Qué plantar al lado de los tomates para que crezcan más sanos y grandes

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Cultivar tomates en casa es una de las actividades favoritas de quienes tienen huerto o incluso unas pocas macetas en la terraza. Sin embargo, conseguir frutos grandes, sabrosos y libres de plagas no siempre resulta sencillo. Aunque el riego, la exposición al sol y el abonado son factores fundamentales, existe otro aspecto que muchas personas pasan por alto: las plantas que crecen bien junto a los tomates. La llamada asociación de cultivos consiste en combinar especies que pueden beneficiarse mutuamente. Algunas ayudan a repeler insectos dañinos, otras atraen polinizadores y ciertas variedades incluso contribuyen a crear un entorno más favorable para el desarrollo de las tomateras. Elegir bien los compañeros de cultivo puede marcar una diferencia notable en la salud de las plantas y en la cantidad de tomates que se cosechan al final de la temporada.

La albahaca, una de las mejores compañeras para los tomates

Si hay una planta que aparece una y otra vez en las recomendaciones de horticultores y aficionados al huerto, esa es la albahaca. Además de formar una combinación clásica en la cocina, también puede convertirse en una gran aliada en el cultivo. La albahaca desprende un aroma intenso que ayuda a confundir o ahuyentar determinados insectos que suelen acercarse a las tomateras. Aunque no actúa como una barrera infalible, muchos cultivadores la utilizan para reducir la presencia de algunas plagas habituales durante los meses más cálidos. Otro de sus beneficios es que ocupa poco espacio y puede cultivarse fácilmente entre las plantas de tomate o en los bordes de los bancales. De este modo se aprovecha mejor la superficie disponible sin que ambas especies compitan en exceso. Además, la albahaca comparte necesidades de cultivo muy similares a las de los tomates. Ambas prefieren ubicaciones soleadas, temperaturas cálidas y un riego regular, lo que facilita su mantenimiento conjunto. Por si fuera poco, tener hojas frescas de albahaca a mano durante el verano siempre es un extra para quienes disfrutan cocinando con ingredientes recién cosechados.

Otras plantas que ayudan a proteger y fortalecer las tomateras

Aunque la albahaca suele llevarse toda la atención, existen otras especies que también pueden favorecer el crecimiento de los tomates. Las caléndulas son una de las más populares. Sus llamativas flores atraen insectos beneficiosos y polinizadores, además de aportar color al huerto. Muchas personas las utilizan como una herramienta natural para diversificar el entorno y fomentar un ecosistema más equilibrado.

son una de las más populares. Sus llamativas flores atraen insectos beneficiosos y polinizadores, además de aportar color al huerto. Muchas personas las utilizan como una herramienta natural para diversificar el entorno y fomentar un ecosistema más equilibrado. Los tagetes , muy parecidos a las caléndulas, son otra opción habitual. Se cultivan con frecuencia cerca de las hortalizas porque ayudan a mantener alejados ciertos organismos perjudiciales para las raíces y porque atraen insectos que pueden resultar beneficiosos para el jardín.

, muy parecidos a las caléndulas, son otra opción habitual. Se cultivan con frecuencia cerca de las hortalizas porque ayudan a mantener alejados ciertos organismos perjudiciales para las raíces y porque atraen insectos que pueden resultar beneficiosos para el jardín. El cebollino, la cebolla y el ajo también suelen incluirse en las asociaciones de cultivo con tomate. Estas plantas aromáticas desprenden compuestos que pueden resultar poco atractivos para algunos insectos y aportan diversidad al espacio de cultivo.

también suelen incluirse en las asociaciones de cultivo con tomate. Estas plantas aromáticas desprenden compuestos que pueden resultar poco atractivos para algunos insectos y aportan diversidad al espacio de cultivo. Otra alternativa interesante es el perejil. Además de ser una hierba culinaria muy utilizada, puede atraer insectos polinizadores cuando llega a la fase de floración. La presencia de estos visitantes favorece la actividad biológica del huerto y contribuye a mantener un entorno más saludable. Combinar varias de estas especies alrededor de las tomateras puede ayudar a crear una pequeña barrera natural y un ecosistema más equilibrado, algo especialmente útil para quienes buscan reducir el uso de productos químicos.

Cómo colocar estas plantas para obtener mejores resultados

No basta con elegir las especies adecuadas; también es importante ubicarlas correctamente. La albahaca suele plantarse a una distancia de entre 20 y 30 centímetros de las tomateras. De esta forma recibe suficiente luz y no compite por el espacio. También puede colocarse entre filas o en los extremos del bancal. Las caléndulas y los tagetes suelen funcionar bien en los bordes del huerto. Además de cumplir una función práctica, aportan un aspecto más atractivo al espacio de cultivo gracias a sus flores de colores vivos. En el caso del ajo, la cebolla o el cebollino, es recomendable distribuirlos de forma alterna entre las tomateras o crear pequeñas líneas alrededor de la zona de cultivo. Así se aprovecha mejor el terreno disponible. También conviene evitar una densidad excesiva de plantas. Un error frecuente es intentar llenar cada rincón del huerto, lo que puede dificultar la ventilación. Cuando las tomateras reciben menos aire, aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con la humedad. Por este motivo, siempre es preferible dejar suficiente espacio para que el aire circule entre las plantas y para poder acceder cómodamente durante las tareas de riego, poda y recolección.

Las plantas que es mejor mantener alejadas de los tomates

Del mismo modo que existen buenas compañeras, también hay especies cuya proximidad no suele recomendarse. La patata es uno de los ejemplos más conocidos. Ambas pertenecen a la misma familia botánica y pueden verse afectadas por enfermedades similares. Cultivarlas demasiado cerca puede facilitar la propagación de algunos problemas si aparecen durante la temporada. El hinojo también suele considerarse una planta poco compatible con muchas hortalizas. Diversos horticultores prefieren reservarle un espacio independiente para evitar posibles interferencias en el desarrollo de otros cultivos. Asimismo, es importante planificar bien la rotación del huerto año tras año. Incluso cuando las asociaciones son positivas, cultivar tomates siempre en el mismo lugar puede favorecer el agotamiento del suelo y aumentar la presencia de determinadas enfermedades. La clave está en buscar el equilibrio. Combinar tomates con plantas aromáticas y flores beneficiosas, mantener una buena ventilación y proporcionar los cuidados básicos adecuados suele ofrecer mejores resultados que confiar únicamente en fertilizantes o tratamientos específicos. Con pequeños cambios en la distribución del huerto, es posible conseguir tomateras más vigorosas, frutos de mejor calidad y una cosecha mucho más abundante durante toda la temporada.