente conveniente en regiones de clima mediterráneo, donde las lluvias facilitan su establecimiento. No obstante, necesita protección frente a los vientos fríos y secos, por lo que conviene evitar las zonas expuestas a heladas intensas.

Forsitia: una explosión de flores amarillas que alegra cualquier jardín

Nombre botánico : Forsythia spp. e híbridos

: Forsythia spp. e híbridos Exposición al sol : Pleno sol o semisombra.

: Pleno sol o semisombra. Tipo de suelo : Moderadamente húmedo y bien drenado.

: Moderadamente húmedo y bien drenado. pH del suelo: Ligeramente ácido a alcalino (6,0-8,0). La forsitia es uno de los arbustos ornamentales más llamativos de comienzos de primavera. Antes de que aparezcan sus hojas, sus ramas se cubren de numerosas flores amarillas que transforman el aspecto del jardín. Destaca por su resistencia y capacidad para adaptarse a distintas condiciones de cultivo. Su naturaleza caducifolia la convierte en una buena candidata para la plantación otoñal: al perder las hojas, reduce la transpiración mientras sus raíces pueden continuar estableciéndose. Para conseguir una floración abundante, lo mejor es colocarla en una zona soleada.

Cornejo sanguíneo: ramas rojas que iluminan el invierno

Nombre botánico : Cornus sanguinea

: Cornus sanguinea Exposición al sol : Pleno sol o semisombra.

: Pleno sol o semisombra. Tipo de suelo : Arcilloso, arenoso, franco o calizo, con buen drenaje.

: Arcilloso, arenoso, franco o calizo, con buen drenaje. pH del suelo: Ácido, neutro o alcalino. El cornejo sanguíneo es un arbusto autóctono de España que demuestra que el jardín también puede tener color durante el invierno. Sus hojas adquieren tonalidades rojizas en otoño y, cuando caen, dejan al descubierto sus características ramas de tonos rojos. Tolera diferentes tipos de suelo y soporta temperaturas invernales muy bajas. Plantarlo en otoño permite aprovechar su reposo vegetativo para favorecer el establecimiento de las raíces. Además, sus pequeñas flores blancas y frutos oscuros contribuyen a su atractivo en jardines naturales y setos destinados a favorecer la biodiversidad.

Rosal silvestre: flores delicadas y frutos otoñales

Nombre botánico : Rosa canina

: Rosa canina Exposición al sol : Pleno sol o semisombra.

: Pleno sol o semisombra. Tipo de suelo : Arcilloso, arenoso, franco o calizo, preferiblemente bien drenado.

: Arcilloso, arenoso, franco o calizo, preferiblemente bien drenado. pH del suelo: Ácido, neutro o alcalino. El rosal silvestre, también conocido como escaramujo, es una especie autóctona de España que destaca por su resistencia y belleza natural. Durante el verano produce flores blancas o rosadas, mientras que en otoño desarrolla frutos rojos que decoran sus ramas. Puede alcanzar hasta cuatro metros de altura y tolerar condiciones de suelo relativamente pobres. Al ser caducifolio, el otoño constituye una época adecuada para plantarlo, especialmente cuando comienza su reposo vegetativo. Es una excelente elección para setos informales y jardines que buscan proporcionar refugio y alimento a la fauna silvestre.

Endrino: resistencia y frutos para el otoño

Nombre botánico : Prunus spinosa

: Prunus spinosa Exposición al sol : Pleno sol.

: Pleno sol. Tipo de suelo : Arcilloso, arenoso, franco o calizo, húmedo y bien drenado.

: Arcilloso, arenoso, franco o calizo, húmedo y bien drenado. pH del suelo: Ácido, neutro o alcalino. El endrino es un arbusto espinoso autóctono de España, conocido por sus flores blancas tempranas y sus frutos azulados, las endrinas, empleados tradicionalmente para elaborar pacharán. Soporta inviernos rigurosos y puede cultivarse en diferentes terrenos. La plantación otoñal favorece su establecimiento antes del crecimiento primaveral, siempre que el suelo no esté congelado ni encharcado. Resulta ideal para formar setos naturales densos, aunque conviene reservarle espacio porque puede extenderse mediante brotes de raíz. Plantar estos arbustos durante el otoño puede facilitar su adaptación y reducir las necesidades de riego durante los meses siguientes. La clave está en escoger especies compatibles con el clima local, mantener el suelo bien drenado y evitar las plantaciones cuando se aproximen heladas severas.