Nunca las plantes junto a los tomates: pueden frenar su crecimiento y favorecer las plagas

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Las tomateras son las grandes protagonistas de muchos huertos durante el verano. Con suficiente sol, un riego adecuado y algunos cuidados básicos, pueden ofrecer una cosecha abundante durante semanas. Sin embargo, hay un aspecto que suele pasar desapercibido y que puede marcar la diferencia entre recoger tomates sanos o enfrentarse a plagas, enfermedades y una producción menor de lo esperado: las plantas que crecen a su alrededor. La asociación de cultivos consiste en combinar especies que se benefician mutuamente. Algunas atraen insectos polinizadores, otras ayudan a mantener alejadas determinadas plagas y otras aprovechan mejor el espacio del huerto. Pero también ocurre lo contrario. Hay plantas que compiten por los mismos recursos, comparten enfermedades o dificultan el desarrollo de las tomateras. Esto no significa que sea imposible cultivarlas en el mismo huerto, sino que conviene planificar bien su ubicación y dejar la separación adecuada. Si este verano quieres que tus tomateras crezcan fuertes y produzcan una buena cosecha, estas son las especies que es mejor mantener alejadas.

Las plantas que nunca conviene cultivar junto a los tomates

Aunque existen muchas asociaciones beneficiosas, algunas especies pueden convertirse en malas compañeras para las tomateras. Patatas Las patatas y los tomates pertenecen a la misma familia botánica, las solanáceas. Precisamente por ello comparten numerosas enfermedades y plagas, como el mildiu, una de las más temidas en el huerto. Si una de las plantas se infecta, el problema puede propagarse rápidamente a la otra. Además, ambas necesitan una gran cantidad de agua y nutrientes, por lo que compiten directamente cuando crecen demasiado cerca. Hinojo El hinojo es una de las pocas hortalizas que suele recomendarse cultivar de forma aislada. Sus raíces liberan compuestos que pueden dificultar el crecimiento de otras especies cercanas, entre ellas las tomateras. Por este motivo, muchos expertos aconsejan reservarle un espacio independiente. Maíz A simple vista puede parecer una buena idea combinar tomates y maíz, especialmente porque este último puede ofrecer algo de sombra en las horas de más calor. Sin embargo, ambos cultivos pueden atraer algunas de las mismas plagas, como determinadas orugas y gusanos. Cuando coinciden en una misma zona, controlar estos insectos suele resultar más complicado. Berenjenas y pimientos Las berenjenas y los pimientos también forman parte de la familia de las solanáceas. Aunque muchas personas los cultivan juntos sin problemas, esta combinación aumenta el riesgo de que enfermedades y plagas pasen fácilmente de unas plantas a otras. Si el huerto ya ha sufrido ataques de hongos o virus en campañas anteriores, es preferible mantener cierta distancia entre estos cultivos. Coles y otras crucíferas El brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas o la col rizada tienen unas necesidades nutricionales elevadas. En huertos pequeños pueden competir con las tomateras por el agua y los nutrientes disponibles, especialmente si el suelo no se enriquece con frecuencia.

Qué problemas puede causar una mala combinación de cultivos

Los efectos de una mala asociación de plantas no siempre aparecen de un día para otro. En muchas ocasiones, las tomateras parecen desarrollarse con normalidad durante las primeras semanas, pero poco a poco comienzan a mostrar signos de estrés. Uno de los problemas más habituales es la competencia por el agua y los nutrientes. Cuando varias especies muy exigentes comparten el mismo espacio, el suelo se agota con mayor rapidez y las tomateras pueden producir menos frutos o tomates de menor tamaño. También aumenta el riesgo de enfermedades. Las plantas de la misma familia suelen ser vulnerables a los mismos hongos, bacterias y virus, por lo que una infección puede extenderse con facilidad. Otro inconveniente es la presencia de plagas. Algunos insectos encuentran alimento en varias especies diferentes y pasan de unas plantas a otras sin dificultad, haciendo que el problema sea más difícil de controlar. Además, cuando los cultivos están demasiado juntos, la circulación del aire disminuye. La humedad permanece más tiempo sobre las hojas y el ambiente resulta mucho más favorable para la aparición de enfermedades fúngicas.

¿Qué pasa si ya has plantado estas especies junto a los tomates?

Si al leer esta información te has dado cuenta de que algunas de estas plantas ya comparten espacio con tus tomateras, no es necesario arrancarlas de inmediato. Lo primero es observar el estado general del cultivo. Si las plantas crecen con normalidad, presentan un buen color y no muestran síntomas de enfermedades o plagas, probablemente no sea necesario realizar cambios drásticos. En cambio, si notas hojas con manchas, un crecimiento lento o una producción escasa, conviene revisar las condiciones del huerto. Mejorar la ventilación entre las plantas, eliminar las hojas inferiores que toquen el suelo y mantener un riego adecuado puede ayudar a reducir muchos problemas. También es recomendable aportar materia orgánica o un fertilizante equilibrado si sospechas que existe una fuerte competencia por los nutrientes. De cara a la siguiente temporada, la mejor solución es reorganizar el huerto y respetar la rotación de cultivos. Evitar que tomates, patatas, pimientos y berenjenas ocupen siempre la misma zona ayuda a reducir la presencia de enfermedades que permanecen en el suelo y favorece un desarrollo más saludable de las plantas.

Las mejores plantas para acompañar a los tomates

Por suerte, no todo son malas noticias. Existen numerosas especies que pueden convertirse en excelentes compañeras de las tomateras. La albahaca es una de las más populares. Además de ser una combinación clásica en el huerto, atrae insectos beneficiosos y muchos aficionados consideran que ayuda a mantener alejadas algunas plagas habituales.

es una de las más populares. Además de ser una combinación clásica en el huerto, atrae insectos beneficiosos y muchos aficionados consideran que ayuda a mantener alejadas algunas plagas habituales. La caléndula y los tagetes también son grandes aliados. Sus flores atraen polinizadores y otros insectos auxiliares que contribuyen al equilibrio natural del huerto. Además, aportan color durante todo el verano.

también son grandes aliados. Sus flores atraen polinizadores y otros insectos auxiliares que contribuyen al equilibrio natural del huerto. Además, aportan color durante todo el verano. Los ajos, las cebollas y el cebollino ocupan poco espacio y su intenso aroma puede dificultar que determinadas plagas localicen las tomateras.

ocupan poco espacio y su intenso aroma puede dificultar que determinadas plagas localicen las tomateras. Otra opción muy interesante es la capuchina. Esta planta actúa en muchos casos como cultivo trampa, ya que atrae a ciertos insectos antes de que lleguen a los tomates, ayudando a reducir los daños sobre la cosecha. En cualquier caso, ninguna asociación de cultivos sustituye a unos buenos cuidados. Las tomateras necesitan muchas horas de sol, un suelo fértil, riegos regulares sin mojar las hojas y una buena ventilación para desarrollarse correctamente. Planificar el huerto teniendo en cuenta tanto las plantas compatibles como las incompatibles es una decisión sencilla que puede marcar una gran diferencia. En ocasiones, un simple cambio de ubicación basta para reducir el riesgo de enfermedades y conseguir que las tomateras produzcan más y mejores tomates durante todo el verano.