Animales salvajes ¿Puede nadar el ratón colilargo hasta Canarias desde el MV Hondius? Esto es lo que dice Sanidad Por Irene Juste , Editora Sénior.

Imagen: Wikimedia Commons / Yamil Hussein E. El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha generado una oleada de dudas y preocupación en Canarias. Una de las imágenes más comentadas en redes sociales y debates políticos ha sido la posibilidad de que un ratón infectado pudiera escapar del barco y llegar nadando hasta la costa tinerfeña. La inquietud aumentó cuando el buque permaneció fondeado cerca de Tenerife y finalmente terminó atracando en el puerto de Granadilla por razones meteorológicas. A partir de ahí surgió la gran pregunta: ¿puede realmente el ratón colilargo nadar desde el barco hasta tierra y transmitir el virus? Los informes del Ministerio de Sanidad y los expertos en zoonosis ofrecen una respuesta bastante clara.

¿Puede el ratón colilargo llegar nadando a Canarias desde el MV Hondius?

La posibilidad de que un roedor infectado pudiera escapar del MV Hondius y alcanzar la costa canaria generó preocupación cuando el crucero permaneció cerca de Tenerife y, finalmente, atracó en el puerto de Granadilla por razones meteorológicas. Sin embargo, los informes sanitarios descartan que exista un riesgo real relacionado con roedores procedentes del barco. El motivo principal es doble. Por un lado, el ratón colilargo patagónico no es una especie adaptada a recorrer largas distancias nadando ni a vivir en entornos marítimos o portuarios. Se trata de un roedor asociado a zonas boscosas y húmedas del sur de Chile y Argentina, muy distinto de las ratas urbanas acostumbradas a alcantarillas y puertos. Por otro, las inspecciones realizadas en el MV Hondius no encontraron indicios de roedores a bordo. Tanto las autoridades sanitarias como la propia naviera confirmaron que las revisiones y auditorías internas dieron resultado negativo. Eso significa que, aunque el barco llegara a atracar en Granadilla, no existen pruebas de presencia de ratones dentro del crucero ni evidencias de que pudiera producirse una llegada de animales infectados hasta tierra.

Esto es lo que dice Sanidad sobre el riesgo en Canarias

El Ministerio de Sanidad ha explicado que el reservorio natural del virus Andes es el ratón colilargo patagónico, una especie que vive principalmente en zonas boscosas del sur de Chile y Argentina. Según el informe oficial, no se trata de un roedor asociado a entornos costeros o portuarios, por lo que las posibilidades de que pueda establecerse en Canarias son muy reducidas. Sanidad también recuerda que el entorno del puerto de Granadilla juega en contra de la supervivencia tanto del virus como del animal. Se trata de una zona seca, ventosa y con fuerte exposición solar, condiciones poco favorables para un virus especialmente sensible a la radiación ultravioleta y a la desecación. A esto se suma que las inspecciones realizadas en el MV Hondius no detectaron indicios de roedores a bordo y que la propia naviera llevó a cabo auditorías internas con resultado negativo. Imagen: Europa Press Canarias - Europa Press

Qué es el ratón colilargo y por qué se relaciona con el hantavirus Andes

El ratón colilargo patagónico, conocido científicamente como Oligoryzomys longicaudatus, es el principal reservorio del virus Andes, una variante del hantavirus detectada en Sudamérica. Este pequeño roedor habita sobre todo en áreas boscosas y húmedas de Chile y Argentina, donde puede transmitir el virus a través de saliva, orina o heces contaminadas. El brote relacionado con el MV Hondius ha puesto el foco sobre esta especie porque varios de los pasajeros habían estado previamente en zonas de Sudamérica donde el virus circula de forma natural. Los expertos insisten en que el contagio más probable se produjo en tierra y que posteriormente pudo existir transmisión entre personas dentro del barco, algo que la Organización Mundial de la Salud considera compatible con el comportamiento del virus Andes. Imagen: EFE / Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de La Universidad De Chile

Por qué no se espera que pueda invadir Canarias

Las autoridades sanitarias consideran muy improbable que el ratón colilargo pueda colonizar Canarias por varios motivos. El primero es ecológico. No se trata de una especie acostumbrada a puertos, ciudades o ambientes industriales. Su supervivencia depende de ecosistemas muy concretos, boscosos y húmedos, que poco tienen que ver con el entorno costero del puerto de Granadilla. El segundo factor son las medidas de bioseguridad portuaria. Los puertos cuentan con controles específicos para impedir la entrada y salida de roedores desde los barcos, especialmente en situaciones sanitarias sensibles. Y el tercero es que, hasta el momento, no se han encontrado pruebas de su presencia dentro del MV Hondius. Por eso, aunque la idea de un roedor llegando nadando hasta la costa pueda resultar impactante, los expertos consideran que el escenario es altamente improbable.

Entonces, ¿hay riesgo real por el MV Hondius?

Las autoridades sanitarias mantienen que el riesgo para la población canaria es bajo. Aunque algunos roedores son capaces de nadar pequeñas distancias, el ratón colilargo no es una especie adaptada a ello ni existen indicios de que hubiera ejemplares a bordo del MV Hondius. Además, el barco fue inspeccionado tras atracar en Granadilla y no se detectaron señales de infestación ni problemas higiénicos relevantes. La principal hipótesis respaldada por Sanidad y la OMS sigue siendo que el origen del brote estuvo relacionado con una exposición previa en Sudamérica y no con una posible transmisión desde roedores escapados del barco. La posibilidad de que un ratón colilargo pudiera nadar desde el MV Hondius hasta la costa canaria ha alimentado titulares y debates en plena crisis sanitaria. Sin embargo, los informes oficiales y los expertos coinciden en que el escenario es extremadamente improbable.