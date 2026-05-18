Inyectan material radiactivo en los cuernos de rinocerontes vivos para combatir su caza

La caza furtiva ha colocado a todas las especies de rinoceronte en una carrera contrarreloj por su supervivencia. En 2023 se mataron al menos 586 rinocerontes en África, casi uno cada 15 horas, y en la actualidad quedan menos de 28.000 en todo el mundo. Ante esa tragedia, un grupo de científicos sudafricanos se planteó una idea aparentemente sacada de una película de ciencia ficción: inyectar pequeñas dosis de material radiactivo en los cuernos de los rinocerontes para que sean detectables en los escáneres de radiación de aeropuertos y puertos. El proyecto Rhisotope intenta así reducir el valor de los cuernos y hacerlos más fáciles de rastrear, lo cual será una disuasión para su caza.

La caza furtiva de rinocerontes y el valor de sus cuernos

La demanda de cuerno de rinoceronte ha provocado que este material sea una mercancía con más cara que el oro o que muchas drogas. En el mercado negro su precio ronda los 60.000 dólares estadounidenses por kilo, cifra que creció desde apenas 760 dólares en 2006. A pesar de ese valor, el cuerno no es más que queratina, la misma proteína que compone nuestras uñas y cabello. ¿Por qué se paga tanto? En países como China y Vietnam existe la creencia de que el polvo de cuerno puede tener propiedades increíbles, como curar enfermedades complicadas, servir de afrodisíaco o demostrar estatus social. La falta de evidencia científica sobre esas propiedades no ha frenado la demanda, y el comercio ilegal de vida silvestre, que incluye la caza furtiva o ilegal de animales, se ha convertido en la cuarta actividad criminal más lucrativa del mundo, con un valor estimado de entre 7.000 y 23.000 millones de dólares al año. Sudáfrica es el epicentro de esta crisis: alberga la mayor población de rinocerontes y sufrió más de mil muertes anuales entre 2013 y 2017. La presión sigue siendo enorme; en 2023 se cazaron furtivamente 499 rinocerontes en ese país, y la provincia de KwaZulu Natal registró las mayores pérdidas. Los cuernos se venden a redes criminales que los exportan a Asia, alimentando un comercio en manos de grupos organizados.

¿Por qué inyectan material radiactivo en cuernos de rinocerontes vivos?

El proyecto Rhisotope surge de una pregunta atrevida planteada por el físico sudafricano James Larkin: ¿podría una pequeña dosis de material radiactivo hacer que un cuerno fuera menos atractivo y más fácil de rastrear? La idea aprovecha la red de más de 10.000 detectores de radiación instalados en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos del mundo, diseñado originalmente para prevenir el contrabando nuclear. Al insertar radioisótopos en los cuernos, estos dispositivos sonarían cuando un contrabandista intente sacar la pieza del país, permitiendo a las autoridades incautarla. Además, el material hace que el cuerno sea peligroso para el consumidor, reduciendo así el incentivo de compra. La opción de convertir los cuernos en “antenas” radiactivas se apoya en el uso inteligente de una infraestructura ya existente y en la cooperación con organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). Según el director general de la OIEA, Rafael Mariano Grossi, el proyecto demuestra cómo la ciencia nuclear puede aplicarse a la conservación y proteger una de las especies más icónicas y amenazadas del mundo. Para que funcione, el material debe ser lo suficientemente potente como para activar los detectores, pero lo bastante débil para no dañar al animal, un equilibrio que el equipo de Larkin asegura haber encontrado. Imagen: The Rhisotope Project

Cómo funciona el proyecto Rhisotope para proteger rinocerontes

El procedimiento comienza con la localización y sedación de los animales. Veterinarios y físicos perforan un pequeño orificio en el cuerno y colocan dos chips o “semillas” radiactivas, que luego sellan con resina. Después, pulverizan unos 11.000 micro puntos radiactivos sobre la superficie para distribuir el marcador. En la fase piloto de junio de 2024 se trataron 20 rinocerontes en la reserva de Waterberg, Sudáfrica; el objetivo es llegar a 180 ejemplares. Tras la intervención, los animales regresan a su hábitat bajo vigilancia las 24 horas. El equipo toma muestras de sangre, vigila sus constantes vitales y analiza posibles efectos secundarios. Los radioisótopos empleados tienen una vida útil de aproximadamente cinco años, de modo que no es necesario repetir la operación con frecuencia; según los investigadores, resulta más barato que descornar a los animales cada 18 meses. La detección se complementa con simulaciones de transporte que emplean cuernos impresos en 3D y pruebas en equipajes y contenedores; incluso a dosis más bajas de las previstas, las alarmas de los detectores se dispararon, lo que demuestra que la idea puede funcionar en la práctica.

¿Es peligroso el material radiactivo para los rinocerontes?

Una de las principales preocupaciones es la seguridad. Los responsables del proyecto insisten en que la dosis de radiación es mínima y no representa un riesgo para la salud de los animales ni para el entorno. Para garantizarlo, investigadores de la Universidad de Witwatersrand y de Texas A&M modelaron digitalmente la cabeza de un rinoceronte y calcularon las dosis tolerables. Posteriormente analizaron en laboratorio la sangre de los animales tratados para detectar micronúcleos —un indicador de daño celular— y no encontraron alteraciones. Además, según el estudio de Jordan Clark, et al., después de implantar fuentes radiactivas en rinocerontes, se evaluaron 16 rinocerontes blancos seis meses después y no se encontraron efectos biológicos adversos. Las dosis medidas en zonas sensibles como la base del cuerno, la frente y los ojos se mantuvieron por debajo de los límites considerados peligrosos. El estudio también señala que el riesgo de daño por radiación es extremadamente bajo en comparación con el riesgo real de morir por caza furtiva, por lo que concluye que esta técnica es viable, segura y puede ayudar a reducir el tráfico ilegal, mejorar la detección de cuernos contrabandeados y servir como modelo para proteger.