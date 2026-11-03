Mariluz del Campo, experta en jardinería: “Si le insertas un clavo a un árbol frutal, empezará a dar frutos muy rápido”

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Conseguir que un árbol frutal dé una buena cosecha no siempre es sencillo. Algunos ejemplares tardan años en producir sus primeros frutos y otros, aunque crecen y desarrollan abundante follaje, apenas florecen. Para estimular su producción, una jardinera ha compartido un curioso truco que ha llamado la atención en las redes sociales: introducir un clavo en el tronco. La protagonista de esta recomendación es Mariluz del Campo, jardinera y creadora de la cuenta de TikTok La granja de mis sueños. Según explica, este sencillo gesto podría provocar una reacción en el árbol que favorecería la aparición de flores y frutos.

Para qué sirve introducir un clavo en el tronco de un árbol frutal, según la experta

La propuesta que Mariluz del Campo explica en su vídeo consiste en insertar un clavo directamente en el tronco de un árbol frutal. La explicación detrás de esta práctica tiene que ver con el estrés que podría experimentar la planta al sufrir una pequeña lesión. “Si le insertas un clavo a un árbol frutal, este empezará a dar frutos muy rápido, esto pasa porque el clavo le da estrés y le genera sensación de peligro”, explica la jardinera en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales. Según su razonamiento, cuando el árbol percibe esa amenaza, cambia sus prioridades y deja de concentrar tantos recursos en crecer para centrarse en reproducirse. Así, la planta intentaría garantizar su continuidad mediante la producción de flores y frutos. “Así, el arbolito deja de concentrarse en crecer y se concentra en asegurar su supervivencia, por eso empieza a echar flores y frutos”, añade Del Campo. Esta explicación ha despertado el interés de quienes tienen limoneros, naranjos, manzanos u otros frutales en casa y buscan maneras de mejorar sus cosechas. Sin embargo, conviene distinguir entre la explicación de la jardinera y lo que está demostrado científicamente: no hay pruebas científicas de que introducir un clavo en el tronco sea un método eficaz para conseguir que un árbol produzca más fruta. Imagen: TikTok / @lagranjademissue1

¿Es recomendable clavar un objeto metálico en el tronco de un árbol?

Aunque la idea se basa en provocar una respuesta de estrés, perforar el tronco puede tener consecuencias negativas para la salud del ejemplar. La corteza y los tejidos internos cumplen funciones esenciales para proteger el árbol y transportar agua y nutrientes, por lo que cualquier herida supone una vía potencial de entrada para organismos perjudiciales. De hecho, el programa de manejo integrado de plagas de la Universidad de California advierte de que los hongos responsables de la pudrición de la madera pueden infectar los árboles a través de heridas. Algunas lesiones también pueden favorecer la aparición de enfermedades que afectan a las ramas y al tronco. Por tanto, aunque el método de Mariluz del Campo se ha popularizado por su sencillez, no conviene interpretar que provocar una herida sea una forma segura de estimular la producción. Tampoco utilizar un clavo oxidado garantiza que el árbol absorba hierro en cantidades beneficiosas o que vaya a desarrollar más frutos.

Qué hacer para que un árbol frutal dé más flores y frutos

Si un árbol crece con normalidad, pero no produce la cantidad de fruta esperada, lo más recomendable es revisar sus condiciones de cultivo antes de recurrir a trucos caseros. Uno de los factores fundamentales es la exposición solar. La mayoría de los árboles frutales necesitan una buena cantidad de luz para desarrollarse y producir flores. También hay que comprobar que reciben un riego adecuado, sin excesos ni periodos prolongados de sequía, y que el suelo dispone de los nutrientes necesarios. La poda es otro aspecto importante. Según la información recogida por la Universidad Estatal de Pensilvania, una poda demasiado intensa y el exceso de fertilizantes nitrogenados pueden favorecer el crecimiento de hojas y ramas en detrimento de la formación de flores. Además, algunos frutales necesitan la presencia de otra variedad compatible para que la polinización sea efectiva. Por último, hay que tener paciencia. La edad del ejemplar influye directamente en su capacidad para producir: determinados árboles necesitan varios años desde su plantación antes de ofrecer cosechas abundantes. En definitiva, el truco del clavo que propone Mariluz del Campo parte de la idea de que el estrés puede modificar el comportamiento de un árbol, pero su eficacia para acelerar la fructificación no está demostrada científicamente. Para conseguir frutales sanos y productivos, es preferible conocer las necesidades de cada especie y proporcionarles los cuidados adecuados. Si se decide probar este método, hay que tener en cuenta que el árbol debe estar sano antes de clavarle un clavo y que debe tener la edad necesaria en su especie para empezar a producir frutos.