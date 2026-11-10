Cactus de Navidad: qué cuidados necesita en noviembre para florecer en diciembre

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El cactus de Navidad es una de las plantas favoritas para llenar de color los hogares durante las fiestas de fin de año. Sus llamativas flores suelen aparecer entre finales de noviembre y enero, aunque diciembre es el mes en el que alcanza su momento de mayor floración. Para conseguir que luzca en todo su esplendor, hay algunos cuidados que conviene tener en cuenta. Noviembre es un mes clave para preparar esta planta y favorecer la aparición de sus botones florales. Aunque no es especialmente difícil de mantener, necesita unas condiciones concretas de luz, temperatura y riego para reconocer que ha llegado el momento de florecer. Desde proporcionarle noches largas y oscuras hasta evitar el calor excesivo, te contamos qué hacer con tu cactus de Navidad en noviembre para ayudarlo a llenarse de flores en diciembre.

El cactus de Navidad necesita oscuridad para desarrollar sus flores

Si el cactus de Navidad florece en diciembre es gracias a los estímulos externos que le sirven como señal para que empiece a desarrollar sus botones florales. Uno de los estímulos más importantes es el cambio en el fotoperiodo, que es cuando la luz cambia la cantidad de horas. Para invierno, las noches se vuelven más largas, con 12 a 14 horas de oscuridad continua. Es este cambio el que indica al cactus navideño que es el momento de sacar sus flores, similar a las necesidades de la flor de Pascua o Poinsettia, que también requiere de este fotoperiodo invernal para producir su característico color rojo. Por tanto, si tienes tu planta expuesta a luces artificiales durante la noche, no le darás el descanso lumínico que requiere para producir nuevas flores. Ubícala en un lugar donde tenga noches invernales realmente oscuras. Le servirá estar alejada de ventanas donde entre luz nocturna. Así, durante el día necesita abundante luz natural indirecta, pero, cuando anochezca, debes asegurarte de que permanezca en completa oscuridad durante toda la noche.

Aléjalo de los radiadores y busca una temperatura fresca

Otra señal que requieren para detectar la llegada del invierno son las temperaturas notoriamente frescas de fin de año. Dado que se trata de una planta de interior, es común que se asuma que requiera condiciones artificiales propias de una casa en invierno, pero este es un grave error que puede frenar su florecimiento. El cactus de Navidad debe de tener una temperatura fresca que ronde entre los 10 y los 18 °C, por lo que no deberás colocarlo cerca de estufas ni radiadores que mantengan la temperatura por encima de este límite máximo, porque limitarás sus flores. Si vives en un lugar demasiado frío donde requieras fuentes de calor externas, no te preocupes. Solamente asegúrate de colocar tu planta en el lugar más fresco de tu casa para estimular las flores dentro de lo posible. Evita dejarla también a la intemperie, porque menos de 10 °C pueden ser contraproducentes y dañar sus tejidos.

No lo cambies constantemente de sitio: puede perder sus capullos

Las flores del cactus de Navidad son muy dependientes de la temperatura ambiental y prefieren que se mantenga estable. Si sienten que pasan de calor a frío drásticamente, o varias veces durante el día, no producirán sus flores porque se sentirán en un ambiente de estrés. Procura ubicarla en un lugar donde la temperatura del sol no se retenga, porque así podrá llegar a la noche fresca y oscura sin tanto desbalance. Procura además dejarla en un lugar sin corrientes de aire.

Reduce el riego, pero no dejes que el sustrato se seque por completo

El frío del invierno demanda que el riego sea más bajo, pues hay menos evaporación. Por ello, deberás de reducir ligeramente el riego para evitar encharcar el sustrato y que cause pudrición de la corona, que es común en estas plantas de tallos suculentos que guardan agua de reserva dentro de sí. Aunque reduzcas un poco el riego, no dejes que la planta pase sequía, porque de todas formas va a requerir el agua para producir sus grandes y vistosas flores. Si le falta agua, los botones podrían caerse antes de abrirse por completo. La medida exacta será regar cuando notes que el primer centímetro de tierra comience a secarse, sin encharcar demasiado. Es mejor regar profusamente pero espaciado en frecuencia, que regar poco y frecuentemente.

Otros cuidados que necesita el cactus de Navidad para florecer

Ahora que ya sabes qué hacer para estimular más botones florales en tu cactus navideño, te recordamos otros cuidados importantes que debes proporcionar a tu planta: No la tengas bajo sol total: es una planta que en su hábitat natural crece bajo la copa de los árboles, por lo que no debes colocarla directamente bajo el sol, aunque parezca buena idea darle más sol para que tenga más flores. Si lo haces, sus hojas se pueden quemar, también quedarse arrugadas e, incluso, tornarse moradas. El mejor sol para esta flor es el indirecto.

es una planta que en su hábitat natural crece bajo la copa de los árboles, por lo que no debes colocarla directamente bajo el sol, aunque parezca buena idea darle más sol para que tenga más flores. Si lo haces, sus hojas se pueden quemar, también quedarse arrugadas e, incluso, tornarse moradas. El mejor sol para esta flor es el indirecto. Usa un sustrato para plantas epífitas: dado que esta planta crece bajo la copa de los árboles, suele asentarse entre los recovecos y codos que forman las ramas de los árboles, así que lo mejor es que le coloques un sustrato similar. El más adecuado es uno a base de corteza y fibra de coco. Podrás encontrarlo con el nombre de “sustrato para orquídeas epífitas”.