El mejor arbusto antimosquitos: además de ser un repelente natural también resiste a la sequía

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google La llegada del calor también trae consigo uno de los problemas más habituales en jardines, terrazas y balcones: la presencia de mosquitos. Frente al uso de insecticidas químicos, cada vez más personas buscan plantas aromáticas que, además de decorar los espacios exteriores, ayuden a mantener alejados a los mosquitos de forma natural. Entre ellas destaca la santolina (Santolina chamaecyparissus), un arbusto mediterráneo de follaje plateado que combina un intenso aroma con una extraordinaria resistencia a la sequía. Gracias a los compuestos presentes en sus aceites esenciales y a su capacidad para prosperar con muy pocos cuidados, se ha convertido en una de las especies más interesantes para quienes buscan un jardín bonito, sostenible y de bajo mantenimiento.

Así es la santolina, el arbusto que cada vez gana más espacio en los jardines

Pertenece a la familia Asteraceae y forma cojines densos de 30–60 cm. Sus hojas lineares, divididas y gris plateado reflejan la luz. En verano produce botones florales amarillos que atraen polinizadores. Al frotar las hojas se desprende un aroma alcanforado debido a aceites esenciales con artemisia ketona, γ curcumeno y camfóro. Según información de la guía del Master Gardener de la Universidad de California, la santolina es originaria de laderas rocosas del Mediterráneo, prospera en suelos pobres y bien drenados y prefiere pleno sol. Su follaje perenne se utiliza para bordes de jardines, rocallas y jardines de grava, y su aroma balsámico ahuyenta insectos. Además, tolera vientos costeros y salinidad. Su longevidad y bajo mantenimiento la hacen recomendable como arbusto ornamental. Se emplea en setos y borduras porque se deja moldear con facilidad mediante la poda. Su nombre común “algodón de lavanda” alude a la textura lanosa del follaje y a un perfume que recuerda a la lavanda, aunque pertenece a un género distinto. En climas templados resiste heladas y su follaje persiste todo el año. Estas cualidades la convierten en una especie emblemática de los jardines mediterráneos y en una opción atractiva para combinar estética y funcionalidad.

Cómo ayuda la santolina a mantener alejados los mosquitos de forma natural

La santolina actúa como repelente natural gracias a los compuestos de su aceite esencial. En la tradición mediterránea las hojas secas se colocaban en armarios para ahuyentar polillas y otros insectos, y la planta viva repele diversas plagas como las polillas de la col. El estudio del análisis químico publicado en la revista Pharmaceutics revela que el aceite esencial contiene compuestos volátiles como artemisia ketona, γ curcumeno, α bisabolol y camfóro; otras determinaciones informan alrededor del 38 % de artemisia ketona y el 11 % de camfóro. Estos terpenos tienen aromas penetrantes y participan en fórmulas comerciales de repelentes. Los monoterpenos de la santolina, especialmente el camfóro y 1,8 cineol, interfieren con los receptores sensoriales de los mosquitos. Según un estudio publicado en MDPI sobre los aceites esenciales de Santolina chamaecyparissus muestran que actúan como insecticidas, antialimentario y ovicidas. Así mismo, los ensayos con aceite esencial de santolina contra pulgones redujeron su desarrollo y fecundidad. Aunque no existen pruebas directas contra mosquitos, su composición coincide con otras plantas conocidas por repeler dípteros. Además, el follaje aromático resulta agradable para las personas, pero desagradable para moscas y mosquitos, lo que explica su uso como repelente natural.

La razón por la que soporta el calor y necesita muy poca agua

La santolina está adaptada a ambientes áridos. Su follaje gris plateado, cubierto de vellosidades, refleja la radiación solar y reduce la transpiración; además, su sistema radicular se extiende lateralmente para aprovechar la humedad en suelos pobres. La guía del programa Master Gardener de la Universidad de California indica que, después del primer año, requiere riegos infrecuentes y se considera totalmente tolerante a la sequía. Es muy tolerante a la sequía una vez establecida y prospera en suelos calientes, secos y pobres. Además, tolera posiciones calientes y secas y los ejemplares maduros soportan periodos sin riego adicional. Estas adaptaciones permiten utilizarla en jardines mediterráneos, rocallas y xerojardinería, donde sirve como cobertura aromática y reduce el uso de agua. Además, al evitar el exceso de humedad se minimiza el riesgo de enfermedades fúngicas, lo que contribuye a un manejo más sostenible. Su rusticidad la vuelve idónea para jardinería de bajo mantenimiento y sus hojas aromáticas permiten delinear senderos en xerojardines.

Cómo cuidar la santolina para que crezca fuerte y conserve su aroma

Para cultivar santolina conviene reproducir su ambiente nativo. Prefiere pleno sol o semisombra y un suelo donde el agua drene correctamente, de baja fertilidad, el exceso de nutrientes favorece un crecimiento laxo y menos aromático. Riego de la santolina Se recomienda plantarla en primavera, regar moderadamente el primer año y, una vez establecida, disminuir el riego a ocasiones esporádicas.

el primer año y, una vez establecida, a ocasiones esporádicas. El riego excesivo y los suelos mal drenados pueden provocar pudrición, recuerda recortar los tallos después de la floración para mantener la forma. Otros cuidados básicos y consejos de uso Para aprovechar el efecto repelente se cortan ramas antes de la plena floración y se secan en un lugar ventilado; las hojas y flores secas se guardan en bolsitas en cajones y armarios para ahuyentar polillas.

En el jardín, la santolina se planta en bordes de caminos, rocallas o macetas soleadas para crear franjas aromáticas.

Tolera salinidad y viento costero y, una vez establecida, casi no requiere riego.

Una poda ligera anual evita que se vuelva leñosa y rejuvenece el follaje.