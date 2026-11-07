Qué plantar en noviembre en el huerto en España: calendario, plantas y tareas importantes en este mes frío

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Noviembre es un mes clave para quienes tienen un huerto en casa. Aunque las temperaturas empiezan a bajar y los días son cada vez más cortos, todavía hay muchas hortalizas que se pueden sembrar para seguir cosechando durante los meses fríos. De hecho, algunas variedades necesitan precisamente estas condiciones para crecer y desarrollarse correctamente. Sin embargo, no todas las zonas de España tienen el mismo clima ni permiten los mismos cultivos. Mientras que en unas regiones ya hay riesgo de heladas, en otras todavía se pueden aprovechar temperaturas suaves para plantar nuevas hortalizas. Por eso, es importante saber qué sembrar en noviembre según el clima de cada zona y qué cuidados necesita el huerto para afrontar el invierno y conseguir buenas cosechas.

Qué sembrar en noviembre en las diferentes zonas climáticas de España

Existen 6 diferentes zonas climáticas en España, por lo que hay que elegir bien qué sembrar para cada una. Aquí te detallamos algunas ideas de siembra para el mes de noviembre. Clima de montaña El clima de montaña en noviembre se caracteriza por tener un claro descenso de la temperatura, con las primeras heladas en las zonas más altas. Se perciben días más cortos, y una radiación solar menor en comparación con meses anteriores. Además, la humedad es menor porque la temporada de lluvias llega a su fin. Por eso, se recomienda sembrar lo siguiente: Espinaca

Lechuga

Ajo

Cebolla

Haba

Guisante

Zanahoria

Remolacha Clima continental En cuanto al clima continental, no es tan frío como el de montaña, pero sí tiene temperaturas frescas durante el día y frías por la noche, aunque ya hay heladas en muchas regiones, lo que significa que la productividad es mucho menor que en otros meses. A pesar de ello, se puede sembrar lo siguiente con altos índices de productividad, que además, requieren de frío para desarrollarse: Haba

Guisante

Trigo

Cebada

Avena

Ajo

Cebolla Clima atlántico El clima atlántico se percibe como un otoño suave, pero con lluvias constantes que aumentan la humedad atmosférica e impactando en la humedad del suelo, que podría perjudicar a ciertas plantas. Por eso, se pueden sembrar hortalizas de hoja como pueden ser: Lechuga

Espinaca

Kale

Acelga

Coles

Brócoli

Haba

Puerro Clima mediterráneo En el mediterráneo los fuertes calores del verano disminuyen y llegan las primeras lluvias otoñales. Esto permite que se siembren diferentes plantas que no podían presentarse durante el riesgo de estrés hídrico. Por lo tanto, es momento de prepararse para los cultivos de invierno y establecer las plántulas para una buena cosecha como puede ser lo siguiente: Ajo

Cebolla

Haba

Guisante

Zanahoria

Lechuga

Acelga Clima árido El clima árido en España durante noviembre se percibe con temperaturas más suaves, con noches casi frías. Sigue siendo árido, por lo que la precipitación es poca, con menos evaporación del agua del suelo. Es momento de preparar cultivos de invierno, pero que tengan baja demanda hídrica. Algunas opciones son: Garbanzo

Trigo

Cebada

Ajo

Cebolla Clima subtropical El clima subtropical siempre se mantiene estable y constante gracias a su cercanía con el trópico que permite una variedad de cultivos propios de la zona. Por ello, se puede sembrar hortalizas que se dan bien en el calor, y básicos para la alimentación, como puede ser: Tomate

Berenjena

Pepino

Calabaza

Lechuga

Cilantro

Qué sembrar en noviembre según la fecha: los cultivos para la primera y segunda quincena

Noviembre marca la transición hacia la temporada de otoño-invierno, por lo que la elección de cultivos puede variar entre la primera y la segunda quincena según el descenso de las temperaturas. Revisemos en qué consisten estas diferencias. Durante los primeros quince días aún es posible establecer especies que requieren condiciones templadas, mientras que en la segunda mitad del mes conviene priorizar cultivos más resistentes al frío y a las posibles heladas. Conocer esta diferencia permite aprovechar mejor la humedad disponible, favorecer una buena germinación y asegurar un desarrollo adecuado de cada cultivo de acuerdo con las condiciones climáticas de la época. Primera quincena Durante la primera quincena de noviembre, en muchas regiones aún persisten condiciones templadas y humedad residual de las lluvias otoñales, lo que favorece la siembra de cultivos que requieren una buena implantación antes de la llegada del frío más intenso. Es momento adecuado para establecer hortalizas de hoja, raíces y leguminosas como lechuga, espinaca, zanahoria, rábano, haba y guisante, ya que cuentan con suficiente tiempo para desarrollar un sistema radicular fuerte y aprovechar las temperaturas moderadas. Segunda quincena En la segunda quincena de noviembre suelen registrarse temperaturas más bajas, días más cortos y un mayor riesgo de heladas en algunas regiones, por lo que conviene priorizar cultivos adaptados al frío. Es una etapa ideal para sembrar ajo, cebolla, trigo, cebada, avena y otras especies de otoño-invierno que pueden desarrollarse durante los meses más frescos. Estas condiciones favorecen un crecimiento más lento pero constante, reducen la presión de plagas y preparan a los cultivos para un mejor desarrollo durante el invierno y la primavera.

Los cuidados del huerto en noviembre que pueden marcar la diferencia en la cosecha

No todo es sembrar en el huerto: también hay otras actividades esenciales para llevar a cabo y que darán una buena cosecha. Revisemos a continuación cuáles son. Prepara y enriquece el suelo El otoño es una excelente época para mejorar la fertilidad del huerto para los próximos meses. Agrega composta o humus de lombriz para reponer nutrientes y mejorar la estructura del suelo. Opta por estas opciones naturales antes que fertilizantes para crear más estabilidad en tu huerto. Protege ante las primeras heladas Noviembre marca la llegada de temperaturas más bajas en muchas regiones, por lo que es importante proteger los cultivos más sensibles. Colocar acolchados orgánicos, mantas térmicas o coberturas ligeras ayuda a conservar el calor del suelo y reducir el impacto de las heladas tempranas. Esto puede evitar daños en hojas y brotes jóvenes, favoreciendo un mejor desarrollo durante el invierno.