Plantas de exterior Un gesto habitual en el campo que puede acabar en sanción: arrancar estas plantas silvestres protegidas Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Pasear por el campo y coger una flor silvestre parece un gesto inocente. Sin embargo, las plantas silvestres forman parte del equilibrio natural de los ecosistemas y muchas de ellas están protegidas por la legislación española. Aunque recoger flores o arrancar plantas del campo puede parecer una acción sin importancia, en algunos casos puede suponer un daño ambiental e incluso una infracción legal, que puede conllevar una multa. Te contamos qué plantas silvestres que no deberías arrancar en el campo y qué puedes hacer para disfrutar de la flora silvestre sin dañarla.

Estas plantas silvestres pueden estar protegidas aunque parezcan comunes

No todas las plantas que crecen en el campo pueden recogerse libremente. En España, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece medidas de protección para conservar las especies silvestres y evitar su desaparición. Esto incluye tanto plantas comunes en determinados ecosistemas como especies raras, endémicas o amenazadas. La normativa prohíbe arrancar, cortar, recolectar o destruir aquellas especies vegetales que estén incluidas en los catálogos y listados de protección oficiales. Entre ellas se encuentran las plantas catalogadas como “en peligro de extinción” o “vulnerables”, así como otras especies protegidas por las comunidades autónomas o por normativas europeas. Además, la ley no solo protege la planta en sí, sino también su hábitat natural. Esto significa que incluso acciones aparentemente inofensivas, como llevarse flores silvestres, bulbos o esquejes del monte, pueden considerarse una infracción si afectan a especies protegidas o a espacios naturales sensibles. En la práctica, esto afecta especialmente a: Orquídeas silvestres .

. Narcisos y lirios de montaña protegidos .

. Tejos, acebos y sabinas en determinadas zonas.

en determinadas zonas. Plantas endémicas de parques naturales y áreas protegidas.

de parques naturales y áreas protegidas. Especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). La Ley 42/2007 también deja claro que las administraciones públicas deben adoptar medidas para evitar la recolección ilegal y garantizar la conservación de la flora silvestre. Por ello, en muchos espacios naturales existen carteles informativos y restricciones específicas sobre la recogida de plantas, semillas o flores.

Arrancar ciertas plantas del campo puede acabar en multa

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad prohíbe expresamente recoger, cortar, mutilar, arrancar o destruir de forma intencionada aquellas especies vegetales incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La gravedad de la sanción depende del daño causado, de si la especie está protegida y de la intencionalidad de la acción. La propia ley clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas que pueden ir desde los 100 euros hasta los 2 millones de euros en los casos más extremos. Por ejemplo, arrancar una planta protegida dentro de un parque natural o afectar a una especie catalogada “en peligro de extinción” puede considerarse una infracción grave o muy grave. Además, la administración puede obligar al responsable a reparar el daño ambiental o indemnizar económicamente si la restauración no es posible. En algunos casos especialmente graves, cuando el daño afecta de forma importante al medio natural o a especies muy protegidas, el asunto puede llegar incluso a la vía penal. La Ley 42/2007 establece que las responsabilidades administrativas no excluyen posibles responsabilidades civiles o penales.

¿Es legal coger flores silvestres para casa?

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad no prohíbe de forma general recoger cualquier flor silvestre, pero sí establece importantes limitaciones cuando se trata de especies protegidas o espacios naturales especialmente sensibles. La ley deja claro que las plantas incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial no pueden recogerse, cortarse, arrancarse ni destruirse intencionadamente en la naturaleza. Esto incluye flores, tallos, bulbos y otras partes de la planta. Además, muchas comunidades autónomas cuentan con catálogos propios de flora protegida, por lo que una flor aparentemente común puede estar protegida en determinadas regiones o parques naturales. En estos espacios también suelen existir normas específicas que limitan la recolección de cualquier elemento natural, incluso para uso personal. En la práctica, coger una pequeña cantidad de flores silvestres no protegidas fuera de espacios regulados no suele tener consecuencias legales. Sin embargo, arrancarlas de forma masiva, hacerlo en zonas protegidas o afectar a especies vulnerables sí puede considerarse una infracción administrativa.

Por qué arrancar una flor silvestre afecta al ecosistema

Disfrutar de las plantas silvestres no significa tener que llevárselas a casa. De hecho, una de las mejores formas de proteger la biodiversidad es aprender a observar y valorar la flora en su entorno natural, sin alterar el ecosistema. Muchas plantas cumplen funciones esenciales en la naturaleza como alimentar a insectos polinizadores, ayudar a conservar el suelo y servir de refugio para pequeños animales. Cuando se arrancan flores, ramas o plantas enteras, ese equilibrio puede verse afectado, especialmente en zonas donde determinadas especies son escasas o crecen muy lentamente.

Cómo disfrutar de las flores silvestres sin arrancarlas

Una forma sencilla y responsable de disfrutar del campo es practicar fotografía de naturaleza. Hacer fotos de flores silvestres permite apreciarlas sin dañarlas y, además, ayuda a conocer mejor las especies y sus hábitats. También existen aplicaciones y guías botánicas que permiten identificarlas de manera respetuosa. Otro consejo importante es mantenerse en los senderos señalizados. Muchas plantas protegidas crecen en áreas frágiles donde el simple hecho de pisar fuera del camino puede deteriorar el terreno o afectar a especies difíciles de recuperar. Si se visitan parques naturales o espacios protegidos, conviene prestar atención a los carteles informativos y a las normas de conservación. En muchos lugares está prohibido recoger plantas, semillas, piedras o cualquier otro elemento natural, incluso aunque parezca algo sin importancia, como piedras o conchas. También es recomendable evitar compartir ubicaciones exactas de especies raras o muy buscadas en redes sociales. Algunas plantas protegidas sufren expolio precisamente por la difusión masiva de su localización. Al final, conservar las plantas silvestres es una forma de cuidar el paisaje y la biodiversidad para que futuras generaciones también puedan disfrutarla. Observar, aprender y respetar suele ser mucho más valioso que arrancar una flor que, fuera de su entorno, apenas durará unos días.