Animales salvajes La comunidad científica sigue sin explicárselo: estas cabras llevan 300 años viviendo en una isla sin agua dulce Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia En mitad del océano Atlántico, frente a la costa de Brasil, existe un lugar que lleva décadas desconcertando a los científicos. En una pequeña isla del archipiélago de Abrolhos, un grupo de cabras logró sobrevivir durante casi 300 años en unas condiciones que parecían imposibles para cualquier mamífero terrestre. El motivo es tan simple como inquietante: en la isla prácticamente no hay fuentes estables de agua dulce. Aun así, estos animales consiguieron mantenerse con vida generación tras generación en uno de los entornos más hostiles y aislados del litoral brasileño. Y todavía hoy la comunidad científica sigue intentando comprender cómo fue posible.

Cómo acabaron estas cabras en una isla sin agua dulce

Según explican en la Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, se han hecho y se siguen haciendo investigaciones sobre estas cabras. Las conocidas como cabras de Abrolhos vivían en la isla de Santa Bárbara, una de las formaciones que integran el archipiélago de Abrolhos, en Brasil. La isla de Santa Bárbara está formada por terrenos rocosos, vegetación escasa y temperaturas elevadas durante gran parte del año. La ausencia de ríos y lagos permanentes convierte el lugar en un entorno extremadamente difícil para la supervivencia de grandes mamíferos terrestres, especialmente durante las épocas más secas. Se cree que estos animales fueron llevados allí hace siglos por navegantes o colonizadores portugueses, probablemente como reserva de alimento para futuras expediciones marítimas. Con el paso del tiempo, aquellas cabras quedaron completamente aisladas. Sin depredadores naturales y alejadas del continente, el rebaño consiguió reproducirse durante generaciones enteras en un territorio reducido, rocoso y con enormes limitaciones de agua potable. Ese es precisamente el aspecto que más desconcierta a los investigadores. Imagen: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

La teoría que podría explicar cómo estas cabras sobrevivieron 300 años sin agua

Las cabras son animales resistentes, pero necesitan agua para sobrevivir. Por eso el caso de Abrolhos lleva años llamando la atención de biólogos y expertos en adaptación animal. Las principales hipótesis apuntan a que los animales pudieron desarrollar mecanismos excepcionales para soportar largos periodos con muy poca hidratación. Una de las teorías más estudiadas sostiene que obtenían gran parte del agua que necesitaban a través de ciertas plantas de la isla con alto contenido hídrico. Otra posibilidad es que desarrollaran una tolerancia inusual a las condiciones extremas de sequedad tras siglos de aislamiento. Los científicos tampoco descartan una adaptación genética progresiva favorecida por la selección natural. Durante generaciones, solo habrían sobrevivido los ejemplares capaces de soportar mejor la falta de agua, transmitiendo esas características a sus crías con el paso del tiempo. Algunos investigadores creen incluso que el aislamiento convirtió la isla en una especie de laboratorio natural de evolución. Las cabras más resistentes habrían ido desarrollando una capacidad de supervivencia fuera de lo habitual para la especie, adaptándose poco a poco a un entorno extremadamente hostil. Además, varios estudios intentan averiguar si estos animales llegaron a desarrollar una manera más eficiente de conservar líquidos o de soportar niveles de deshidratación que serían peligrosos para otras poblaciones de cabras domésticas. Hasta ahora, sin embargo, la ciencia todavía no ha encontrado una respuesta definitiva.

Los científicos descubrieron algo extraño en estas cabras

Los estudios realizados sobre estos animales revelaron características poco habituales. Las cabras de Abrolhos presentaban una gran resistencia física, elevada capacidad reproductiva y una notable adaptación al estrés ambiental. Algunos investigadores incluso llegaron a plantear que el aislamiento prolongado podría haber dado lugar a rasgos biológicos únicos dentro de la especie. Su tamaño, comportamiento y capacidad de supervivencia despertaron el interés de universidades y centros de investigación brasileños, que comenzaron a analizar el caso como un posible ejemplo extremo de adaptación animal.

El motivo por el que tuvieron que sacar las cabras de la isla

Sin embargo, la historia de estas cabras también tenía una cara negativa. Con el paso de los años, el rebaño comenzó a afectar seriamente al ecosistema de la isla. Los animales consumían gran parte de la vegetación local y alteraban el hábitat de aves marinas y especies endémicas del archipiélago. Por ese motivo, las autoridades brasileñas decidieron retirar las cabras de la isla para proteger el ecosistema de Abrolhos, considerado uno de los entornos marinos más valiosos del Atlántico Sur. Algunos ejemplares fueron trasladados al continente, donde todavía hoy siguen siendo estudiados por investigadores interesados en comprender cómo lograron sobrevivir durante siglos en un entorno tan extremo. Imagen: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

El misterio que la ciencia todavía no logra resolver del todo

A pesar de los estudios realizados, la ciencia todavía no ha encontrado una explicación concluyente sobre cómo estas cabras consiguieron vivir durante casi 300 años en una isla sin acceso estable a agua dulce. La combinación de aislamiento, adaptación y supervivencia extrema convirtió a las cabras de Abrolhos en uno de los casos más sorprendentes de resistencia animal documentados en Brasil. Y tres siglos después de llegar a aquella pequeña isla perdida en el Atlántico, siguen guardando un secreto que nadie ha logrado resolver del todo.