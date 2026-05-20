Contaminación Los biólogos marinos celebran un avance histórico: en Europa un robot ya retira basura del océano con IA Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Proyecto SeaClear2.0 El fondo del mar ha sido, durante décadas, uno de los grandes puntos ciegos de la contaminación global. Un lugar profundo, oscuro y de difícil acceso donde los residuos se acumulan sin ser vistos durante años: redes de pesca, neumáticos, restos metálicos y plásticos que terminan hundidos y atrapados en zonas donde las corrientes y la falta de visibilidad hacen casi imposible su retirada con métodos tradicionales. Esta contaminación invisible se degrada lentamente mientras afecta a ecosistemas marinos que apenas pueden ser estudiados o intervenidos directamente. Ahora, un proyecto europeo está empezando a cambiar ese escenario con una propuesta que hasta hace poco parecía lejana: robots submarinos coordinados con inteligencia artificial capaces de localizar, identificar y retirar basura del fondo marino sin dañar el entorno. Estos sistemas trabajan de forma conjunta con drones y plataformas autónomas, interpretando el ecosistema en tiempo real para distinguir entre residuos y vida marina, y permitiendo intervenciones precisas en zonas donde el ser humano no puede operar con seguridad.

Un problema oculto bajo la superficie

La contaminación marina no siempre flota. Una gran parte termina hundida: neumáticos, redes de pesca, piezas metálicas de barcos, escombros industriales o restos de infraestructuras costeras. Estos residuos permanecen en el fondo marino durante décadas, degradándose lentamente y afectando a los ecosistemas sin que sea evidente desde la superficie. Su retirada es compleja: implica buceo técnico, costes elevados y riesgos importantes para las personas. Es precisamente en ese punto donde la tecnología europea ha decidido intervenir.

No es un solo robot: así funciona la tecnología que limpia el fondo del mar

La iniciativa SeaClear 2.0 es un proyecto financiado por la Unión Europea que reúne robótica, inteligencia artificial y visión submarina para intervenir donde antes era prácticamente imposible. No se trata de un único dispositivo, sino de un ecosistema coordinado de máquinas: Drones que detectan acumulaciones de residuos.

que detectan acumulaciones de residuos. Una embarcación nodriza autónoma que organiza la operación.

que organiza la operación. Robots submarinos equipados con sensores y cámaras de alta precisión. Todo funciona como una red sincronizada que localiza, identifica y extrae basura del fondo marino.

Inteligencia artificial bajo el agua

Uno de los elementos más relevantes del sistema es su capacidad de “ver” el fondo del mar. Los robots submarinos utilizan inteligencia artificial entrenada con miles de imágenes para distinguir entre: Basura marina.

Rocas naturales.

Sedimentos.

Fauna marina. Esta clasificación es clave, porque permite actuar con precisión en entornos donde un error puede dañar ecosistemas frágiles. El sistema incluso reconstruye modelos en 3D del entorno para planificar cómo recoger cada objeto sin alterar el fondo.

Un robot capaz de levantar 250 kilos sin dañar el ecosistema

El brazo robótico del sistema ha sido diseñado para una tarea muy concreta: retirar objetos pesados del fondo del mar sin destruir lo que los rodea. Según los datos del proyecto, puede levantar hasta 250 kilos de residuos, incluyendo: Neumáticos industriales hundidos.

Redes de pesca abandonadas.

Restos metálicos de barcos.

Chatarra procedente de obras costeras. La clave no está solo en la fuerza, sino en la precisión: el sistema puede manipular objetos sin fragmentarlos, reduciendo el riesgo de generar nuevos residuos. Imagen: Proyecto SeaClear2.0

Un entorno diseñado para no alterar la vida marina

Uno de los avances más relevantes es que el robot no actúa “a ciegas”. Su sistema de sensores y visión evita zonas sensibles y reduce al mínimo la alteración del entorno. Además, su diseño busca evitar problemas habituales en intervenciones humanas: Menos turbidez en el agua.

Menor impacto físico en el fondo marino.

Ausencia de riesgo para buzos.

Intervención controlada y repetible. Esto lo convierte en una alternativa más segura frente a los métodos tradicionales de limpieza subacuática.

Un sistema probado en escenarios reales

El proyecto ha sido testado en entornos como Marsella y Hamburgo, donde se han simulado condiciones reales de puertos y corrientes complejas. La idea es clara: comprobar si este tipo de tecnología puede pasar de la investigación a una herramienta operativa en puertos europeos. En la fase actual, el objetivo es validar su uso en escenarios más amplios del Mediterráneo. Imagen: Proyecto SeaClear2.0

Más allá de la limpieza: una estrategia europea

El interés del proyecto no se limita a retirar basura. La Unión Europea plantea este tipo de sistemas como parte de una estrategia más amplia para reducir la contaminación marina, con la meta de disminuir significativamente los residuos oceánicos en las próximas décadas. También se estudian aplicaciones adicionales, como la detección de objetos peligrosos en el fondo del mar, incluyendo restos de munición antigua o materiales potencialmente peligrosos.

Un cambio de paradigma en la limpieza oceánica

La aparición de sistemas como SeaClear 2.0 no sustituye la necesidad de reducir la contaminación en origen, pero sí introduce una nueva posibilidad: intervenir directamente en zonas que hasta ahora eran inaccesibles. Por primera vez, la limpieza del fondo marino deja de depender exclusivamente de inmersiones humanas y empieza a apoyarse en sistemas autónomos coordinados. Y aunque todavía está en fase de pruebas, la idea que plantea es clara: el océano podría dejar de ser un lugar imposible de limpiar.