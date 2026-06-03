Adiós a las picaduras: la planta con aroma a limón que ayuda a ahuyentar mosquitos de forma natural

Hay una planta con un intenso aroma a limón que se ha ganado un lugar en terrazas y jardines por su efecto repelente natural. Se trata del geranio limón, una especie fácil de cuidar que no solo aporta un toque verde y decorativo, sino que también desprende un olor cítrico que muchos relacionan con la capacidad de mantener alejados a estos insectos tan molestos. Aunque no es una solución milagrosa, sí puede ser un buen aliado natural para decir adiós a las picaduras de mosquitos y para disfrutar del exterior sin recurrir siempre a insecticidas químicos. En esta guía te contamos qué es exactamente, cómo funciona su aroma y cómo puedes aprovecharlo en casa.

El geranio limón: la planta aromática que puede ayudarte a mantener los mosquitos lejos

El geranio limón (Pelargonium citrosum), conocido también como citrogeranio y, menos comúnmente, como malvarrosa, es una planta de jardín que tiene un peculiar aroma a limón, muy similar al de la citronela, que ayuda a ahuyentar a los mosquitos. Este aroma a limón proviene de sus aceites esenciales, una mezcla principalmente de geraniol y citronelol, que le da ese particular aroma cítrico, herbal y floral. De hecho, estos aceites son tan valiosos que son extraídos para integrarse a fórmulas de laboratorio.

Cómo es el geranio limón: características de esta planta aromática

Estas son las características particulares del geranio limón: Hojas: hojas profundamente lobuladas, arrugadas y cubiertas de vellosidades.

hojas profundamente lobuladas, arrugadas y cubiertas de vellosidades. Tallos: crece como arbusto de 60 centímetros de alto.

crece como arbusto de 60 centímetros de alto. Flores: son pequeñas, de 2 centímetros de alto en rosa o blanco, y aunque no llegan a ser tan vistosas como los geranios ornamentales de balcón, dan pequeños puntos alegres de color a la planta.

¿De verdad el geranio limón ahuyenta a los mosquitos? Esto es lo que se sabe

Hay quienes dicen que es un mito que el geranio limón ahuyente mosquitos, pero hay que saber usarlo para que sirva. El aroma que despide el geranio limón funciona para repeler mosquitos porque interfiere con los sentidos de percepción de este insecto volador, haciéndoles desagradable el entorno, así como lo hacen otros aromas como la lavanda o el eucalipto. Los mosquitos se sienten atraídos por el dióxido de carbono y el calor de nuestra piel, pero al aplicar un olor fuerte se sienten confundidos y se van en busca de otro animal de sangre caliente para alimentarse. Para que funcione, es indispensable que los aceites esenciales se liberen al aire, porque de otra forma estarán encerrados en las hojas y los mosquitos no los percibirán. La forma más fácil es machacando las hojas y colocándolas en un recipiente cerca de donde estarás en exterior, repitiendo cada media hora para que el aroma sea constante. También puedes hacer repelentes caseros.

Cómo usar el geranio limón como repelente casero paso a paso

Aquí te damos algunas recetas fáciles que puedes preparar en casa para poner a funcionar el poder antimosquitos de esta planta. Spray ambientador Este spray sirve para aplicar en telas, como tu ropa o cojines, ideal para cuando estás en exteriores. Recoge una taza de hojas del geranio y córtalas finamente. Llévalas a hervir a fuego bajo por 10 minutos, con tapa. Cuela el preparado y agrega unas gotas de jabón líquido, de alcohol (etanol) o de glicerina (solo uno de los tres). Una vez enfriado, coloca en un atomizador. Aplícalo sobre la ropa cada media hora. Guárdalo en el refrigerador mientras no lo uses para alargar su vida útil. Vela antimosquitos casera Aquí vas a combinar tanto el aroma del geranio limón, como la función ahuyentadora del fuego. Estos son los pasos a seguir: Lleva media taza de hojas finamente picadas a una olla. Agrega una taza de cera de abeja o algún sustituto vegetal, como la cera de soja o candelilla, que no liberan gases tóxicos. Hierve por 30 minutos las hojas en la cera. Estarás haciendo un macerado en donde los aceites de las hojas se transferirán a la cera para aromatizarla. Con ayuda de una gasa o un colador de red, cuela las hojas para quitarlas. Vierte la cera en un vaso pequeño, y coloca una mecha o cordón en el centro, ayudándote de dos palitos para mantenerla recta. Si no tienes mecha, basta con que sumerjas un hilo de unos 3 milímetros de grueso en la cera un par de veces hasta que quede bien recubierto.

Guía fácil para cultivar geranio limón en maceta o jardín

Esta es una planta de pocos cuidados, con grandes beneficios repelentes a cambio. Aquí te presentamos los cuidados básicos que requiere. Luz y temperatura Son plantas nativas de Sudáfrica, así que hay que replicar un entorno similar de sol total. Debe recibir un mínimo de 6 horas de sol al día. Riego Tolera muy bien la sequía, lo que significa que no necesitas ponerle tanta atención al riego. Cataloga como una planta de riego bajo, por lo que se recomienda agregar agua solo cuando la primera capa de sustrato se haya secado. En invierno el riego se debe disminuir, porque entra en fase de reposo. Cuando más agua necesita es en la época de crecimiento, que es en primavera y verano. Sustrato Necesita un sustrato muy poroso y drenante, porque su tendencia tira más a seca que a húmeda. Puedes preparar tu propia mezcla en casa, agregando a tu tierra de jardín un poco de arena y composta para contribuir al drenaje y a una buena nutrición. Poda Es bueno podar tu geranio limón a finales de primavera, para que controles el tamaño, y recibas las nuevas hojas en la próxima fase activa. Esta poda estimulará un nuevo crecimiento más sano y permitirá que se vuelva más frondosa y menos estirada.