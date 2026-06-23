Adiós a los mosquitos: la planta fresca y fácil de cuidar que funciona como repelente natural

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google Con la llegada del calor, los mosquitos vuelven a convertirse en uno de los visitantes más molestos de casas, terrazas y jardines. Para combatirlos, muchas personas recurren a repelentes convencionales, pero existe una alternativa natural que además aporta frescura y aroma al hogar. Se trata de la menta, una planta aromática muy popular que destaca por su intenso olor y por su facilidad de cultivo. Sus aceites esenciales contienen compuestos que pueden ayudar a mantener alejados a los mosquitos, por lo que cada vez más personas la utilizan como complemento para reducir su presencia en determinadas zonas de la vivienda. Además de su posible efecto repelente, la menta apenas requiere cuidados y puede cultivarse tanto en macetas como directamente en el jardín. Descubre por qué esta planta se ha convertido en una de las favoritas para el verano, cómo utilizarla correctamente y qué necesitas saber para mantenerla sana y vigorosa durante todo el año.

La razón por la que la menta ahuyenta a los mosquitos de forma natural

La menta es característica por su aroma, y este proviene de sus aceites esenciales, entre los que destaca el mentol y la mentona por su gran cantidad. Este mentol es un componente que no sirve para las funciones básicas de la planta, sino que sirve para defenderla de amenazas externas. Los mosquitos, al sentir el aroma de la menta, se sienten confundidos y prefieren alejarse. Esta cualidad de la menta puede ser usada como un repelente de mosquitos en diferentes formas.

Cómo usar la menta para crear una barrera natural contra los mosquitos

Existen dos formas de usar la menta como repelente natural: una para usarse como planta viva repelente, y la otra como preparado transformado para usarse como repelente para aplicar en la piel o la ropa. Menta como planta repelente en el exterior La menta puede sembrarse directamente en el suelo en el jardín o en una maceta. Su aroma es fuerte y persistente, por lo que puede usarse como una barrera viva para que los mosquitos no avancen en esa zona. Funciona también como planta de balcón o ventana para evitar que estos molestos insectos voladores entren en casa. Un consejo para que funcione mejor es ir moviendo sus hojas, pasando la mano suavemente por ellas, ya que así los aceites esenciales se desprenden mejor y el aroma llega más lejos, ahuyentando a los insectos. Menta como repelente tópico Si lo que quieres es mantener a los mosquitos alejados de ti, lo mejor será hacer algún tipo de preparado para que el aroma te rodee. El más sencillo es un extracto alcohólico, que puedes hacer fácilmente en casa. Estos son los pasos a seguir: Corta hojas de menta hasta tener media taza. Trocéalas bien para liberar el aceite esencial. Llévalas a un frasco de vidrio, idealmente que sea color ámbar, para evitar que la luz entre fácilmente en él y el líquido se mantenga mejor. Agrega 2 tazas de alcohol etílico, para cubrir bien las hojas. Coloca el frasco en un lugar oscuro y seco, por 2 semanas. Después de las 2 semanas, cuela el contenido y reserva el líquido, que ya deberá tener el aroma de la menta. Coloca en un frasco atomizador una parte del alcohol de menta y tres partes de agua. Con esto, ya tienes tu repelente que puedes pulverizar sobre la ropa, sobre tapicería o sobre la piel. Asegúrate de ir usándolo varias veces a lo largo del día para que cumpla mejor su efecto.

Así es la planta de menta que ayuda a mantener lejos a los mosquitos

Ahora que ya sabes de los beneficios de la menta, revisemos cómo es y cómo se comportará en tu jardín o terraza. Aspecto de la menta Es una planta herbácea que crece hasta 90 centímetros de altura, aunque puede podarse para usarla, y mantenerla más compacta como planta de hogar. Las hojas son pequeñas y largas, con algunos pelillos. Produce flores minúsculas en color morado blanquecino, acomodadas en una espiga. Por ello, aparte de ser aromática y repelente, también es muy usada en decoración. Tipo de crecimiento La menta es una planta muy vigorosa que produce nuevos hijuelos en muy poco tiempo, pues crea muchas raíces bajo la tierra. Esto le da potencial como invasora, así que, si tienes un jardín muy delimitado, procura ponerla en contenedores para que no se extienda demasiado. En cambio, si tienes un área grande que quieras cubrir rápido, será una gran elección. Ten en cuenta que es perenne, lo que significa que su parte aérea va a morir en invierno, pero vuelve a surgir en primavera.

Cómo cuidar la menta para que crezca fuerte y conserve su efecto repelente

Conociendo los requerimientos básicos de la planta de menta, puedes dominar su cultivo y beneficiarte de esta bondadosa planta. Luz para la planta de menta Puede tenerse bajo sol total o en sombra parcial, lo que significa que la puedes tener como planta repelente tanto de interior como de exterior. Riego y humedad de la menta Es de riego alto, y debes controlar que el suelo siempre esté húmedo. Es muy sensible a la falta de agua y sus hojas comenzarán a decaer apenas le falte. Sustrato y fertilizante de la menta Otra enorme ventaja de esta planta es que crece fácilmente en suelo empobrecido, tanto por exceso de cultivo, como por un suelo que por largo tiempo ha sido abandonado sin recibir nutrientes. Poda de la planta de menta Si se quiere usar como aromática y repelente de insectos, es recomendable cortar las flores que aparezcan, porque la energía se va a su producción y el aroma de los aceites esenciales disminuye. También es bueno ir cortando las hojas para consumo y tener así esta rica hierba aromática disponible en la cocina. Esto también va a ayudar a contener su crecimiento y mantenerlo compacto. Reproducción de la menta Dado el vigoroso crecimiento de esta planta, puede reproducirse por esquejes en agua y por división de rizomas. En este segundo caso, solamente hay que separar las plantas nuevas desde la raíz.

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Bibliografía