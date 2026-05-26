Adiós a las cucarachas: estas 5 plantas las mantienen alejadas de forma natural y estos son sus cuidados

Las cucarachas son una de las plagas más comunes en los hogares, especialmente con la llegada del calor. Su aparición suele estar relacionada con la humedad, restos de comida mal almacenados o pequeñas grietas en cocinas y baños, lo que facilita que encuentren refugio y alimento. Aunque existen múltiples métodos para combatirlas, cada vez más personas buscan alternativas naturales que ayuden a mantenerlas alejadas sin recurrir a productos químicos agresivos. En este contexto, algunas plantas aromáticas pueden convertirse en grandes aliadas gracias a su olor intenso, que resulta desagradable para estos insectos. A continuación, te mostramos cinco plantas que pueden ayudar a ahuyentar cucarachas de forma natural y cómo cuidarlas y utilizarlas en casa de manera efectiva.

Lavanda: aroma agradable para ti, molesto para ellas

La lavanda es conocida por su aroma relajante para las personas, pero resulta muy intenso y desagradable para muchas plagas domésticas, incluidas las cucarachas. Su fragancia actúa como una barrera natural que ayuda a mantenerlas alejadas. Este efecto es más notable cuando la planta está sana y en plena floración, ya que es cuando desprende mayor cantidad de aroma. Además, al ser una planta resistente, puede mantenerse durante todo el año en condiciones adecuadas. Dónde colocarla Funciona muy bien en ventanas, balcones, terrazas o cerca de entradas de la cocina, donde puede actuar como primera línea de defensa.

Menta: un olor fresco que las cucarachas evitan

La menta desprende un aroma intenso y penetrante que resulta especialmente molesto para las cucarachas, ya que interfiere con su sistema sensorial. Es una de las plantas más utilizadas como repelente natural en el hogar. Además, su crecimiento rápido permite que tenga una presencia constante de aroma si se mantiene bien podada. Es importante controlar su expansión, ya que puede invadir otras macetas si no se contiene. Dónde colocarla Es ideal para cocina, baños o zonas con ventilación, donde su olor se distribuya fácilmente por el ambiente.

Laurel: tradición culinaria y aliado contra plagas

El laurel es una planta muy común en la cocina, pero su aroma fuerte también puede ayudar a mantener alejadas a las cucarachas. Sus hojas desprenden un olor que muchas plagas evitan. Como planta viva, puede mantenerse en maceta durante años, siempre que tenga buena luz y un riego moderado. Su presencia constante en el hogar ayuda a mantener su efecto aromático de forma continua. Dónde colocarla Funciona muy bien en exterior cerca de las entradas de la casa, o bien en interiores y cerca de despensas, armarios o estanterías de cocina, especialmente cerca de alimentos almacenados, siempre que tenga suficiente luz. Como consejo extra, ten en cuenta que también se pueden usar sus hojas en armarios o rincones de la cocina para reforzar su efecto.

Ruda: una planta tradicionalmente asociada a la protección del hogar

La ruda es una planta aromática de olor muy intenso que históricamente se ha asociado a la protección del hogar frente a insectos. En el caso de las cucarachas, su fragancia actúa como repelente natural. Es una planta muy resistente que puede crecer tanto en maceta como en suelo, especialmente en exteriores. Su aroma es más potente cuando recibe suficiente sol directo. Dónde colocarla Es más recomendable ubicarla en exteriores como balcones, terrazas o ventanas, ya que su olor puede ser fuerte en interiores. Mientras esté cerca de alguna entrada a la casa, ayudará a repeler a las cucarachas.

Eucalipto: frescor intenso que ayuda a repeler insectos

El eucalipto desprende un aroma fresco y penetrante que resulta desagradable para muchas plagas, incluidas las cucarachas. Su olor ayuda a crear un ambiente menos atractivo para su presencia. En forma de planta viva, puede crecer bastante, por lo que es habitual mantenerlo en macetas grandes o en jardines exteriores. Cuanto más desarrollada está la planta, más intenso es su aroma natural. Dónde colocarla Puede colocarse en entradas del hogar, salones ventilados o zonas cercanas a ventanas.

Estas plantas pueden ayudar, pero mejor si las combinas con estos hábitos en casa

Aunque estas plantas pueden ayudar a repeler cucarachas de forma natural, no eliminan infestaciones ni sustituyen una correcta limpieza del hogar. Su eficacia aumenta cuando se utilizan como medida preventiva y se combinan con hábitos básicos como: Mantener la cocina y el baño limpios, sin restos de comida o grasa .

. Evitar acumulación de humedad , especialmente en zonas oscuras.

, especialmente en zonas oscuras. Sellar grietas , rendijas y posibles puntos de entrada.

, rendijas y posibles puntos de entrada. Colocar varias plantas en puntos estratégicos del hogar.

del hogar. Mantener las plantas sanas , ya que su aroma es más intenso cuando están bien cuidadas.

, ya que su aroma es más intenso cuando están bien cuidadas. Utilizar también hojas secas en armarios o despensas puede reforzar su efecto.

Cómo cuidar estas plantas para que realmente funcionen contra las cucarachas

El efecto repelente de estas plantas depende en gran parte de su buen estado, ya que su aroma es el principal factor que influye en su eficacia. Para mantenerlas en condiciones óptimas conviene: Evitar el exceso de riego , especialmente en lavanda y ruda.

, especialmente en lavanda y ruda. Asegurar buena iluminación , ya que la mayoría necesitan luz natural abundante, aunque no un sol directo y fuerte.

, ya que la mayoría necesitan luz natural abundante, aunque no un sol directo y fuerte. Mantener una ventilación adecuada si están en interior.

adecuada si están en interior. Podarlas con regularidad para estimular su crecimiento y aroma. Más allá de su función repelente, estas plantas también aportan frescura, aroma y un valor decorativo al hogar, convirtiéndose en una opción natural interesante para complementar la prevención de plagas.