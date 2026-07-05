Cuidado del jardín La ley es clara: el casero no puede entrar al jardín de una vivienda alquilada para recoger fruta, excepto en un caso Por Alejandro Lingenti

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las viviendas con jardín son especialmente apreciadas en muchas zonas de España. Sin embargo, cuando en ese jardín existen árboles frutales, surge una duda que cada cierto tiempo llega a despachos de abogados y asociaciones de consumidores: ¿puede el propietario entrar en la finca para recoger la fruta de sus árboles? La respuesta general es no. Una vez firmado el contrato de arrendamiento y entregada la posesión de la vivienda, el propietario conserva la titularidad del inmueble, pero cede al inquilino el uso y disfrute de la vivienda y de todos los espacios incluidos en el alquiler, entre ellos el jardín. La legislación española protege especialmente el denominado “goce pacífico” del arrendamiento. El artículo 1554 del Código Civil establece que el arrendador está obligado a mantener al arrendatario en el disfrute pacífico de la vivienda durante toda la vigencia del contrato. En la práctica, esto significa que el propietario no puede entrar libremente en la vivienda alquilada, aunque siga siendo el dueño. Los expertos en derecho inmobiliario recuerdan que el jardín forma parte de la vivienda arrendada cuando aparece incluido en el contrato. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, el propietario no puede acceder al mismo sin autorización del inquilino, del mismo modo que no podría entrar en el salón, la cocina o un dormitorio. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido en distintas ocasiones que las entradas no autorizadas del propietario pueden constituir una vulneración de los derechos del arrendatario e incluso derivar en conflictos legales de mayor entidad.

Lo que dice la ley sobre quién tiene derecho a la fruta en una vivienda alquilada

Según diversas interpretaciones jurídicas basadas en el Código Civil, cuando una finca está arrendada el derecho de aprovechamiento de los frutos naturales corresponde al arrendatario mientras dure el contrato. Esto implica que el inquilino puede recoger y consumir la fruta producida por los árboles existentes en el jardín de la vivienda alquilada. El propietario cede temporalmente el uso y disfrute de la finca, y ese disfrute incluye los rendimientos ordinarios que produzca. Si una vivienda cuenta con un limonero, un naranjo o una higuera, por ejemplo, la fruta generada durante la vigencia del contrato forma parte del aprovechamiento legítimo del arrendatario.

Hay excepciones: la ley permite regular mediante contrato el uso de la fruta del jardín

Sin embargo, hay excepciones, ya que este aspecto puede regularse mediante contrato. La libertad contractual permite que las partes introduzcan cláusulas específicas siempre que no contradigan la normativa vigente. Por ejemplo, podría pactarse expresamente que el propietario conserve el derecho a recoger la cosecha una vez al año o que determinados árboles queden reservados para su aprovechamiento. Pero ese acuerdo debe figurar claramente en el contrato de arrendamiento. Si no existe una cláusula específica, prevalece la regla general: el disfrute del jardín y de sus frutos corresponde al inquilino. La ley tampoco convierte la vivienda en un espacio completamente inaccesible para el propietario. Existen situaciones concretas en las que el arrendador puede necesitar acceder al inmueble, especialmente para realizar reparaciones indispensables o actuaciones relacionadas con la conservación de la vivienda. La Ley de Arrendamientos Urbanos contempla estas circunstancias, aunque normalmente requieren comunicación previa y coordinación con el arrendatario. Lo que la normativa no contempla es la posibilidad de que el propietario acceda unilateralmente para recoger fruta, podar árboles por iniciativa propia o realizar actividades ordinarias de aprovechamiento agrícola. Existen numerosos pronunciamientos judiciales sobre el derecho a la intimidad del inquilino y sobre la obligación del propietario de respetar la posesión efectiva del inmueble durante el arrendamiento. Estos principios son los que sirven de base para interpretar situaciones como la recogida de fruta o el acceso al jardín.

Los conflictos por la fruta en viviendas alquiladas son más habituales de lo que parece

Aunque pueda parecer una cuestión anecdótica, los conflictos relacionados con árboles frutales son relativamente habituales en España, especialmente en viviendas unifamiliares y chalés de alquiler. En zonas mediterráneas abundan jardines con cítricos, higueras, granados o caquis que producen grandes cantidades de fruta cada año. Cuando no se ha regulado expresamente el aprovechamiento de esos árboles en el contrato, surgen dudas que pueden deteriorar la relación entre propietario e inquilino. Los especialistas recomiendan dejar por escrito cualquier acuerdo relacionado con la cosecha, el mantenimiento de los árboles o el acceso puntual a determinadas zonas del inmueble. La conclusión jurídica, sin embargo, es clara: salvo pacto expreso, el propietario no puede entrar en el jardín para recoger fruta y los frutos producidos durante el arrendamiento forman parte del disfrute legítimo que corresponde al inquilino.