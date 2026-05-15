Otros Ciencia China activa la turbina eólica marina más grande del mundo y los científicos investigan si puede alterar el clima Por Alejandro Lingenti

China volvió a sacudir el tablero mundial de las energías renovables con la puesta en marcha de turbinas eólicas marinas gigantescas capaces de producir hasta 20 megavatios de potencia por unidad. El avance tecnológico representa un nuevo salto en la carrera global por reducir emisiones, pero también abrió un debate científico inesperado: ¿pueden estas estructuras modificar el clima local? La discusión reapareció tras varios artículos y análisis publicados en medios especializados y científicos sobre los posibles efectos atmosféricos de los nuevos parques eólicos offshore chinos, especialmente después de que el país conectara a la red una de las turbinas marinas más grandes jamás construidas. El proyecto, desarrollado frente a las costas de Fujian y Hainan, incluye turbinas con rotores de casi 300 metros de diámetro y alturas comparables a edificios de más de 60 plantas. Según China Three Gorges Corporation y Goldwind, una sola de estas máquinas puede abastecer decenas de miles de hogares al año.

El fenómeno que preocupa a los científicos alrededor de las megaturbinas

Los expertos aclaran que no se habla de alterar el clima global, sino de posibles modificaciones sobre microclimas locales. Es decir: cambios pequeños en temperatura, humedad, circulación del aire o turbulencias alrededor de grandes parques eólicos. El fenómeno no es completamente nuevo. Desde hace años existen investigaciones sobre el llamado wake effect, el efecto de estela que producen las turbinas al extraer energía del viento. Ese proceso modifica las corrientes de aire alrededor de las instalaciones. Un estudio publicado en Nature Communications en 2026 explicó que los parques eólicos offshore chinos deben analizarse teniendo en cuenta precisamente esas pérdidas y alteraciones locales del viento, porque las enormes dimensiones actuales cambian la dinámica atmosférica regional. Otros investigadores vienen observando desde hace tiempo que los grandes parques eólicos pueden generar ligeros aumentos de temperatura nocturna en determinadas zonas debido a la mezcla de capas de aire provocada por las turbinas. La NASA ya había estudiado ese fenómeno en parques terrestres de Texas hace más de una década. En el caso chino, la magnitud de las nuevas instalaciones volvió a poner el tema sobre la mesa. Algunos medios internacionales resumieron el debate de manera más alarmista hablando de turbinas capaces de "cambiar el clima", aunque la mayoría de especialistas insiste en que se trata de efectos locales y todavía en estudio. Imagen: Ming Yang

Por qué China está construyendo turbinas eólicas cada vez más enormes

El contexto es clave para entender por qué China apuesta por turbinas cada vez más grandes. El país lidera actualmente la expansión mundial de la energía eólica marina y busca reducir su dependencia del carbón sin renunciar a sostener su gigantesco crecimiento industrial. Datos oficiales citados por la Oficina de Información del Consejo de Estado chino indican que el país alcanzó en 2026 unos 650 millones de kilovatios instalados en energía eólica, con más de 47 millones correspondientes a parques offshore, la cifra más alta del planeta. La lógica industrial detrás de estas megaturbinas es sencilla: cuanto más grandes son las palas y mayor la altura, más energía pueden captar con menos unidades instaladas. Eso reduce costes de mantenimiento, cimentación y operación a largo plazo. China también está acelerando la exportación global de tecnología eólica. Los fabricantes chinos ya dominan una parte creciente del mercado mundial de estructuras y componentes offshore.

Las renovables también tienen impacto ambiental y la ciencia ya lo estudia

El debate sobre los impactos ambientales de las renovables no es nuevo. La construcción de grandes presas hidroeléctricas modificó ecosistemas completos durante el siglo XX. Los parques solares alteran temperaturas superficiales del suelo. Y la energía eólica lleva años siendo estudiada por su relación con aves migratorias, murciélagos y circulación atmosférica. Eso no significa necesariamente que las renovables sean más dañinas que los combustibles fósiles. De hecho, numerosos estudios coinciden en que el impacto climático global del petróleo, el gas y el carbón es muchísimo mayor. Una investigación publicada en Energy and Climate Management calculó que la expansión eólica china ya evitó miles de millones de toneladas de CO₂ y generó enormes beneficios climáticos y sanitarios. La discusión actual apunta más bien a cómo desarrollar estas infraestructuras minimizando impactos secundarios y mejorando la planificación ambiental.

Más energía limpia, pero también nuevos impactos ambientales

El caso chino resume una tensión cada vez más visible en la transición energética global. El mundo necesita acelerar las renovables para frenar el calentamiento global, pero al mismo tiempo esas infraestructuras tienen impactos territoriales, ecológicos y paisajísticos que obligan a nuevas evaluaciones científicas. La diferencia es que ahora la escala es inédita. Las turbinas actuales son tan gigantescas que empiezan a operar casi como nuevas formas de infraestructura climática. Por eso los científicos no discuten solamente cuánta energía producen, sino también cómo interactúan con la atmósfera, los océanos y los ecosistemas cercanos. Y China se ha convertido en el gran laboratorio mundial de esa transformación. Imagen: Ming Yang

El papel de España en la nueva generación de energía eólica marina

España aparece indirectamente en este debate porque es uno de los países europeos que más está apostando por la energía eólica marina flotante, especialmente en Canarias, Galicia y la costa atlántica. El país todavía está lejos de las escalas chinas, pero empresas españolas como Iberdrola, Acciona o Windar participan activamente en proyectos offshore internacionales y siguen con atención la evolución tecnológica asiática. Además, varios centros de investigación españoles trabajan desde hace años sobre modelización atmosférica y efectos de parques eólicos sobre corrientes locales y biodiversidad marina. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) sostiene que el desarrollo offshore español deberá equilibrar transición energética y protección ambiental. También existe un antecedente importante en Europa: algunos estudios realizados en el Mar del Norte ya analizaron cómo grandes parques eólicos pueden modificar mezclas de aire marino y circulación local, aunque los efectos detectados siguen siendo relativamente limitados.