Meteorología Los Santos de Hielo llegan en mayo: qué son y por qué todavía puede hacer frío casi invernal Por Irene Juste , Editora Sénior.

Cuando parecía que la primavera ya se había instalado definitivamente en España, el frío ha vuelto de forma inesperada. Una masa de aire polar impulsada por vientos del norte ha provocado un desplome térmico en buena parte del país, con temperaturas más propias de marzo que de mediados de mayo, nevadas en montaña e incluso riesgo de heladas en zonas del interior. El episodio coincide además con una de las fechas más conocidas del refranero meteorológico: los Santos de Hielo. Durante siglos, agricultores y ganaderos miraron con preocupación estos días de mayo porque podían traer una última irrupción fría capaz de arruinar cultivos y echar por tierra el trabajo de toda una temporada. Aunque hoy la meteorología moderna permite explicar estos cambios con precisión científica, la tradición popular sigue muy viva. Y este año, además, parece volver a cumplirse con sorprendente exactitud.

Qué son los Santos de Hielo, el fenómeno de mayo que puede devolver el invierno en primavera

Los Santos de Hielo son un periodo tradicionalmente asociado a un aumento del riesgo de frío tardío y heladas en plena primavera. Según la tradición popular, abarcan del 11 al 15 de mayo y coinciden con las festividades de: San Mamerto (11 de mayo)

San Pancracio (12 de mayo)

San Servacio (13 de mayo)

San Bonifacio (14 de mayo)

Santa Sofía (15 de mayo) Durante generaciones, el mundo agrícola observó que en estas fechas podían producirse entradas de aire frío capaces de dañar viñedos, frutales, almendros o cultivos tempranos. De ahí nacieron muchos refranes populares relacionados con la prudencia meteorológica en mayo, como el célebre: “Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo”. Los Santos de Hielo no constituyen un fenómeno meteorológico oficial ni ocurren exactamente todos los años. Sin embargo, la repetición histórica de episodios fríos en estas fechas hizo que la tradición quedara profundamente arraigada en buena parte de Europa.

Por qué puede hacer frío en mayo

Aunque mayo suele asociarse con temperaturas suaves y ambiente plenamente primaveral, la atmósfera todavía puede favorecer descuelgues de aire frío procedentes del norte de Europa. En estas situaciones, una combinación de borrascas atlánticas, bloqueos anticiclónicos y ondulaciones del chorro polar permite que masas de aire polar o ártico desciendan hacia la Península Ibérica. Cuando eso ocurre, las temperaturas pueden caer de forma brusca incluso a las puertas del verano climatológico. Eso es precisamente lo que está ocurriendo este año. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de temperaturas entre 5 y 10 ºC por debajo de lo habitual para la época en amplias zonas del país, con un ambiente “más propio de marzo que de mayo”. Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, explicó que la situación estará marcada por “vientos procedentes de latitudes altas, que arrastrarán una masa de aire frío con temperaturas claramente más bajas de lo normal para la época del año”.

¿Los Santos de Hielo tienen base científica?

La ciencia meteorológica actual no considera los Santos de Hielo una regla fija ni un fenómeno recurrente garantizado. No existe ningún mecanismo atmosférico que haga que siempre tenga que llegar frío exactamente entre el 11 y el 15 de mayo. Sin embargo, los expertos sí reconocen que muchos refranes meteorológicos nacieron de patrones climáticos observados durante siglos. Antes de los modelos numéricos y de los satélites, agricultores y ganaderos dependían de la observación del cielo y de la experiencia acumulada para anticipar riesgos. Por eso, aunque los Santos de Hielo pertenezcan sobre todo al terreno de la tradición popular, sí reflejan una realidad atmosférica: la primavera todavía puede registrar irrupciones frías importantes. De hecho, mayo es un mes especialmente variable en España. La insolación ya es alta, pero la circulación atmosférica aún permite la llegada de masas de aire frío desde latitudes altas.

Por qué preocupaban tanto a la gente del campo

Las heladas tardías eran, y son, uno de los fenómenos más temidos por agricultores y ganaderos. En muchas regiones, mayo coincide con etapas especialmente sensibles para numerosos cultivos, desde la floración hasta el desarrollo inicial del fruto. Una sola madrugada con temperaturas bajo cero podía arruinar cultivos como viñedos, almendros, frutales, huertas tempranas o cultivos cerealistas en desarrollo. Por eso, durante siglos, los campesinos marcaron estas fechas como un periodo de riesgo antes de considerar definitivamente terminada la temporada fría. En algunos lugares de Europa central, incluso era habitual esperar a que terminaran los Santos de Hielo antes de plantar determinadas especies especialmente sensibles a las heladas.

Una tradición que existe en toda Europa

Los Santos de Hielo no son exclusivos de España. Tradiciones muy similares aparecen en varios países europeos, especialmente en regiones agrícolas del centro y norte del continente. En Alemania se conocen como Eisheiligen (“Santos Helados”), mientras que en Francia reciben el nombre de Saints de Glace. En ambos casos, las fechas y los santos asociados son prácticamente los mismos. En Reino Unido existe un fenómeno parecido llamado Blackthorn Winter, relacionado con un retorno tardío del frío coincidiendo con la floración del endrino. Todas estas tradiciones tienen un origen común: la observación repetida de episodios fríos en plena primavera y la necesidad de proteger las cosechas.

El episodio frío de este año: temperaturas de marzo en pleno mayo

La situación meteorológica de esta semana está dejando valores excepcionalmente bajos para la época. Según las previsiones de la AEMET, el viernes será probablemente la jornada más fría del episodio, con anomalías térmicas que podrían superar los 10 ºC negativos respecto a lo habitual en algunas zonas del interior peninsular. Ciudades del norte como Burgos, Soria, Vitoria o Pamplona podrían registrar máximas inferiores a 15 ºC, mientras que en áreas de montaña y meseta se esperan mínimas cercanas a la helada. También se prevén nevadas en los Pirineos y otras cordilleras del norte, con cotas de nieve situadas entre 1.200 y 1.400 metros. Rubén del Campo, de la AEMET, resumió la situación asegurando que España vivirá un ambiente “más propio de marzo que de mayo”, con vientos del norte que aumentarán además la sensación de frío.

Una primavera que todavía puede sorprender

Los Santos de Hielo siguen demostrando hasta qué punto mayo es un mes atmosféricamente imprevisible. Aunque el calendario avance hacia el verano, la circulación atmosférica todavía puede abrir la puerta a irrupciones de aire frío capaces de transformar por completo el ambiente en cuestión de horas. La diferencia es que hoy la ciencia puede explicar con precisión lo que durante siglos solo se interpretaba mediante refranes y observación del cielo. Pero el mensaje de fondo sigue siendo el mismo: la primavera no siempre avanza en línea recta. Y este año, una vez más, los Santos de Hielo parecen decididos a hacer honor a su nombre.