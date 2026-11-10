Ecosistemas El primer santuario de ballenas de España y de Europa: un refugio natural donde viven cientos de cetáceos Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Web Tenerife ¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente En España existe un rincón del océano Atlántico que se ha convertido en uno de los grandes referentes europeos para la protección de ballenas y delfines. Se encuentra en Tenerife, en una franja marina donde los cetáceos pueden vivir en libertad y que destaca por su extraordinaria biodiversidad. Su importancia es tal que recibió un reconocimiento internacional que lo convirtió en el primer Lugar Patrimonio de Ballenas de Europa. Este enclave es la franja marina Teno-Rasca, situada en la costa suroccidental de Tenerife, en las islas Canarias. Sus aguas albergan poblaciones de cetáceos residentes durante todo el año, además de numerosas especies que utilizan esta zona del Atlántico como lugar de paso durante sus desplazamientos migratorios. Aunque suele hablarse de este espacio como un santuario de ballenas, su reconocimiento tiene un significado concreto: es un destino distinguido por promover la observación responsable de cetáceos en su hábitat natural y por el compromiso de la comunidad local con su conservación.

Teno-Rasca, el primer Lugar Patrimonio de Ballenas de Europa

El reconocimiento llegó el 27 de enero de 2021, cuando la Alianza Mundial de Cetáceos (World Cetacean Alliance) distinguió a la zona marina de Tenerife-La Gomera como el primer Lugar Patrimonio de Ballenas de Europa (Whale Heritage Site). En aquel momento, era también el tercero del mundo, después de Hervey Bay, en Australia, y The Bluff, en Sudáfrica. La distinción reconoce los destinos que destacan por ofrecer actividades de observación de ballenas y delfines de manera responsable y sostenible. También tiene en cuenta la implicación de las comunidades locales, las organizaciones ambientales, los investigadores y las empresas turísticas en la protección de estos animales. En el caso de Tenerife, el área reconocida comprende aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados de superficie marina y terrestre, mientras que la franja costera de Teno-Rasca abarca unos 22 kilómetros, desde Punta del Fraile, en Teno, hasta Punta Salema, en Rasca. Además, esta última forma parte de la Red Natura 2000. Según la información del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Zona Especial de Conservación (ZEC) Franja Marina Teno-Rasca ocupa 69.489,68 hectáreas y baña el litoral de cinco municipios: Buenavista del Norte, Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje y Arona. Imagen: Web Tenerife

Ballenas y delfines que viven durante todo el año en estas aguas

Uno de los grandes valores de este enclave es la presencia de una población residente de calderones tropicales (Globicephala macrorhynchus), también conocidos como ballenas piloto. Estos cetáceos pueden observarse durante todo el año en las aguas del suroeste de Tenerife, donde encuentran condiciones favorables para alimentarse y reproducirse. Junto a ellos, los delfines mulares (Tursiops truncatus) también forman parte de las especies residentes de esta zona. Sin embargo, la biodiversidad marina del entorno va mucho más allá de estos dos mamíferos. La Alianza Mundial de Cetáceos recoge la presencia de otras 21 especies de cetáceos que utilizan el área como zona de migración o paso. Entre ellas se encuentran cachalotes, orcas, rorcuales, delfines comunes, delfines moteados y diferentes especies de zifios. Esta variedad convierte a Tenerife y sus aguas próximas a La Gomera en un lugar especialmente importante para estudiar y observar cetáceos en libertad. También explica por qué la conservación de sus hábitats resulta fundamental para mantener la biodiversidad del Atlántico. Imagen: Web Tenerife

Un refugio natural que necesita una observación responsable

El reconocimiento internacional de Teno-Rasca no significa que las ballenas y los delfines estén completamente libres de amenazas. De hecho, la creciente actividad turística en la zona hace necesario mantener medidas que eviten alterar su comportamiento y sus condiciones de vida. El avistamiento de cetáceos es una actividad muy popular en Tenerife, pero acercarse demasiado a los animales, perseguirlos o generar ruido submarino puede afectar a sus rutinas, especialmente cuando descansan, se alimentan o se desplazan con sus crías. Por eso, uno de los objetivos de los Lugares Patrimonio de Ballenas es impulsar un turismo que permita conocer estos animales sin perjudicarlos. La colaboración entre las empresas de observación, las administraciones, los científicos y las asociaciones de conservación resulta esencial para conseguirlo. En este sentido, Teno-Rasca representa mucho más que un destino para contemplar ballenas y delfines. Es un espacio de gran valor ecológico que demuestra la importancia de proteger los ecosistemas marinos y favorecer una convivencia sostenible entre la actividad humana y la fauna silvestre.