El Sol Qué es la corona solar y por qué solo se puede ver bien durante un eclipse solar total Por Germán Portillo , Ambientólogo.

Los eclipses solares totales permiten observar fenómenos del Sol que, en condiciones normales, permanecen completamente ocultos a la vista. Entre ellos destaca la corona solar, la capa más externa de su atmósfera, que se extiende millones de kilómetros en el espacio y adquiere una forma etérea y espectacular durante estos breves instantes de oscuridad. Aunque el Sol está constantemente rodeado por esta región extremadamente caliente y tenue, su brillo queda habitualmente enmascarado por la intensa luz de la superficie solar. Por eso, solo durante un eclipse solar total es posible apreciarla con claridad. Además de su impacto visual, estos eventos ofrecen a los científicos una oportunidad única para estudiar el comportamiento del Sol y comprender mejor cómo influye su actividad en el entorno espacial y en la propia atmósfera terrestre.

Qué es la corona solar y por qué es la parte más misteriosa del Sol

La corona solar es la capa más externa de la atmósfera del Sol. Está formada por gases extremadamente calientes, principalmente plasma, y se extiende millones de kilómetros hacia el espacio. Aunque forma parte del Sol, normalmente no puede verse a simple vista porque el brillo de la superficie solar, conocida como fotosfera, la oculta casi por completo. La temperatura de la corona es mucho más alta que la de la superficie del Sol. Mientras la fotosfera ronda los 5.500 °C, la corona puede alcanzar temperaturas de más de un millón de grados. Este fenómeno sigue siendo objeto de estudio, ya que todavía no se comprende del todo cómo esa capa externa puede ser tan caliente. La corona tiene una apariencia tenue y blanquecina, con formas irregulares que cambian constantemente debido a la actividad magnética del Sol. En ella se producen fenómenos como las eyecciones de masa coronal y el viento solar, una corriente de partículas cargadas que viaja por el sistema solar y puede influir en la Tierra, especialmente en satélites, comunicaciones y auroras polares.

Por qué la corona solar solo se puede ver bien durante un eclipse solar total

La corona solar es muy difícil de observar desde la Tierra en condiciones normales debido al intenso brillo de la fotosfera, la parte visible del Sol. La luz que emite la superficie solar es tan fuerte que oculta completamente esa capa externa, aunque esté siempre presente alrededor del astro. Durante un eclipse solar total ocurre una situación excepcional. La Luna se coloca justo entre la Tierra y el Sol y bloquea por completo la fotosfera durante unos minutos. Al desaparecer ese brillo directo, la corona se hace visible alrededor de la silueta oscura de la Luna como un halo luminoso de color blanco o plateado. Este es el momento en el que puede apreciarse con mayor detalle su forma irregular, sus filamentos y las estructuras creadas por el campo magnético solar. La apariencia de la corona también cambia según el nivel de actividad del Sol, por lo que cada eclipse total puede mostrar un aspecto diferente.

¿Qué estudian los científicos durante un eclipse total de Sol?

Los eclipses solares totales no solo son un fenómeno astronómico visual. También representan una oportunidad única para la investigación científica, especialmente para estudiar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol. Durante esos minutos en los que la Luna bloquea completamente la luz de la superficie solar, los investigadores pueden observar detalles que normalmente quedan ocultos. Uno de los principales objetivos es comprender por qué la corona alcanza temperaturas de millones de grados, muy superiores a las de la superficie solar. Este fenómeno sigue siendo uno de los grandes misterios de la física solar. Los científicos analizan cómo se transfiere la energía dentro del Sol y estudian procesos relacionados con el campo magnético y el plasma solar. Durante algunos eclipses, la NASA y otros organismos utilizan aviones especiales, telescopios y sensores para capturar imágenes de alta resolución de la corona. Estos instrumentos permiten estudiar la composición química de la atmósfera solar, las grandes erupciones de material y estructuras conocidas como serpentinas coronales. Además, los eclipses también ayudan a investigar cómo afecta la actividad solar a la Tierra. Los científicos aprovechan la reducción temporal de radiación para analizar cambios en la ionosfera, una capa de la atmósfera terrestre relacionada con las comunicaciones por radio, los sistemas GPS y otras tecnologías.

La sombra lunar y sus efectos en la ionosfera

Durante un eclipse solar total, la sombra de la Luna no solo oscurece temporalmente una parte de la Tierra. También provoca cambios medibles en la atmósfera terrestre, especialmente en la ionosfera, una capa situada a gran altitud que contiene partículas cargadas eléctricamente. Esta región es fundamental para las comunicaciones por radio, los sistemas GPS y otras tecnologías que dependen de señales electromagnéticas. La ionosfera se mantiene activa gracias a la radiación solar. Cuando la Luna bloquea parte de esa radiación durante el eclipse, la cantidad de energía que llega a la atmósfera disminuye de forma repentina. Como consecuencia, cambia temporalmente la densidad y el comportamiento de los iones presentes en esa capa. Para estudiar este fenómeno, la NASA y varios equipos científicos utilizan instrumentos especializados durante los eclipses. Uno de ellos es la ionosonda, un radar que envía señales de radio hacia la ionosfera para analizar cómo rebotan en ella. Gracias a estas mediciones, los investigadores pueden observar cómo la sombra lunar altera la estructura de la atmósfera alta en tiempo real. Los científicos consideran el eclipse como una especie de “experimento controlado” natural. Al reducirse la radiación solar durante unos minutos, pueden estudiar de forma precisa cómo responde la ionosfera a esos cambios bruscos de energía. Esta información ayuda a comprender mejor el llamado clima espacial y sus posibles efectos sobre las comunicaciones, la navegación y algunos sistemas tecnológicos utilizados diariamente.