El sistema solar Descubren un posible nuevo planeta enano más allá de Plutón: el hallazgo que puede cambiar lo que sabemos del sistema solar Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente El sistema solar acaba de ofrecer una sorpresa que demuestra cuánto nos queda por descubrir incluso en nuestro propio vecindario cósmico. Más allá de Plutón, en una región extremadamente fría y oscura, un equipo internacional de astrónomos ha identificado un objeto de dimensiones extraordinarias que podría incorporarse a la reducida familia de planetas enanos reconocidos oficialmente. El hallazgo, anunciado el 27 de octubre de 2026, ha sido posible gracias al Observatorio Vera C. Rubin, situado en Chile y equipado con la cámara digital más grande construida para astronomía. El objeto, denominado provisionalmente 2026 ED138, podría medir entre 600 y 1.500 kilómetros de diámetro. Si las investigaciones confirman sus características, estaríamos ante uno de los cuerpos más grandes descubiertos en las regiones exteriores del sistema solar. La noticia plantea una pregunta fascinante: ¿cuántos mundos de dimensiones considerables permanecen ocultos en la oscuridad, esperando que nuestros telescopios sean capaces de distinguirlos?

Cómo es 2026 ED138, el posible nuevo planeta enano descubierto más allá de Plutón

Para comprender la magnitud del descubrimiento conviene empezar por las distancias. La Tierra se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol, una separación que los astrónomos utilizan como unidad astronómica. 2026 ED138 está actualmente a unas 46 unidades astronómicas, es decir, a unos 6.900 millones de kilómetros de nuestra estrella. Plutón, como referencia, mantiene una distancia media del Sol de aproximadamente 40 unidades astronómicas. El nuevo objeto pertenece, por tanto, a la población de cuerpos transneptunianos, integrada por materiales helados que orbitan más allá de Neptuno y conservan importantes pistas sobre los primeros tiempos del sistema solar. Su trayectoria también resulta llamativa. Necesita aproximadamente 281 años terrestres para completar una vuelta alrededor del Sol y presenta una inclinación cercana a los 25 grados respecto al plano en el que orbitan los principales planetas. Esta característica sugiere que las interacciones gravitatorias con Neptuno pudieron modificar su recorrido original. Según explicó el astrofísico Matthew Holman, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, todavía resulta imprescindible establecer sus dimensiones con mayor precisión. La dificultad consiste en que los telescopios registran la luz solar reflejada por su superficie: un cuerpo pequeño y brillante puede parecer tan luminoso como otro mayor y oscuro. Por eso, las estimaciones actuales abarcan un intervalo considerable. Las futuras observaciones, especialmente en longitudes de onda más largas, permitirán reducir esa incertidumbre. Imagen: Observatorio Vera C. Rubin

El telescopio Vera Rubin y la tecnología que permitió encontrar un mundo oculto

La historia del descubrimiento tiene algo de investigación detectivesca. El 13 de octubre, Holman examinaba datos obtenidos meses antes por el Observatorio Vera C. Rubin mediante un programa informático desarrollado junto con Kevin Napier. Su objetivo era identificar objetos en movimiento entre miles de millones de detecciones luminosas. Cuando apareció 2026 ED138, el investigador sospechó inicialmente que podía tratarse de un error. Sin embargo, su colega Mario Jurić encontró observaciones adicionales que permitieron confirmar su desplazamiento. Posteriormente, imágenes de archivo tomadas desde 2016 ayudaron a reconstruir más de una década de su trayectoria. ¿Cómo había conseguido permanecer oculto un cuerpo potencialmente tan grande? La respuesta está en su posición aparente sobre el fondo de la Vía Láctea, una zona repleta de estrellas donde resulta especialmente difícil distinguir objetos tenues que se desplazan lentamente. El Vera Rubin dispone de una cámara de 3.200 megapíxeles y está diseñado para fotografiar repetidamente grandes extensiones del cielo austral. Su capacidad para comparar imágenes y detectar variaciones permite descubrir cuerpos que otros instrumentos habían pasado por alto. Este observatorio abre una nueva etapa en la exploración astronómica, con posibilidades que van mucho más allá de localizar planetas enanos. Imagen: Observatorio Vera C. Rubin

Por qué todavía no es un planeta enano y qué puede revelar sobre el sistema solar

El descubrimiento invita a recordar una de las decisiones más controvertidas de la astronomía moderna. En 2006, la Unión Astronómica Internacional modificó la clasificación de Plutón, que dejó de considerarse el noveno planeta del sistema solar y pasó a integrar una categoría diferente. Actualmente existen cinco planetas enanos reconocidos oficialmente: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. Para pertenecer a esta familia, un objeto debe orbitar alrededor del Sol, tener suficiente masa para adquirir una forma aproximadamente esférica por efecto de su gravedad, no haber despejado su entorno orbital y no ser un satélite. Los investigadores consideran probable que 2026 ED138 reúna estas características, aunque todavía necesitan comprobar su tamaño y forma. Instrumentos como el radiotelescopio ALMA, también situado en Chile, podrían contribuir a determinar sus dimensiones mediante el estudio de la radiación que emite. Pero el verdadero interés científico va más allá de sumar un nombre a una clasificación. Los objetos transneptunianos conservan información sobre la formación de los planetas gigantes y los desplazamientos que experimentaron durante los primeros millones de años del sistema solar. Sus órbitas permiten reconstruir episodios de una historia que comenzó hace aproximadamente 4.600 millones de años. El descubrimiento podría ampliar nuestro conocimiento sobre esta remota población de cuerpos celestes.

Los próximos descubrimientos podrían transformar nuestro mapa del espacio

La aparición de 2026 ED138 llega cuando el Observatorio Vera Rubin apenas comienza a demostrar su potencial. En abril de 2026, su equipo ya había comunicado observaciones de más de 11.000 nuevos asteroides, incluidos aproximadamente 380 objetos transneptunianos. Su programa de exploración, previsto para diez años, permitirá detectar otros cuerpos difíciles de observar, seguir sus movimientos y elaborar un inventario mucho más completo de nuestro entorno cósmico. Los astrónomos esperan encontrar nuevos candidatos a planetas enanos, aunque todavía desconocen cuántos permanecen ocultos. Cada descubrimiento ayudará a comprender mejor la distribución de materia en los confines del sistema solar y la influencia gravitatoria de sus grandes planetas. Mientras llegan nuevas observaciones, cualquier persona puede explorar la trayectoria de 2026 ED138 mediante Orbitviewer, una herramienta interactiva que permite visualizar las órbitas de distintos cuerpos celestes. La paradoja resulta extraordinaria: disponemos de telescopios capaces de observar galaxias situadas a miles de millones de años luz y, sin embargo, todavía estamos descubriendo mundos de cientos de kilómetros de diámetro dentro de nuestro propio sistema solar.