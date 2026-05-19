Mayo es el mes perfecto para plantar girasoles y que crezcan espectaculares gracias a estos cuidados

Mayo es uno de los momentos más favorables para plantar girasoles y asegurar que arranquen con fuerza desde el primer día. Con la primavera ya avanzada y las temperaturas más estables, el riesgo de heladas tardías prácticamente desaparece, lo que convierte este mes en una ventana ideal para la siembra. Aunque los girasoles son plantas resistentes, su éxito no depende solo de la suerte: elegir bien el momento y aplicar unos cuidados básicos desde el inicio marca la diferencia entre una floración débil o un jardín lleno de flores altas y vigorosas. Desde la preparación del suelo hasta la forma de proteger las primeras plántulas, cada paso cuenta para que la germinación sea un éxito. A continuación, repasamos todo lo que necesitas saber para sembrar girasoles con garantías.

El mejor momento para sembrar girasoles: el mes clave de la temporada

El mes ideal para sembrar los girasoles es en primavera, exactamente en mayo, y el motivo es que ya ha pasado el riesgo de heladas tardías para todas las zonas, específicamente las más frías. Para el mes de mayo la temperatura ya es más estable. La temperatura cálida de la primavera de más de 15 °C, con días más largos, empieza funcionar el mecanismo de germinación de las semillas. La temperatura ideal es de 20 a 25 °C, aunque si no llega a tal, puedes sembrar siempre y cuando sea superior a 15°C. El éxito de plantación no recae solamente en el momento de plantación, sino que además hay cuidados clave que no debes dejar de lado. Revisémoslos a continuación.

Antes de sembrar girasoles: cómo preparar el terreno correctamente

Si vas a sembrar los girasoles en suelo directo, es importante que limpies bien la zona de pasto y otras hierbas, porque las semillas se verán superadas por la competencia con las otras plantas, que ya tienen fuerza, y pueden consumir rápidamente los recursos que no llegarán a las plántulas de girasol. Además, conviene remover ligeramente la tierra para airearla y facilitar el enraizamiento desde el primer momento. Un suelo suelto y libre de obstáculos ayudará a que la germinación sea más uniforme y las raíces se desarrollen con mayor facilidad desde el inicio.

No siembres una sola semilla: así aumentas el éxito de germinación

Las semillas de girasol suelen tener, por lo general, una tasa de germinación de 75% de éxito, lo que significa que 3 de cada 4 semillas germinarán. Si germinas solo una semilla, corres el riesgo de que no germine, así que procura poner varias semillas para tener mayor porcentaje de éxito. Si lo que quieres es tener una sola en maceta, como normalmente se acostumbra, saca las que se vean más débiles y quédate con la más fuerte.

El truco del domo de germinación para acelerar los girasoles

Para impulsar la germinación de la semilla puedes crear un entorno beneficioso. Existen domos plásticos diseñados específicamente para plantas que se colocan sobre la maceta, o bandejas con múltiples ranuras y tapa transparente creadas expresamente para la germinación masiva; algo muy útil si a lo que apuntas es a tener una zona llena de girasoles. Si tienes menos presupuesto o no tienes tiendas especializadas cerca, siempre puedes recurrir al reciclaje. Una botella plástica transparente cortada por la mitad hará el mismo efecto. ¿Y para qué sirven estos domos? Retienen el calor.

Estabilizan la temperatura, evitando que la planta lidie con las fluctuaciones externas.

Retiene la humedad, y ayuda a reducir el riego.

Aceleran la germinación, con menos dependencia de las condiciones externas que cada vez son más complicadas por el cambio climático.

Aíslan de corrientes de aire, que pueden generar shock en las semillas y las plántulas.

Dónde proteger los girasoles en sus primeras semanas de vida

Si vives en una zona de clima templado, lo mejor es ser precavido con las semillas. Lo recomendable es mantenerlas dentro de casa mientras están germinando y hasta que alcancen unos 10 centímetros de altura. Cuando la plántula acaba de emerger, todavía es muy sensible y las noches frescas pueden afectarle. Además, en interiores hay menos evaporación, así que será más fácil controlar el riego, una de las principales causas por las que muchas semillas no llegan a prosperar. Cuando ya tengan el tamaño mencionado, puedes sacar las macetas al exterior, siempre y cuando las plantas ya tengan más de tres hojas, señal de que ya están bien establecidas.

Cuántas horas de sol necesitan los girasoles para crecer sanos

Las semillas de girasol requieren de 6 a 8 horas de luz total para poder geminar. Esto significa que debes tenerlas bajo el sol total en exterior, o si las tendrás en interior, procura acercarlas lo más posible a una ventana a través de la cual les llegue suficiente luz. Recuerda que es indispensable una gran cantidad de luz, o de lo contrario las semillas de girasol no germinarán.

La distancia ideal entre girasoles para un crecimiento óptimo

Una vez que pases las semillas a su lugar definitivo, o si las plantaste en suelo directo, debes de tener en cuenta que requieren tener espacio entre ellas. En promedio, las variedades de girasoles pequeños, necesitan unos 15 centímetros de distancia entre plantas, mientras que las variedades gigantes, como el girasol mamut, necesitan hasta 60 centímetros de distancia entre ellas.

El sustrato perfecto para girasoles: cómo prepararlo desde el inicio

Prepara una buena mezcla de sustrato para que la plántula crezca fuerte y tenga todos los nutrientes necesarios desde el principio. Si primero vas a sembrar en un semillero o almácigo para trasplantar más adelante, lo ideal es germinar las semillas en humus de lombriz, sin añadir otros elementos. Esto ayudará a potenciar el desarrollo inicial de la planta. Si, por el contrario, vas a hacer siembra directa en suelo, conviene enriquecer el suelo definitivo con humus de lombriz o compost, además de añadir materiales que mejoren el drenaje, como perlita o grava. También es recomendable preparar así la tierra cuando llegue el momento de trasplantar las plántulas.