Ni insecticidas ni velas: la planta antimosquitos ideal para balcones y patios

Con la llegada del calor, balcones, terrazas y patios vuelven a llenarse de un visitante muy molesto: los mosquitos. Aunque muchas personas recurren a insecticidas o velas aromáticas para ahuyentarlos, existe una alternativa natural, decorativa y cada vez más popular: la citronela. Esta planta destaca por su intenso aroma cítrico, capaz de ayudar a mantener alejados a los insectos mientras aporta un toque verde al exterior del hogar. Descubre cómo cuidarla y dónde colocarla para aprovechar al máximo su efecto antimosquitos.

¿Qué es la citronela verdadera?

Como solución alternativa a las velas e insecticidas, tenemos a la magnífica citronela, una planta que repele a los mosquitos por su fuerte aroma a cítrico. Aunque se usa el término de forma general, hay que saber que existen dos plantas a las que se les suele llamar así: Pasto o hierba citronela ( Cymbopogon spp.): este es el que se conoce también bajo el nombre de citronela limón, zacate limón o pasto limón, usado para hacer infusiones para beber. Produce aceites esenciales llamados citronelal y citronelol, que es lo que da el característico aroma a citronela. De esta planta se aísla el aceite esencial verdadero, así que podemos decir que es la citronela auténtica.

este es el que se conoce también bajo el nombre de citronela limón, zacate limón o pasto limón, usado para hacer infusiones para beber. Produce aceites esenciales llamados citronelal y citronelol, que es lo que da el característico aroma a citronela. De esta planta se aísla el aceite esencial verdadero, así que podemos decir que es la citronela auténtica. Citrogeranio (Pelargonium citrosum): es un tipo de geranio que tiene una combinación del típico aroma del geranio con un toque alimonado. Es la que se suele usar popularmente como citronela, pero hay que saber que el aroma es solamente similar al del aceite esencial de la citronela, no es el verdadero. Puedes usar ambas plantas para ahuyentar mosquitos, sabiendo que la hierba citronela es la verdadera, y que el citrogeranio también es eficiente, aunque no es la verdadera citronela.

Cómo usar la citronela para alejar a los mosquitos

Tener varias plantas de citronela sembradas en el jardín es el primer paso para alejar a los mosquitos. El aroma será muy tenue y no los ahuyentará del todo, así que tienes que probar algunos métodos. A partir de las hojas, haz lo siguiente para obtener el aroma a citronela: Tritura un manojo de hojas y colócalo en una bandeja en donde pasarás el rato, para que los aceites esenciales se liberen y se volaticen cerca de ti.

en donde pasarás el rato, para que los aceites esenciales se liberen y se volaticen cerca de ti. Tritura un manojo de hojas y pásalo por tu piel para impregnar el aroma. Ten cuidado con el pasto citronela porque puede cortar la piel. Para esta opción es mejor triturar muy bien las hojas o bien, usar el citrogeranio. Haz una prueba de alergia previa en tu muñeca para ver si tienes alguna reacción y si es mejor evitarlo o puedes usarlo. También puedes hacer repelentes caseros a base de esta planta. Veamos dos sencillas recetas. Prepara un spray casero con citronela Hierve un puñado de hojas de citronela. Hazlo con tapa porque de otra forma los aceites que buscas extraer se evaporarán. Cuela, y agrega unas gotas de jabón líquido para que se adhiera y no se escurra. Aplícalo sobre tela de ropa o sillones. Puedes aplicar también en la piel si pasaste la prueba de sensibilidad sin reacción. Prepara un bálsamo antimosquitos de citronela Haciendo tu propio extracto casero, puedes preparar bálsamos o lociones caseras de función repelente. Estos son los pasos: Trocea una taza de hojas de citronela. Agrega media taza de algún tipo de aceite vegetal, como puede ser de almendras o jojoba. Mantén en un frasco tapado, en un lugar oscuro y fresco, por 2 semanas. Pasado el tiempo, cuela bien las hojas. Este extracto lo vas a incorporar a tu bálsamo, que no requiere muchos ingredientes. Los pasos son: Toma 20 gramos de manteca vegetal, la de mango es ideal porque casi no tiene aroma que interfiera. Toma 30 gramos del aceite que preparaste. Pesa 15 gramos de cera de abeja, o de cera vegetal como la candelilla. Integra todo para llevarlo en un recipiente a baño maría, hasta que todo derrita. Una vez mezclado todo, agrega 2 gotas de vitamina E, para evitar que se enrancie. Colócalo en un tarro. Este bálsamo úsalo en el cuerpo cuando haya probabilidad de mosquitos.

Por qué los insecticidas y las velas pueden no ser la mejor opción antimosquitos

La forma más común de deshacerse de los mosquitos suele ser el uso directo de insecticidas. Aunque son rápidos y efectivos, tienen bastantes desventajas, como son los siguientes: Arrasan con todos los insectos que estén cerca , incluyendo abejas y mariposas que son benéficas para el entorno.

, incluyendo abejas y mariposas que son benéficas para el entorno. Contaminan el suelo , interfiriendo con la microbiota que es necesaria para la buena salud de sustrato.

, interfiriendo con la microbiota que es necesaria para la buena salud de sustrato. Son nocivos para el humano, causando irritación, mareos, hasta problemas cognitivos.

para el humano, causando irritación, mareos, hasta problemas cognitivos. Pueden acumularse y persistir en el entorno por años.

y persistir en el entorno por años. Al lavarse y llegar al drenaje, pueden transportarse hasta ríos y océanos, intoxicando a la vida marina. En cuanto a las velas, hay algunas que se hacen con aceites esenciales de plantas repelentes, los cuales se dispersan al calentarse con el fuego, llegando a los mosquitos del área. Sin embargo, también pueden tener desventajas como son: Para que sirva tiene que estar prendida, por lo que puede acabarse en pocas horas horas .

. Pueden ser costosas , y más si tienes que reponerlas constantemente.

, y más si tienes que reponerlas constantemente. No todas tienen ingredientes seguros. Las que son de parafina emiten compuestos tóxicos causantes de problemas respiratorios y son hasta cancerígenas.

Ventajas de elegir citronela antes que repelentes químicos

Cambiar a la planta de citronela tiene varias ventajas: Teniendo una planta viva de citronela en casa, tendrás repelente de por vida .

. No es tóxica para el humano.

para el humano. No es dañina para otras formas de vida importantes para el jardín.

importantes para el jardín. Tiene doble función, tanto de planta decorativa como planta repelente.