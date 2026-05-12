Biodiversidad Así es el colilargo, el ratón que transmite el hantavirus de los Andes y que no puede nadar en el mar Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Wikimedia Commons / Yamil Hussein E. El colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) es un pequeño roedor silvestre de Sudamérica convertido en uno de los animales más vigilados por las autoridades sanitarias debido a su papel como principal reservorio del hantavirus de los Andes. El interés internacional sobre esta especie ha aumentado tras el brote investigado en el crucero MV Hondius, que ahora está frente a Tenerife, donde surgieron dudas sobre la posible llegada de roedores infectados desde el barco a tierra. Sin embargo, los expertos y los informes sanitarios descartan ese escenario. El colilargo es un roedor terrestre, de hábitat boscoso y montañoso, sin capacidad para desplazarse bien y sobrevivir en mar abierto. Además, no se han detectado ni estos ratones ni otros roedores a bordo del crucero, por lo que el escenario planteado no es probable. A partir de ahí, el foco vuelve a ponerse sobre el propio ratón colilargo: cómo es este pequeño roedor sudamericano, dónde vive y por qué se ha convertido en una de las especies más estudiadas en relación con el hantavirus de los Andes.

Así es el colilargo, el pequeño ratón ligado al hantavirus

El colilargo es un pequeño ratón silvestre de pelaje marrón claro y vientre más blanquecino que apenas pesa unos 30 gramos. Su rasgo más característico es su larga cola, que puede medir incluso más que el propio cuerpo. De hábitos nocturnos, este roedor se mueve con gran rapidez entre arbustos, troncos y vegetación densa. Sus patas traseras largas le permiten desplazarse mediante pequeños saltos, lo que le da un aspecto parecido al de una diminuta “rata canguro”. A pesar de su aspecto inofensivo, el colilargo es conocido por ser el principal reservorio natural de la cepa Andes del hantavirus, una de las variantes más importantes en Sudamérica, ya que además puede llegar a contagiarse entre personas, aunque no es fácil que suceda así. Imagen: EFE / Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de La Universidad De Chile

El ratón que no puede nadar en el mar

Tras el caso del crucero MV Hondius, fondeado frente a Tenerife, algunas de las preguntas más repetidas giraron en torno a la posibilidad de que roedores infectados que estuvieran en el barco pudieran nadar y alcanzar tierra en Canarias. Las autoridades sanitarias consideran ese escenario extremadamente improbable. El colilargo no es un animal adaptado al medio marino, por tanto, no tiene capacidad para nadar largas distancias en aguas oceánicas. Además, se trata de un roedor asociado a bosques templados, zonas rurales húmedas y ecosistemas andinos, muy lejos de hábitats costeros o marinos. Desde la OMS han informado de que no se detectaron roedores a bordo y que el riesgo de llegada a tierra por mar es considerado “nulo” o “muy remoto” por los expertos sanitarios.

Entre Argentina y Chile: dónde habita el colilargo

El colilargo habita principalmente en Chile y en el sur de Argentina, especialmente en áreas boscosas de la Patagonia y la cordillera de los Andes. Suele encontrarse en: Bosques templados.

Zonas rurales con vegetación abundante.

Áreas cercanas a ríos y cursos de agua.

Matorrales y terrenos húmedos. Las poblaciones de este roedor pueden aumentar de forma importante durante ciertos ciclos ambientales conocidos como “ratadas”, cuando la abundancia de alimento provoca explosiones demográficas. Imagen: ResearchGate / Mariana Acuna-Retamar

Cómo el colilargo transmite el hantavirus de los Andes

El contagio del hantavirus no suele producirse por mordeduras directas, sino por la inhalación de partículas contaminadas procedentes de roedores infectados. El virus puede estar presente en: Orina .

. Heces secas .

. Saliva. Cuando estas partículas se mezclan con polvo en espacios cerrados o poco ventilados, pueden quedar suspendidas en el aire y ser inhaladas por las personas. El virus Andes es una de las variantes más vigiladas del hantavirus porque, en circunstancias concretas, se han documentado casos de transmisión entre personas, algo poco habitual en otros hantavirus.

Qué síntomas provoca el hantavirus y por qué las autoridades sanitarias lo vigilan

La infección puede derivar en el llamado síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad potencialmente grave cuyos primeros síntomas suelen confundirse con una gripe. Los síntomas iniciales más frecuentes son: Fiebre .

. Dolor muscular .

. Fatiga intensa .

. Dolor de cabeza .

. Malestar general. En los casos más graves puede evolucionar rápidamente hacia problemas respiratorios severos e insuficiencia pulmonar. El interés sanitario sobre el colilargo ha aumentado tras el operativo desarrollado alrededor del crucero MV Hondius, donde varios pasajeros fueron monitorizados después de detectarse posibles casos asociados al hantavirus. Aunque el riesgo de transmisión fuera de las zonas habituales del roedor es considerado muy bajo, el seguimiento internacional responde a la importancia del virus Andes y a la necesidad de controlar cualquier posible brote. Los expertos recuerdan, no obstante, que el colilargo sigue siendo un pequeño roedor terrestre ligado a ecosistemas boscosos de Sudamérica, sin capacidad para sobrevivir ni desplazarse por mar abierto.