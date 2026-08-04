Las plantas que mejor sobreviven a las vacaciones: “Apenas necesitan agua y siguen perfectas al volver”

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Irse de vacaciones suele traer la misma preocupación para quienes tienen plantas en casa: ¿seguirán vivas cuando vuelvas? Aunque algunas especies necesitan riegos frecuentes y cuidados constantes, otras están preparadas para soportar semanas con muy poca agua gracias a su capacidad para almacenar humedad o reducir sus necesidades durante un tiempo. La clave está en elegir especies resistentes y adaptadas a la sequía. Plantas como la sansevieria, la zamioculca, la planta de jade o la lavanda pueden aguantar tu ausencia mucho mejor que otras más delicadas. Además, con unos sencillos preparativos antes de salir, es posible aumentar todavía más sus posibilidades de llegar en perfectas condiciones a tu regreso.

Estas son las características que tienen las plantas que mejor sobreviven sin riego

Si buscas una planta que esté bien a tu regreso de vacaciones, debe ser muy resistente. Estas son las características con las que deben cumplir: Hojas carnosas: tienen hojas que pueden acumular agua en sus tejidos a forma de reserva, para usarla cuando empiece a escasear el recurso.

tienen hojas que pueden acumular agua en sus tejidos a forma de reserva, para usarla cuando empiece a escasear el recurso. Raíces profundas: que tienen más capacidad de alcanzar el agua hasta el fondo de la maceta, o en acuíferos si está plantada en suelo directo.

que tienen más capacidad de alcanzar el agua hasta el fondo de la maceta, o en acuíferos si está plantada en suelo directo. Crecimiento lento: las plantas que crecen lento requieren menos agua y nutrientes y, por tanto, menos atención de tu parte.

las plantas que crecen lento requieren menos agua y nutrientes y, por tanto, menos atención de tu parte. Fase de letargo: algunas plantas pueden entrar en episodios de letargo, donde reducen sus necesidades al mínimo. Cuando falte agua, luz, o la temperatura baja, pueden mantenerse en reposo hasta que las condiciones mejoren.

Las plantas de interior que pueden pasar semanas sin riego y seguir perfectas

Aunque las plantas de interior suelen requerir muchos cuidados, afortunadamente existen algunas que necesitan menos. Sansevieria Conocida también como lengua de suegra, es una de las plantas más resistentes de todas. Sus hojas alargadas pueden pasar semanas sin riego, gracias a que son nativas de África. Pueden tenerse bien en interior porque pueden vivir bien con poca luz. Así que si sales de vacaciones, ten por seguro que estarán bien a tu regreso. Zamioculca Se caracteriza por tener hojas elípticas que parten de un tallo central, acomodadas de forma opuesta una con otra y dirigidas hacia arriba. Dichas hojas son cerosas, lo que reduce su pérdida de agua y, por tanto, el riego constante. A la zamioculca también se la conoce como planta ZZ, y es una de las más populares para interiores porque es de luz baja. Potos Es la clásica planta de interior, adaptable a repisas o estantes por su naturaleza colgante. Si sales mucho, te recomendamos que tengas el potus en un frasco decorativo con agua porque reducirás su riego al máximo. El único cuidado que va a requerir si lo tienes en este formato es el cambio de agua máximo una vez al mes, y la adición de tabletas de alimento cada cierto tiempo para que tenga nutrientes. Planta de jade Esta planta, además de ser muy decorativa, es de muy bajos cuidados. Es recomendable que la tengas cerca de una ventana, porque requiere luz brillante para aumentar sus hojas. Estas hojas son carnosas y almacenan agua, al igual que su grueso tronco que se vuelve más ancho con el paso del tiempo. La planta de jade puede estar semanas sin recibir agua, y no habrá problema. Cinta También llamada mala madre o lazo de amor, es una planta muy resistente que estará contenta si tiene muy buena luz. Asegúrate de colocarla cerca de una ventana para que no decaiga. También puedes agruparla con otras plantas para que el agua de evaporación de las otras plantas la beneficie. Ten en cuenta que no es tan resistente como las mencionadas anteriormente. Puede tolerar bien sin agua máximo dos semanas, así que considérala únicamente si tus viajes van a comprender tal tiempo. Aspidistra Son de las mejores plantas de interior porque requieren muy poca luz para crecer, sin comprometer la producción de sus hojas grandes y vistosas. Si te gustan las plantas de apariencia tropical, la aspidistra es la ideal porque no requiere mucha agua.

Las plantas de exterior que mejor resisten el calor y tu ausencia en vacaciones

Las plantas de exterior deben tender a una naturaleza mediterránea o desértica para que no tengas que preocuparte por ellas. Aquí las revisamos. Lavanda La lavanda no requiere demasiada agua, y no compromete tampoco su espectacular floración y su característico aroma. Aprovéchala bajo sol total, sin tener que preocuparte por su riego frecuente. Romero La planta mediterránea por excelencia. Gracias a sus hojas delgadísimas, su pérdida de agua es mínima y su riego igual, de hecho está mejor en un suelo algo seco que muy húmedo. Puedes tener la planta de romero en el sol total, incluso en veranos secos y calientes. Santolina Este arbusto también es mediterráneo, por lo que aguanta muy bien el sol fuerte. Las hojas de la santolina son de color azul grisáceo, y produce pompones de flores amarillas que dan alegría a cualquier espacio. Las hojas son aromáticas, algo valioso para tu jardín. Sedum Es una de las suculentas favoritas, porque sus carnosas hojas requieren muy poco riego, sin que tengas que estar pendientes de ellas. Además de ser estas hojas de valor estético, producen cúmulos de flores en colores pastel, que atraen a polinizadores y dan vista a tu espacio. Agave Se recomienda para espacios amplios porque crece bastante a lo alto y ancho. Sus grandes pencas almacenan agua, pues en vida silvestre crecen en zonas áridas sobreviviendo únicamente con la lluvia. Aloe vera Las hojas del aloe vera son prácticamente agua, por ello no requiere mucho riego. Sus hojas alargadas son lustrosas y la protegen de la luz solar, pudiendo vivir siempre bajo el sol sin que tengas que moverla.

Los tres trucos que ayudan a que tus plantas sobrevivan mientras estás de vacaciones

Riega bien tus plantas Aprovisiona bien a tu planta con un riego antes de que salgas de vacaciones. Haz un riego profundo que asegure que hasta la parte de abajo del sustrato se humedezca. Cambia las plantas sensibles a una maceta de autoriego Tener a tus plantas sensibles en una maceta de autoriego te ayudará a bajar el mantenimiento inmensamente. Incluso, se te podrán dar plantas que quizás antes te eran difíciles. Este tipo de macetas usan un cordel de tela sintética por la parte inferior, que conecta al agua donde se sumerja con la tierra, y así tomará la que requiera. Una maceta así te puede durar hasta un mes sin tener que regar por fuera. Coloca una capa de mulch sobre tus plantas de exterior Aplicando una capa de acolchado, mantillo o mulch hecho de corteza de árbol, fibra de coco o grava volcánica, crearás una barrera que ralentizará la evaporación del agua al contacto con luz solar.

Estas son las plantas que peor soportan quedarse solas durante las vacaciones

Hay que decir que hay algunas plantas muy sensibles, y no son recomendadas para quedarse solas en casa mucho tiempo seguido. Si sales mucho, procura no tenerlas en casa o asegurar que haya alguien que pueda ir a proporcionarles los cuidados que necesitan cada pocos días. Estas plantas sensibles son: Calateas

Marantas

Alocasias

Helechos

Hortensias

Orquídeas tropicales

Gardenia

Monsteras

Peperomias

Filodendros